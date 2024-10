Ilia Topuria es la 'maquina perfecta' de las MMA —así fue apodado por EL ESPAÑOL antes de su pelea ante Alexander Volkanovski—. Y con razón. El campeón del peso pluma de la UFC, que defiende este sábado su título por primera vez ante Max Holloway, está invicto sobre el octógono (15-0) y está sorprendiendo al mundo con su completo estilo de lucha. Es un privilegiado de su deporte, pero sin todo el trabajo que hay detrás, lo que no se ve, nada sería posible.

EL ESPAÑOL ha entrado en la que ha sido la preparación de Topuria para su pelea en Abu Dabi —estelarizando el UFC 308—. Una preparación larga, hay que decirlo, que arrancó en abril. Inicialmente, estaba previsto que el combate fuera programado para el UFC 306 —celebrado el 14 de septiembre, en Las Vegas— pero se retrasó casi mes y medio. "Los deberes están hechos. Tanto que ha hecho deberes de cara al siguiente combate tras el de Holloway", dicen en su equipo.

Son seis meses de trabajo que concluyen este sábado. La persona que más presente ha estado en ese tiempo junto a Ilia es Aldo Martínez, su preparador y director de rendimiento. El Doctor Aldo empezó a trabajar en este pelea el 24 de abril, trasladándose a Madrid a partir del 19 de junio para estar jornada tras jornada con el campeón hasta el día del combate. "Hemos vuelto a hacer una preparación nunca vista a nivel profesional en las MMA. Nos hemos superado", asegura en conversación con este diario.

El cometido del Doctor Aldo es mejorar el rendimiento día a día de Topuria y ver qué cosas pueden implementar nuevas en el training camp para seguir creciendo: "Da igual que sea un 0,02%. Siempre mi cabeza está pensando en qué se puede hacer para mejorar el rendimiento, la recuperación... Se ha trabajado un montón y se han implementado cosas nuevas". 'Cosas' que ahora repasaremos.

En el 'Team Topuria' —el más amplio jamás visto en la UFC— lo tiene claro: "Ilia ha vuelto a subir a otro nivel: en el suelo, en su boxeo, en su preparación física, su fuerza, su acondicionamiento, su inteligencia, su trabajo de ojo va a otro nivel, la forma en que recupera...". El reto de este sábado no es sencillo. Por ejemplo, Holloway nunca ha sido noqueado en sus años de carrera. Pero las estadísticas, con menos años de experiencia, están del lado de Ilia.

Tiene una frase Ilia Topuria que define su filosofía y la de su equipo: "Las medallas se ganan en el entrenamiento y se recogen en la pelea". Es decir, queda sólo poner la guinda al pastel; primero, dando el peso este viernes a primerísima hora, y este sábado, en el momento de entrar en la jaula. Las últimas dos semanas las ha pasado en Abu Dabi, adaptándose al horario, a la temperatura y la humedad y afinando la bajada de peso.

"Ilia es un cohete y vamos todos en la misma línea, a la misma velocidad", señala Aldo. En su caso, especialista en Ciencias del Deporte y el Alto Rendimento, se trata de adaptar e incluir dentro del training camp todo lo que corresponde a materia deportiva fisiológica, biomecánica, técnica, táctica... "En muchos otros deportes, de equipo o individuales, podrían coger aspectos que tenemos aquí en cuenta porque seguro que mejorarían", resalta el preparador de Topuria. La ciencia y la tecnología están muy presentes en los resultados del 'Matador'.

"Mi pensamiento siempre es que esto es un Fórmula 1. Nosotros somos ingenieros del deporte y tiene que ir todo al máximo detalle. En eso consiste. Cada uno está en su puesto y cada uno hace lo que le corresponde". Estas son algunas de las técnicas que el Doctor Aldo y el resto del equipo aplican sobre Ilia Topuria para sacar su mayor rendimiento posible:

Cámara hiperbárica

En el equipo, combinado con el trabajo de los fisios —Fran Ortega y Raúl Valdesuso, además de Josep Caballero—, se da mucha relevancia al circuito de recuperación. Este ha evolucionado respecto al training camp de la pelea anterior, ante Volkanovski, y en ese se ha incluido una cámara hiperbárica de alta presión, que hace recuperarse aún más a Topuria.

El luchador puede pasarse una hora dentro de la máquina a una presión de 1,53 ATA, elevando los niveles de oxígeno en un 50% —del 21% al 31%—. "Eso nos viene muy bien porque de entrenamiento en entrenamiento lo tenemos al 100% para rendir. Hay veces que le ves y piensas que es de otro planeta, por sus características y lo bien que hace cada uno de los entrenamientos. La intensidad. Es algo extraordinario", destaca Aldo. Como curiosidad, en Madrid aprovecha para recibir sus clases de inglés cuando está dentro de la cámara.

