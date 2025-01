Djokovic se retira de la semifinal del Open de Australia tras perder el primer set ante Alexander Zverev: 6-7 (5)

Tras disputar el primer set ante el alemán Alexander Zverev y perderlo en el tie-break por 6-7 (5), Novak Djokovic ha tomado la decisión de retirarse del Open de Australia.

El serbio dice adiós, de momento, al sueño de los 25 Grand Slams.

Nada más perder el primer set, que ha durado 1 hora y 21 minutos, Djokovic se ha retirado de la pista entre algunos pitos del público.

Nadie se esperaba esta reacción por parte del serbio, que aspira este año a conquistar su 25 título de Grand Slam y convertirse así en el mejor jugador de tenis de la historia. Sin embargo, tras perder el punto del tie-break que le daba el triunfo a Zverev, Djokovic se ha quedado en la red, ha dado la mano al alemán, se ha ido hacia el juez de silla y ha abandonado el partido.

Al terminar el partido el jugador alemán ha pedido al público durante la entrevista en pista que no abucheara a Djokovic y ha subrayado los éxitos y todo lo que ha dado el jugador serbio a este deporte durante todos estos años.

Conviene recordar que Djokovic ha tenido problemas físicos estos días durante el torneo. Sin ir más lejos, ya mostró molestias durante su partido de cuartos de final contra Carlos Alcaraz. Esos problemas aparecieron durante el partido contra el español en el primer set, aunque fueron menos evidentes después y acabó imponiéndose por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

"Mi respeto y admiración por Carlos. Es uno de los partidos más épicos que he jugado en mi carrera", señaló Djokovic a pie de pista. Y habló de sus problemas físicos: "No sé si hubiera podido continuar si hubiera perdido el segundo set".

Este viernes ante Zverev esas molestias que arrastra Djokovic han sido determinantes y le han obligado a abandonar la semifinal cuando sólo se había disputado el primer set.

"Las pruebas indican que tengo una rotura y por eso que me he retirado. El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe. Aunque si estoy físicamente bien y con ganas no hay razón para pensar que no volveré aquí", ha declarado el serbio en rueda de prensa al terminar el partido.