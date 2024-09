Una obra maestra de la ingeniería: analizamos el impresionante móvil plegable HONOR Magic V3

Llevamos ya varios años usando móviles plegables. Incluso hemos hecho el experimento de estar un año usando este tipo de dispositivos como terminales para el día a día, con resultados mixtos. En España el adalid de este tipo de smartphones ha sido sin duda Samsung, que hace unas semanas anunció dos móviles que ya hemos podido analizar, el Samsung Galaxy Z Flip 6 y el Samsung Galaxy Z Fold 6.

Estos modelos han resultado ser bastante continuistas, y esto es así porque Samsung lidera el mercado, lo sabe, y no tiene una gran competencia. Esto no quiere decir que no haya otros móviles plegables en nuestro país, como los Flip de Motorola o los plegables tipo libro de marcas como OnePlus.

Pero el mayor rival del Fold de Samsung es, sin duda alguna, el modelo de HONOR. Hace unas semanas la empresa china anunció en su país un nuevo smartphone de este tipo, el HONOR Magic V3, un dispositivo que, sobre el papel, parecía perfecto en todos sus apartados de hardware. Ahora este modelo llega a España con un precio de 1.999 euros y hemos podido estar unas semanas con él.

Diseño soberbio

Es raro que lo que más llame la atención de un buen móvil sea su diseño, pero así es en este caso. El HONOR Magic V3 es un terminal plegable que, cerrado, pasa por un móvil normal, heredando el diseño del modelo anterior. A eso ayuda su escaso grosor, de 4,4 mm abierto y 9,3 mm cerrado. En la mano se siente como un móvil de gama alta, como un Samsung o un iPhone.

Además, su peso de 226 gramos es similar al de los modelos de esas empresas, y se aleja por fin de lo que era normal en los plegables tipo libro, pesos que casi rozaban el cuarto de kilo. Gracias a esto el HONOR Magic V3 se puede usar perfectamente, sin excepciones, como un móvil normal. Además, incluso resistencia al agua IPX8, como los plegables de Samsung, algo que el resto de marcas aún no incorpora en este tipo de teléfonos.

Análisis del HONOR Magiv V3 Alvarez del Vayo

El diseño es llamativo y a la vez recargado. El frontal está dominado por la pantalla, con un marco asimétrico que es lo único que da a entender que es un plegable, por el saliente de la zona izquierda que, en la mano, no se nota. En el lateral que no es la bisagra tenemos los dos botones de volumen y el de encendido. Este último es también el sensor de huellas, y es posiblemente el único apartado de hardware a cambiar. La parte de la bisagra llama la atención por un relieve que recuerda a los templos chinos, y el dorado ayuda a ello.

HONOR no ha implementado un sensor en pantalla como sí hace vivo con sus plegables, y es una lástima. Tenemos un sensor de huellas lateral. En el día a día tenemos que elegir entre tener que pulsar el botón fuerte o arriesgarnos a que se intente desbloquear al mínimo roce. El desbloqueo facial funciona bien y esperemos que en la siguiente iteración se opte por un sensor exterior bajo la pantalla y el desbloqueo facial para la pantalla interior.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte inferior tenemos la bandeja para dualSIM, el cargador USB-C y el altavoz principal. No es el único, porque en el marco superior tenemos otro, que no es de igual potencia pero que hace que el sonido del móvil sea muy bueno. Además, tenemos emisor de infrarrojos, algo que por ejemplo Xiaomi ya está eliminando de sus móviles de gama alta. En la zona trasera destaca el enorme módulo de cámara pero, sobre todo, su acabado en cuero vegano.

Es una bestia

Este móvil quiere ser el mejor móvil de HONOR, y no ha escatimado en nada. El procesador es el Snapdragon 8 Gen 3, el mejor del momento, y el rendimiento que se obtiene de él es sobresaliente. Además, el control término es bueno y en ningún momento tenemos que soltar el móvil porque queme o esté excesivamente caliente.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La memoria está a la altura del procesador, con dos opciones, de 12 y 16 GB de RAM, con tecnología LPDDR5x. También el almacenamiento es elevado, con 256 GB en el caso del modelo que tiene 12 GB de RAM y de 512 GB y 1 TB en el modelo con 16 GB. No hay microSD, al igual que tampoco jack de auriculares.

