El secreto de Ilia Topuria, el ajedrez como inspiración en Alfonso X el Sabio: "Puede jugar una hora tras otra"

Históricamente, las principales figuras de los deportes de contacto han sido vistas por la sociedad como personas rudas —por no decir violentas—, cuyos intereses parecían no salir del gimnasio. Esto ha cambiado, es una obviedad. Ilia Topuria, el campeón hispano-georgiano de la UFC, es el vivo ejemplo. 'Matador' dentro del octógono, los negocios están muy presentes en su día a día. También otras actividades, como la que en EL ESPAÑOL venimos ahora a descubrir: el ajedrez.

Si bien en lo físico parecen polos opuestos, el boxeo —las MMA en este caso— y el ajedrez siempre han tenido mucho que ver. Son deportes de estrategia, aunque aún a día de hoy haya algunos que sigan intentando vilipendiar 'el noble arte' reduciendo su esencia a la violencia. Sí, la violencia está intrínseca, es evidente, pero siempre con uso de la lógica y de la razón.

Es más, en muchas ocasiones se ha escuchado a los peleadores, incluido Topuria, el protagonista de este texto, hablar de sus contiendas como 'partidas de ajedrez'. En el caso de Ilia, lo lleva va más allá, puesto que este juego de mesa forma parte directa de su preparación como estrella de la UFC y, concretamente, de su pelea contra Max Holloway en la que defenderá su título mundial del peso pluma.

Los juegos de inteligencia tienen un hueco en la rutina de Topuria acompañando al trabajo físico y a la ciencia y tecnología que se utiliza en su equipo para sacar su mayor rendimiento. Están implícitos en lo que 'El Matador' tiene que hacer para ser el mejor del mundo en su disciplina.

El ajedrez e, incluso, otro juego georgiano que practicaba Ilia en su infancia con su padre ya fueron implementados en el training camp de la pelea contra Alexander Volkanovski —en la que Topuria se proclamó campeón del peso pluma, el pasado 29 de febrero—. Bajo la dirección del Doctor Aldo, el preparador físico del peleador ahora residente en Madrid, su equipo encontró en estos juegos una vía para dar presencia al ejercicio de la mente.

Ilia Topuria, durante un calentamiento junto a su preparador físico Aldo Martínez Abdu Films

Por sorprendente que pueda parecer, una inspiración para ello fue Alfonso X el Sabio. Para este monarca del siglo XIII, el ajedrez era "el más noble y el de mayor maestría" entre los pasatiempos a los que dedicó el 'Libro de los Juegos'.

Compuesto en 1283, por su encargo, consta de 98 folios de pergamino —que incluyen 150 miniaturas— y es el libro más antiguo sobre a ajedrez que ha llegado a nuestros tiempos. Alfonso X consideró el ajedrez un ejercicio de inteligencia, dándole mayor valor que a otros en los que imperaba la suerte, como los dados.

"Ilia nos demuestra así su inteligencia y el uso de la estrategia en cada momento" Aldo Martínez, sobre Topuria y el ajedrez

Cuenta Aldo Martínez a EL ESPAÑOL una anécdota reciente de Topuria: "Cuando veníamos en el avión hacia Abu Dabi —donde se celebra la pelea de este sábado 26 de octubre—, salvo cuando paró a cenar, estuvo una hora tras otra jugando al ajedrez. Con todos los que estaban en el avión. Una partida, otra, otra, otra... No tiene desgaste mental". Un vuelo directo Madrid-Abu Dabi tiene una duración aproximada de 6 horas y 50 minutos. Ahí es nada.

"Esto no se lo he visto yo a ningún deportista, fuera de lo que es un jugador de ajedrez, que eche tantas partidas seguidas. Y eso para mí es extraordinario. Es fascinante porque Ilia nos demuestra así su inteligencia y el uso de la estrategia en cada momento", termina de comentar su preparador físico sobre este tema.

Que el ajedrez no lleve demasiado tiempo implícito en la preparación de Topuria no quiere decir que el hispano-georgiano sea novato en esto. En realidad, siempre fue un aficionado. Cuando era joven, incluso, iba a clases de ajedrez... y hasta competía. Y ocurrió algo curioso en una de estas competiciones, que el propio Ilia contó hace un tiempo en el podcast de Wall Street Wolverine.

"Hubo una competición [de ajedrez] y, no recuerdo por qué, mi hermano [Aleksandre Topuria] me acompañó, y él se inscribió también. Nos pusieron en dos grupos separados, yo gané en el mío y él en el suyo. Nos tocó en la final y yo pensé 'bueno, contra este paquete'. Había gente mirándome y de repente hace 'jaque mate'. Yo estaba como 'no puede ser' y veo que no tengo salida, y de la desesperación le metí un puñetazo", reveló entre risas. Curiosamente, esta es la única vez que los hermanos Topuria —ambos luchadores— reconocen haber tenido una pelea.

El ajedrez en el deporte

Topuria no es el único deportista famoso aficionado al ajedrez —aunque en su equipo no imaginan otro más capacitado para estar horas y horas jugando—. Sin ir muy lejos, en la selección española de fútbol están los ejemplos de Dani Olmo y Martín Zubimendi. En el 'deporte rey' se ven más casos, como los de Mohamed Salah o Trent Alexander-Arnold —que hace unos años aguantó 17 movimientos en una partida con Magnus Carlsen—.

También en la NBA son muy aficionados, aunque se decía que ninguno más que Derrick Rose —recién retirado—. "Es una especie de culto. La gente lo susurra. Nunca digo: 'Yo juego al ajedrez'. Es algo así como: 'Oye, yo juego'. ¿Tú también juegas? Es un susurro. Nunca ves a la gente con tableros. Es más un tipo de comunidad oculta", llegó a decir una vez sobre la popularización de este pasatiempo en los vestuarios de la liga.

Quizás en los deportes de contacto no hay tantos casos —o no se conocen—, pero hace tiempo se pudo ver a Myke Tyson perder una partida de ajedrez contra un Muhammad Ali en sus últimos años de vida. Dos de los mayores iconos de la historia del boxeo, pero de diferentes generaciones, por fin cara a cara. En un tablero, eso sí, y no en el ring.