La cámara hiperbárica de Ilia Topuria

'Headset'

Uno de los dispositivos tecnológicos más increíbles de los que se utilizan es el 'headset'. Se trata de un casco que le colocan todas las mañanas tras el desayuno, durante veinte minutos, y emite unas ondas —gamma, de 40 Hz— para preparar el primer entrenamiento del día. Esto lo que le produce es activación y un aumento de la concentración.

Su uso no acaba ahí. "Ese mismo casco lo colocamos por la noche después de la cena, cuando Ilia está tranquilo, en el sofá, en el sillón, y entonces emite otro tipo de ondas —alpha— que le inducen a la calma, a la relajación, de cara a prepararle para el sueño", cuenta Aldo.

Activación del nervio vago

También explica su preparador que cuentan con otro casco que tiene unos sensores que van a parar al nervio vago. "Produce también una estimulación del nervio vago con la intención de que incida sobre el cerebelo, que es el órgano de la coordinación", cuenta.

"Son pequeños matices que vamos incluyendo y que tienen su plus en la recuperación o la activación y desactivación del deportista, dependiendo lo que busquemos en cada momento".

Crioterapia

En el circuito de recuperación también es muy importante la crioterapia. Es un baño de frío al que se someten —sí, Aldo también lo prueba en sus carnes— varias veces durante el día. La primera sesión, que es siempre de tres minutos, la hace en ayunas. Las temperaturas van entre los -150ºC y -140ºC.

Esta técnica tiene una doble funcionalidad: tratar dolores en el cuerpo, que es para lo que se suele utilizar, y para activar el cuerpo antes de la jornada de entrenamientos. "Nos mejora el aspecto psicológico. El aguantar a esas temperaturas en un momento determinado del día no es fácil, pero lo hacemos. Es otro plus psicológico que nos ayuda". Ilia Topuria está más que entrenado en situaciones extremas.

Tratamiento de crioterapia de Ilia Topuria

Alimentación orgánica

Otra pata importante es la de la alimentación, que es puramente orgánica. Quien la introdujo en la vida de Ilia fue su pareja, Giorgina Uzcategui. Hace que la bajada de peso sea menos complicada, al estar su cuerpo "totalmente limpio". La alimentación se ajusta al milímetro, según la fase del training camp en la que se encuentre el luchador y en función de los datos —como las kilocalorías consumidas la jornada anterior— que recoge un anillo tecnológico que siempre lleva Topuria.

Cuenta Aldo los beneficios que todo ello tiene en el cuerpo de Ilia: "Según la valoración que hice en Madrid hace tres semanas, una evaluación de la composición corporal, esta nos dio una grasa visceral de 1, que era lo mínimo que se puede dar. Es el equivalente, como nos decía la máquina, a un niño de doce años".

Sauna

Las sesiones de sauna también están muy presentes en las maratonianas jornadas de trabajo de Ilia Topuria. Son muy importantes para 'practicar' el duro recorte de peso, cuya etapa final —la más sufrida— la tuvo 'El Matador' este jueves de cara a la pelea contra Holloway. El objetivo, dar un peso de 65,7kg. El peso normal del campeón hispano-georgiano, fuera de los campamentos, suele estar por encima de los 80.

En el equipo de Ilia, bajo la dirección de Aldo, han logrado dar con la temperatura que mejor le va a él. Esto mejora la sudoración de cara a la bajada de peso y la termorregulación. La sauna también tiene efectos positivos a nivel cerebral. "Son pequeños detalles que suman y suman. Yo, por ejemplo, le acompañó a las pruebas médicas. Cuando lo dejo ahí para pesarse, me voy corriendo hasta el otro lado y lo espero en la escalera por donde va a bajar con la mano estirada para darle la bebida. Si podemos ganar dos segundos para que empiece a beber, a rehidratarse, lo hacemos", explica el preparador. Topuria ganará en torno a 10kg. —a base de líquidos y carbohidratos almidonados— entre la mañana del viernes y el momento de la pelea.

Ilia Topuria ejercitándose en la sauna

Gafas estroboscópicas

Implementadas también en el anterior training camp, Topuria también utiliza en su preparación unas gafas estroboscópicas. Estas sirven para mejorar las reacciones del luchador, practicando su velocidad en circuitos de luces.

Pero estas también tienen otra función, gracias a que puede tapar parte de la visión —como la zona baja de la gafa— y practicar la anticipación a los ataques que puedan llegar desde determinados flancos.