En cuanto a la conectividad, HONOR de nuevo ha optado por las mejores tecnologías, como NFC, GPS Dual, Wifi 7, bluetooth 5.3... En el uso tanto normal como avanzado este móvil no ha demostrado tener una sola flaqueza, lo cual se agradece y nos deja ver un futuro inmediato en el que los plegables no tienen compromisos con respecto a los modelos convencionales de las marcas.

¿Y la arruga?

Uno de los problemas que han tenido los móviles plegables desde su invención es que la pantalla, al no poder ser de cristal por motivos obvios, mostraba una pequeña arruga por la parte en la que se plegaba. Eso ha sido así en todos los dispositivos, pero algunos han logrado mejorar la tecnología para que sea casi invisible.

Es el caso del HONOR Magic V3, que al estar abierto apenas muestra ningún tipo de relieve o saliente en la zona de la bisagra. Es posiblemente el móvil que mejor resuelve esto de todos los que hemos probado en los últimos años. Hasta gente de a pie nos lo ha mencionado, que llamaba la atención lo poco que se notaba. Obviamente, con la pantalla apagada y buscándola, se nota, es lógico.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta pantalla interior cuenta con 7,92 pulgadas con resolución 2344 x 2156 px, además de usar un panel AMOLED LTPO a 120 Hz. Cuenta con un brillo máximo de 1.800 nits y la calidad de la imagen es muy buena. No llegamos a las resoluciones locas de otros móviles, pero eso es del todo irrelevante porque al final nadie usa la máxima resolución por ahorrar batería.

La pantalla externa, también OLED a 120 Hz, es incluso más interesante dado que tiene 6,43 pulgadas con una resolución de 2376 x 1060 px. Es más alargada que la de un móvil normal, pero pasa perfectamente por una pantalla convencional. Y esto hace que el uso de este móvil cerrado sea el mismo que con cualquier otro smartphone. No obstante, eso tiene un inconveniente, y es que en más de una ocasión se nos olvida que podemos abrirlo.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pese a que no viene en la caja de compra, ambas pantallas permiten el uso de un Stylus para poder usar la interfaz, diseñar, colorear, etc. Con todo, es imposible llevarlo dentro, como hace el S24 Ultra, por la extrema delgadez del dispositivo.

Cámaras muy polivalentes

Los terminales plegables tienen ciertas limitaciones para implementar las cámaras de los mejores móviles del mercado por su grosor. Para poner un sistema de cámaras competentes se necesita mucho espacio, algo que no hay en un plegable. Con todo, el HONOR Magic V3 tiene probablemente el mejor sistema de cámaras que hemos visto a nivel de hardware en un plegable.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispone de dos cámaras frontales, una en cada pantalla, en una perforación. Los dos sensores son iguales, con 20 Mpx, apertura f/2.2 con grabación a 4K 30 fps. La calidad con luz es buena, los vídeos estabilizan bien y el resultado es el esperado. El problema viene cuando hay poca luz o es de noche. Entonces el ruido se nota demasiado y la calidad baja, lo cual no es de recibo en un móvil de este precio. Para intentar minimizar esto HONOR incluye un flash artificial creado por la luz de la pantalla que ayuda, pero también da un resultado menos natural.

En la parte trasera hay tres sensores. Los tres esperados. Tenemos un angular que es la cámara principal, con una resolución de 50 Mpx, apertura f/1.6, autoenfoque láser y estabilización óptica. La calidad de la imagen es muy buena, tanto de día como de noche, y aquí no hay ninguna crítica. El segundo sensor es un ultra gran angular de 40 Mpx, con apertura f/2.2, que da un resultado bastante correcto. Por último, tenemos un sensor de 50 Mpx con apertura f/3.0 y estabilización óptica que funciona como un teleobjetivo. Es de tipo periscópico y alcanza los 3.5x aumentos.

