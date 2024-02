Ilia Topuria, la 'máquina perfecta' de las MMA: radiografía del primer español que puede ser campeón en la UFC

La UFC pega fuerte en España y es culpa, principalmente, de una persona. Su nombre es Ilia Topuria, nació en Halle (Alemania) y tiene la doble nacionalidad hispano-georgiana. Con 15 años llegó a Alicante, empezó a entrenar en un gimnasio (Climent Club) y fue creciendo en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Este sábado, en Anaheim (California), se convertirá en el primer español que pelea por ser campeón de la UFC.

Topuria se ha convertido en la nueva sensación de la mayor empresa de MMA del mundo por dos razones: su invicto dentro de la jaula (14 victorias -4 por KO- y 0 derrotas) y su convicción de ser el mejor. Así ha sido capaz de plantarse en el combate más importante de su carrera contra el mejor peso pluma de la historia, Alexander Volkanovski, y mirarle de tú a tú.

El campeón se enfrentará a una difícil misión: descifrar a Topuria. Los rivales que ha tenido hasta ahora el peleador hispano-georgiano no lo han conseguido. Los expertos hablan de Ilia como uno de los luchadores más completos jamás se hayan visto. En Georgia, a los 7 años, empezó a practicar lucha grecorromana y con el tiempo también se hizo experto de jiu-jitsu brasileño. Unido a su exquisito boxeo, Ilia empieza a ser considerado la 'máquina perfecta' de las MMA.

¿Cómo se categorizan los profesionales de las artes marciales mixtas? A rasgos generales, se les separa en dos estilos: grappling y striking. El primero hace referencia a aquellos más expertos en técnicas de derribo y agarre, mientras que el segundo se refiere a los que son más letales con los golpes (con distintas partes del cuerpo, véase puñetazos o patadas).

En Estados Unidos, por su historial en la UFC, se considera a Topuria más un striker. Su estilo agresivo ha castigado a sus oponentes y cautivado a los aficionados a partes iguales. Pero no hay que olvidar sus orígenes, siendo los peleadores georgianos (así como los rusos) auténticos especialistas en el grappling. Estas son cinco claves para entender mejor cómo Ilia se transforma en 'El Matador' cada vez que sube al octágono:

Llaves

Aunque todavía no ha mostrado todo su potencial en este aspecto en la UFC, el llaveo es una de las principales armas de Topuria. Le viene de su aprendizaje de la lucha grecorromana y el control del suelo que dota el jiu-jitsu brasileño -es cinturón negro-. Un arsenal de luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos que obligan a los rivales a no perder de vista cada movimiento de Ilia. Los hermanos Climent, Jorge y Agustín, quienes le 'acogieron' en su gimnasio desde adolescente, le enseñaron gran parte de lo que demuestra ahora en las artes marciales.

La llave de sumisión es uno de los métodos más clásicos de finalización en las MMA. Topuria cuenta con una victoria de este tipo en la UFC, ante Bryce Mitchell en el UFC 282. En el segundo asalto, Ilia logró cerrar una llave de tipo triángulo con el brazo y a su rival no le quedó otra que rendirse. Antes de debutar en la UFC, siete de sus ocho victorias fueron por sumisión. Hay muchas variantes de llaves, pero cuatro son las más básicas y conocidas:

MATALEÓN

Llave 'mataleón'

Esta técnica de estrangulación es la más típica de las MMA. El peleador rodea completamente el cuello del oponente con su brazo y ejerce una presión que puede hacer perder la consciencia al rival en cuestión de segundos.

GUILLOTINA

Llave 'guillotina'

El peleador inclina hacia delante a su rival para apresar su cabeza. Con el brazo envuelve la tráquea del que recibe la llave y agarra el brazo con la otra mano para alzarle hacia arriba. Bien aplicada, también puede provocar la pérdida de consciencia en segundos.

ARMLOCK

Llave 'armbar'

Es un agarre con variaciones. Se trata de una luxación de brazo y los cuerpos de los dos luchadores lucen cruzados. El atacante asegura la muñeca del oponente y estira su brazo entero. La hiperextensión del codo se llama

TRIÁNGULO

Llave 'triángulo'

Es una técnica de estrangulación. Se emplean las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente logrando la forma de un triángulo. Hay variantes de esta llave, cambiando principalmente la colocación del que la recibe.

Boxeo

Hasta ahora han sido sus golpes con los puños lo que más ha brillado de Topuria en la UFC. Sobre todo, su potentísima derecha. Ilia tiene una combinación de varios golpes donde el poder recae especialmente en el tercero de ellos, a diferencia de la mayoría de peleadores que ponen en su segundo golpe la mayor fuerza. Así, por ejemplo, logró ganar a Jai Herbert con un impactante nocaut.

Ilia Topuria ha ganado dos peleas más en la UFC por KO con los puños: contra Damon Jackson -venciéndole con otra gran combinación de puñetazos al cuerpo y a la cabeza- y contra Ryan Hall -a quien finalizó en el suelo a golpes-. Pero su mejor boxeo lo demostró en su última pelea hasta la fecha, contra Josh Emmett.

