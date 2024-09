Android Auto puede cambiar para siempre: Google tendría que permitir estas apps en España y toda la UE

Aunque los conductores, por lo general, no estén muy convencidos por las pantallas táctiles de los coches, Android Auto es la excepción. La gran ventaja de este sistema respecto a los que vienen preinstalados por defecto en los coches se encuentra en el uso de apps de Android como Google Maps, Waze o Spotify.

Eso no significa que podamos usar cualquier app en la pantalla del coche. Google impone limitaciones, y aunque las reglas para usar apps en Android Auto se hayan expandido para permitir nuevas experiencias, la compañía sigue denegando el acceso a apps por varios motivos. Sin embargo, al hacer eso podría estar abusando su posición dominante, según la opinión de la Abogada General de la Unión Europea, Laila Medina.

El caso empezó en el 2021, cuando Google fue multada con 102 millones de euros en Italia por prácticas anticompetitivas; en concreto, por denegar el acceso a Android Auto de la app JuicePass, desarrollada por la distribuidora de electricidad Enel. Juicepass permite gestionar la carga de coches eléctricos, incluyendo el pago de una suscripción para acceder a cargadores y el acceso a un mapa con el que encontrar puntos de carga. En España, Juicepass está disponible para encontrar puntos de recarga de Endesa X.

Google rechazó inicialmente el acceso a Android Auto de parte de Juicepass, por lo que sus usuarios no podían encontrar puntos de carga ni gestionar su cargador particular desde el coche, obligándoles a usar el móvil (Juicepass está disponible en la Play Store). En base a esa conducta, la compañía recibió la millonaria multa, que decidió apelar al tribunal del estado italiano, que a su vez envió el caso al Tribunal Europeo.

La opinión de la Abogada General es que Google no tiene la razón, y que su rechazo de una plataforma de terceros a Android Auto podría representar una vulneración de las normas de competencia en la Unión Europea. Esta opinión es no vinculante, por lo que el Tribunal Europeo no está obligado a usarla en la sentencia que pronunciará en los próximos meses, y aún es posible que falle en favor de Google; aunque tradicionalmente eso es raro y normalmente suele ser de la misma opinión.

La app de Juicepass permite acceder a la red de cargadores de Endesa X en España Endesa El Androide Libre

Por su parte, Google se ha defendido asegurando que no rechazó a Juicepass por ser un posible competidor (por ejemplo, con Google Maps y su función de búsqueda de cargadores). En vez de eso, afirma que los verdaderos motivos son ciertas cuestiones de seguridad que no ha especificado, además de la ausencia de "una plantilla" específica para este tipo de apps. Android Auto cataloga sus apps en diferentes categorías basadas en diferentes plantillas, y Juicepass no encajaría en ninguna.

Google afirma que, desde que el caso dio inicio, ha trabajado para implementar la plantilla adecuada para la app de Enel, y que gracias a eso, ya hay otras apps similares a Juicepass disponibles en Android Auto. Por lo tanto, es posible que Android Auto no tenga que cambiar más si el Tribunal decide que esas medidas son adecuadas; pero si no es así, puede que Google tenga que implementar cambios para aceptar más tipos de apps en Android Auto.