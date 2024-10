Chris 'El Maño' Barnett, el otro español que pelea hoy en UFC junto a Topuria y superó la pérdida de su mujer

A quien haya seguido los actos previos al UFC 308 habrá llamado la atención que, oficialmente, la bandera española no acompaña a Ilia Topuria —a quien la organización sigue reconociendo como georgiano— sino a otro luchador. Este Chris Barnett, un peso pesado que, a primera vista y escuchándole hablar —ya que no entiende el castellano—, uno no pensaría que es español. Pero sí.

Chris 'Beastboy' Barnett nació en Zaragoza, concretamente en la base militar. Allí estaba destinado su padre, como capitán de la fuerza aérea de los Estados Unidos, mientras que su madre trabajaba como maestra. Cuando tenía cuatro años, su familia volvió al país norteamericano y todos ellos acabarían afincándose en el estado de Georgia.

Su vínculo con las artes marciales mixtas empezó muy pronto, con tan solo cinco años, edad a la que empezó a practicar taekwondo. Sus dos padres eran cinturones negros de esta disciplina. Así se entiende mejor que este luchador de 1,75 metros de altura y más de 120 kilos tenga una agilidad que ha sorprendido en la UFC al pelear en la categoría más pesada. En su primera victoria en la empresa, ante Gian Villante, dejó un KO difícil de olvidar por su ejecución.

Como profesional, Barnett tiene un récord de 23-8. De sus 23 victorias, nada y nada menos que 18 son por KO o KO técnico. En la UFC, la mayor liga de las MMA del mundo, suma dos triunfos y dos derrotas, un balance que, entre otras cosas, no le ha permitido avanzar tal y como se esperaba. Aún así, es un fan favourite en toda regla gracias a su brutal pateo unido a su robusto físico.

En el UFC 308 de Abu Dabi se medirá a Kennedy Nzechukwu tras entrar en la cartelera de última hora en sustitución de Junior Tafa. Ante este último tenía previsto un combate el pasado 13 de octubre en el Fight Night de Las Vegas, pero la cancelación de vuelos por esas fechas por el paso del huracán Milton le impidió acudir a la cita. Finalmente, este sábado podrá darse su esperado regreso tras dos años sin entrar a la jaula.

Barnett se ha ganado el cariño de los aficionados también por su alegre carácter, incluyendo bailes en sus caminatas al octágono o celebraciones inusuales. En el pesaje previo al UFC 308 se volvió a ver, ante Nzechukwu, que se trata de un tipo que siempre se toma la vida con humor, a pesar de que la suya también está marcada por la tragedia.

Unos meses antes de su última pelea, Barnett sufrió la dura pérdida de su esposa y madre de sus dos hijos. En mayo de 2022, la mujer del peleador hispano-estadounidense fallecía a causa de una encefalitis que la mantuvo enferma durante 90 días. Aquel fue un mazazo para Chris, que volvería a pelear en septiembre ganando por KO técnico en el segundo asalto a Jake Collier. Tras ello, se sucedieron varias cancelaciones que le llevaron a esperar para volver a pelear hasta este sábado.

En una entrevista reciente con los medios de la UFC, Barnett contó cómo ha sido su proceso para batallar en esos momentos tan difíciles. "No es que me volviera perezoso ni nada, pero con todo lo que pasó con mi esposa, a todo el mundo decía: 'Oh, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien'. Pero no estaba bien. Tuve que tomarme el tiempo para llegar a un punto en el que realmente estaba, no diré que creyendo en mí mismo, pero realmente tomé el tiempo para esa salud mental y asegurándome de que los niños estuvieran bien. Mi gran objetivo son esos bebés. Así que simplemente estaba tomándome un tiempo para ellos", dijo haciendo mención de su hija de 11 años y su hijo de 9.

"Hemos estado yendo a una clínica llamada Kate's Club, que ofrece asesoramiento sobre el duelo y cosas así. Y es donde los niños y los adultos, si han perdido a su pareja, a su madre o a su padre, pueden ir allí y conocer, hablar y estar rodeados de personas que lo entienden [...] Mis hijos definitivamente han sido la piedra angular para mí. Se supone que ese es mi trabajo, pero me preocupé en un momento porque mi hija me dijo, 'Oye, ¿sabes qué? Puedes superar esto'. Y yo pensé, se supone que debo decirte eso (risas) Pero mi hijo y yo, especialmente durante ese primer par de meses, éramos unos tontos, hombre. Fue simplemente una ola extraña, y siento que ella [mi esposa] todavía se está proyectando a través de mi hija hacia nosotros. Eso hace que sea más fácil seguir adelante como lo hemos estado haciendo", contó sobre el duelo de la familia.

'El Maño' Barnett, como también le gusta que le apoden por sus raíces, está de vuelta y con una sonrisa en su rostro. "En cuanto se le llama trabajo, de repente deja de ser divertido", es su filosofía en cuanto a su profesión como peleador. Además, siente que tras esa etapa negativa es su momento de convertirse "en un diamante". "Este es el momento de brillar".

A sus 38 años, ganar en Abu Dabi a Nzechukwu convertiría en positivo su récord en la UFC y le permitiría soñar con seguir creciendo en la división de los pesos pesados. Su rival se estrena en la mayor empresa de MMA a nivel global, lo que puede añadirle una presión que juegue en su contra y a favor de Barnett. Todo listo, en la velada de Topuria, para el regreso de otro peleador 'español'. 'Beastboy' (o 'El Maño') está de vuelta.