Ante un striker peligroso como es Emmett, Ilia siempre fue hacia delante en la pelea y mermó poco a poco a un rival que acabó fastidiado pese a aguantar los cinco sets. En una pelea en la que lo más sencillo le hubiera sido llevarla al suelo, pero no pudo, Topuria solventó el trabajo con un boxeo de alta calidad.

La mejoría de Ilia Topuria en este aspecto viene, sobre todo, de su trabajo con Javi Climent. Es su entrenador de boxeo desde hace unos años y ha elevado su nivel hasta el punto de atreverse ellos mismos a compararse con el púgil Canelo Álvarez. Aunque comparte apellido con los otros entrenadores del peleador, no forma parte de la misma familia. Aún así, todos son un clan.

Pateo

En su faceta como striker, Ilia Topuria no destaca por sus patadas. Es más, es un recurso que pocas veces utiliza. No es Islam Makhachev, luchador del peso ligero que noqueó hace unos meses a Volkanovski en la segunda pelea entre ellos. Lo hizo con una patada alta de izquierda en el primer round. La diferencia de altura respecto el australiano facilitó la finalización siguiendo este método.

Ilia seguirá otro camino porque no tiene la altura ni la habilidad de pateo de Makhachev. Aún así, no hay que infravalorar su poder de piernas. A Emmett le hizo daño también a base de calf kicks -patadas interiores en la pierna del rival- y hasta se vio al estadounidense cojear en ciertos momentos de la pelea por esto. Volkanovski es también un peleador que sabe cómo debilitar a sus oponentes con golpes de este tipo en peleas largas.

Defensa

De Ilia Topuria es de elogiar la confianza con la que se mete en la jaula en cada una de sus peleas. A eso se le suma su defensa. Tiene un estilo conservador, detectando muy bien los momentos en los que mantener las distancias y entrar o no con los puños. Eso de pie. El golpe más fuerte que ha encajado jamás fue en la pelea contra Herbert, una pata de izquierda directa al mentón. Ilia fue derribado, pero mostró una gran capacidad para reponerse del golpe, esquivar un crochet que pudo finalizarle y aguantar la embestida del rival. Ese combate lo acabó ganando por KO.

En suelo, Topuria es todavía más duro a la hora de defenderse. Nadie hasta ahora le ha sometido en una pelea, dados sus conocimientos fruto de la lucha grecorromana y el jiu-jitsu brasileño.

Estrategia

Ilia Topuria siempre le tiene fe a su game plan cada vez que se sube al octágono. Cada campamento previo a una pelea lo inicia sentándose con su equipo para trazar la estrategia de cara a la contienda. Su confianza viene, sobre todo, de ahí: "Escribimos, por así decirlo, como un manual y no hay nada en él que no me sepa al pelear", decía en una entrevista para EL ESPAÑOL en 2022.

Topuria es un gran estratega también a la hora de tomar decisiones dentro de la propia pelea. Volkanovski, por su parte, ha demostrado ser de los peleadores más pulcros en la historia de la UFC. ¿Qué espera Ilia del australiano? "Intentará patearme, moverse en círculos, combinarlo con las manos, hacer trabajo de wrestling, intentar ponerme contra la jaula y desgastarme", decía en la rueda de prensa previa al combate esta semana. Pero sin un striking como el de Topuria ni mucho menos su poder de sumisión, Ilia se ve con más y mejores armas que su rival de este sábado.

Es importante mencionar las personas que trazan con Ilia la estrategia para cada pelea. Son sus entrenadores: Jorge y Agustín Climent -de MMA- y Javi Climent -de boxeo-. Y también su hermano mayor Aleksandre Topuria. Con él empezó en el mundo de la lucha de niño y han crecido a pasos parecidos. También es peleador profesional y se espera que pronto aterrice en la UFC. Además, siempre es clave en la preparación y entrenamiento de Ilia para cada pelea por, como dicen, su gran capacidad de imitar el estilo de otros luchadores.

Guía rápida para entender una pelea de UFC

Todo listo para el esperadísimo Volkanovski vs. Topuria. Será la pelea que cierre el UFC 298, que se celebrará este sábado en el Honda Center de Anaheim (California). Empezará en torno a las 6:00 hora española de la madrugada al domingo.

Las peleas de UFC tienen una duración de en torno a 15-25 minutos. Se dividen en asaltos de cinco minutos, con un minuto de descanso entre cada uno. Un combate principal de una velada o con un cinturón en juego es a cinco asaltos, mientras que una pelea convencional dura tres.

Hay tres maneras de llegar al final de la contienda: a los puntos -cumplido el tiempo total del reloj-, por sumisión y por KO. El nocaut más rápido de la historia de la UFC lo protagonizó el estadounidense Jorge Masvidal, que acabó con Ben Askren en tan sólo cinco segundos en una pelea celebrada en 2019. Ilia Topuria mantiene que acabará con Volkanovski en el primer asalto, como ha hecho ya en 9 de sus 14 peleas profesionales. 'El Matador' quiere coger el toro por los cuernos y colgarse el oro.