La calidad de los tres sensores es notable, y el vídeo también es bueno. Comparado con las cámaras de otros plegables, es de las mejores, pero es cierto que empresas como Samsung tiene aún cierta ventaja por el procesado de la imagen, que es más real y natural. Eso sí, el hardware del HONOR Magic V3 en este apartado es sobresaliente.

Gran autonomía

Las limitaciones de los plegables en cuanto a la autonomía parece que no van a ser algo que HONOR quiera adoptar. Ha usado una batería de 5.150 mAh para permitir un día completo de uso, siendo capaz de llegar al final del día con más de un 20% de batería.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, el sistema de carga rápida es mejor que el de la competencia, aunque no sea el más rápido del mercado. Tiene una potencia de 66 W con cable y de 50 W de manera inalámbrica, aunque no se incluye el cargador en la caja, seguramente por temas regulatorios europeos. Eso sí, viene con una funda muy decente que además sirve de atril.

El único fallo

HONOR mantiene Magic OS como sistema operativo, corriendo por encima de Android 14. No sabemos si la actualización a Android 15 llegará pronto, pero no es esta una marca que se haya prodigado mucho en este aspecto. Además, la personalización es fuerte y aunque se implementara Android 15 es posible que muchas de sus novedades no acabaran llegando.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La interfaz de este móvil dispone de muchas opciones propias, algunas de las cuales exprimen la pantalla interior, como el poder poner dos aplicaciones en multipantalla con el mismo tamaño que tendrían en un móvil normal. Dispone de la función favoritos, permite guardar elementos para verlos en cualquier instante, etc.

El problema es que, por una parte, las aplicaciones no están aún optimizadas para los plegables y se abren de forma extraña, faltando botones cuando ocupan el 100% de la pantalla interior. Por supuesto, esto es algo que se puede modificar en los ajustes, pero ees algo que debe saber el usuario.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, HONOR sigue empeñado en parecerse a Apple y sigue sin dar la opción de poner un cajón de aplicaciones, como tienen todos los demás fabricantes de Android, lo que obliga a tener las apps desperdigadas por los escritorios. Por otro lado, no hay manera de unificar las dos zonas superiores, la de notificaciones que aparece cuando se desliza de arriba abajo en la parte izquierda y la de accesos rápidos que aparece cuando se desliza en la parte derecha.

Aquí es donde Samsung adelanta claramente a HONOR. Incluso OnePlus ha hecho un mejor trabajo con la interfaz del OnePlus Open, un móvil cuyo software puso contra las cuerdas al gigante coreano en su propio terreno. HONOR tiene mucho margen de mejora, aunque al menos el sistema no falla ni da errores. Sobre la estética anticuada casi mejor que hablamos otro día.

¿Me lo compro?

El HONOR Magic V3 es uno de los mejores móviles que he probado en muchos años. Tiene un diseño soberbio, una construcción magnífica, un rendimiento sobresaliente y unas pantallas de primer nivel, además de una autonomía que ya querrían otros móviles no plegables. Las cámaras también son buenas, y la única mejora notable es el software que, como hemos comentado en el vídeo, es lo único que se puede mejorar una vez vendido el móvil.

Obviamente este no es un móvil para cualquiera. Es un terminal plegable, lo que a muchos aún les echa para atrás (aunque es el plegable que más desapercibido pasa) y su precio de casi 2000 euros hace que sus ventas vayan a ser limitadas. Se trata de una apuesta de HONOR por demostrar de lo que es capaz la empresa. Y vaya si lo ha hecho.

HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podríamos echarle en cara que el precio es elevado, pero es que el móvil es de primer nivel. Para los que busquen un móvil plegable sin compromisos y que cumpla en todos los apartados, este HONOR Magic V3 es una excelente opción. Eso sí, HONOR debe mejorar más su imagen de marca, porque aún no es suficientemente conocida en España, y con móviles como este, eso es una pena.