Juegos de inteligencia

El ajedrez e, incluso, otro juego georgiano que practicaba Ilia en su infancia con su padre ya fueron implementados en el training camp de la pelea contra Volkanovski. Su equipo encontró en estos pasatiempos una vía para dar presencia al ejercicio de la mente. Cuenta Aldo Martínez a EL ESPAÑOL una anécdota: "Cuando veníamos en el avión hacia Abu Dabi, salvo cuando paró a cenar, estuvo una hora tras otra jugando al ajedrez. Con todos los que estaban en el avión. Una partida, otra, otra, otra... No tiene desgaste mental". Un vuelo directo Madrid-Abu Dabi tiene una duración aproximada de 6 horas y 50 minutos.

"Esto no se lo he visto yo a ningún deportista, fuera de lo que es un jugador de ajedrez, que eche tantas partidas seguidas. Y eso para mí es extraordinario. Es fascinante porque Ilia nos demuestra así su inteligencia y el uso de la estrategia en cada momento", termina de comentar su preparador sobre este tema.

Ilia Topuria jugando a la ajedrez en el avión

¿Tiene alguna debilidad?

Con toda esta preparación detrás, surge la duda de qué tal es la propia 'materia prima' de Topuria. La respuesta, de la mano de la ciencia, es sencilla para Aldo, que hizo un estudio genético del cuerpo de Ilia antes de la pelea contra Volkanovski. "Me dio unas características espectaculares sobre las condiciones naturales de su cuerpo, pero también me sirvió para ver cuál era su punto débil genéticamente". Se encontraba en los ligamentos y tendones.

"La suerte es que este deportista es buenísimo e invierte en su recuperación siempre", explica. Con el estudio genético, el equipo pudo incidir en ese aspecto que podría haber con cierto riesgo de lesión. Desde entonces lo tienen siempre en cuenta e Ilia, incluso, sigue una suplementación ideal para que esa pequeña carencia pueda ser subsanada. "Riesgo siempre va a haber puesto que es un deporte contacto, pero con este análisis pude saber algo más que desconocían del deportista e incidir sobre ello", señala Aldo.

Es el mejor Topuria de siempre: "Desde el inicio del training camp, los niveles de fuerza se superaron. Este verano trabajó en pista las series tanto 200, 400 y 800 cientos metros, y fueron mejores. Su frecuencia cardiaca se mantiene, no hay picos. Su tensión arterial, que esta semana la he seguido registrando, está perfecta. La suerte de estar en Abu Dabi es que no hay un desfase horario tan grande. Necesitas un día por hora de desfase horario. En Abu Dabi las constantes orbitales también han estado bien. Los datos han estado perfectos", cuenta el Doctor Aldo.

"La valoración de la posición corporal me ha salido muy bien, la valoración hídrica —el agua corporal que tiene— también. Su porcentaje de grasa también ha estado excelente. Todo me ha estado dando unos muy buenos valores", añade. Holloway se encontrará dentro de la jaula a una 'bestia' que, además, es más equilibrado en sus golpeos y encuentra más la cabeza de los rivales.

Ser doble —o triple— campeón

Se puede permitir Topuria pensar en el futuro, sin desmerecer la primera defensa de su título que tendrá este sábado ante Holloway. No contempla que vaya a ser la última, por supuesto. Esta semana, en una entrevista en TNT Sports, habló por primera vez de un objetivo en su carrera para cuando llegue a los 30 años. "Probablemente ser campeón mundial de tres pesos, ese es mi objetivo", dijo.

Es decir, mantener su cinturón del peso pluma, subir al ligero —donde reina actualmente Islam Makhachev— y ganar, y volver a subir a la división welter y ganar de nuevo. Nunca se ha visto algo igual en la UFC y ni siquiera ha habido un luchador capaz de ganar en tres pesos diferentes sin ser triple campeón simultáneamente. Alex Pereira, excampeón del peso mediano y actual 'rey' del semipesado, sí ha dejado caer que probará subir al pesado para intentarlo.

El Doctor Aldo lo ve claro: "Ilia está preparado para todo, para ganar en dos (o tres) divisiones y para ganar en boxeo, no lo olvidemos. Yo lo afirmo. Si siempre trabajamos al mismo nivel como se está trabajando, está preparado. No lo digo vanidosamente, Estoy detrás del rendimiento de Ilia, soy la persona que más horas pasa a su lado y puedo decir que, si se trabaja igual, está más que preparado para afrontar cualquier situación contra cualquier deportista". Topuria se siente listo para lo que sea. Es hora de forjar la leyenda.