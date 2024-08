El genial invento que te permite instalar Android Auto en cualquier coche, aunque no tenga pantalla en el interior

Los coches han cambiado mucho en los últimos años. Hemos visto cómo el precio se ha ido incrementando de manera desmesurada a la vez que los vehículos se volvían más seguros pero también más complejos. Los sistemas de infoentretenimiento, no obstante, no han mejorado a la velocidad que deberían, con algunas excepciones como Tesla y las marcas que han optado por Android Automotive.

Es por eso por lo que muchos compradores no consideran adquirir un vehículo que no tenga, al menos, Android Auto, por lo que los fabricantes cada vez se esfuerzan más en incluirlo en sus nuevos modelos, junto con Apple CarPlay. No obstante, el coche medio que circula en España tiene más de 10 años, por lo que la inmensa mayoría de vehículos no tiene ninguno de estos sistemas.

Por suerte hay soluciones que permiten la instalación de estos sistemas operativos que acompañan a los de los móviles. Y sí, es posible hacerlo en cualquier coche, con aparatos que se conectan a nuestros teléfonos de forma inalámbrica y al coche sólo para tomar la alimentación del mechero.

Pantalla Android Auto El Androide Libre

Un buen ejemplo es esta pantalla de más de 10 pulgadas que cuesta 99,99 euros con formato apaisado que se puede instalar en cualquier coche como se instalaban los dispositivos GPS hace dos décadas. Con un soporte de ventosa se podrá poner en el lugar más adecuado. Eso sí, hay que tener cuidado para no ponerlo de manera que obstaculice la visión ya que, además de ser peligroso, nos expone a multas.

Una vez colocada solo hay que conectar el cable de carga a la toma de mechero del coche, o a algún puerto USB si es que nuestro vehículo lo tiene. Al encender el dispositivo se pedirá que se encienda también el móvil, con el bluetooth activo, para poder emparejarlo. La conexión entre el móvil y la pantalla es inalámbrica, por lo que no habrá que sacar el móvil del bolsillo al subirnos al vehículo.

Conexiones con el coche El Androide Libre

Al tener un micrófono incorporado se podrán recibir llamadas y reproducir música desde el móvil, con los altavoces del propio sistema. Eso sí, no usará los del coche. No obstante, si se quiere, es posible usar un transmisor FM o un cable AUX para conectarlo a la radio del automóvil y reproducir las llamadas o la música desde el coche, sin usar el altavoz incorporado. Es una opción económica para poner Android Auto en coches antiguos que no dispongan de esta tecnología.