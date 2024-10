¿Coincidirán Topuria y El Clásico?: a qué hora es el UFC 308, cuándo empieza la pelea y el horario del Madrid - Barça

Este sábado 26 de octubre apunta a ser una cita histórica para el deporte español. Primero porque se celebra el partido de fútbol más esperado por todos, El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, y segundo porque Ilia Topuria hace su primera defensa del título mundial de la UFC en una pelea contra Max Holloway.

El Clásico y una pelea de Topuria son ahora mismo dos de los eventos deportivos más esperados para el público español y coincidirán en el mismo día. Un dolor de cabeza para quien tenga que elegir cuál ver, ya que ambos eventos se celebran simultáneamente, o una bendición para cualquier aficionado si, finalmente, se puede disfrutar de uno después de otro.

Para dejarlo claro, ninguna de las dos posibilidades se puede afirmar con rotundidad. Se sabe cuando empieza El Clásico, a las 21:00 horas —celebrándose en el Santiago Bernabéu—, y por tanto se puede predecir que terminará un poco antes de las 23:00 horas. En la UFC, el tema de los horarios es más complejo.

El UFC 308, el evento que estalizará el Topuria vs. Holloway, arrancará realmente a las 16:00 horas en España. El evento se celebra en Abu Dabi —Emiratos Árabes Unidos—, por lo que el cambio de hora no será tan problemático, puesto que en la sede de la velada sólo hay dos horas de diferencia.

La hora de comienzo corresponde a las preliminares, con hasta ocho peleas cerrando con el Rafael Dos Anjos vs. Geoff Neal en el peso wélter y también incluye la contienda de uno de los primos del legendario Khabib, Said Nurmagomedov, que se mide a Daniel Santos en el peso gallo.

La UFC tiene programado para las 20:00 hora española (22:00 hora local) el arranque de la cartelera principal. Esta constará de un total de cinco peleas, aunque inicialmente eran seis. Sin embargo, la contienda que iba a enfrentar en el peso pesado a Ciryl Gane y a Aleksandr Vólkov se ha caído de la velada.

Por tanto, antes de la pelea de Topuria habrá otros cuatro combates. El daguestaní Sharabutdin Magomedov se medirá al ruso-armenio Armen Petrosyan en el peso medio, iniciando ellos la cartelera principal. Les seguirán las peleas entre Magomed Ankalaev y Aleksandar Rakic, en el peso semipesado; otro combate entre Lerone Murphy y Dan Ige, en el peso pluma, el mismo que Ilia; y el coestelar entre Robert Whittaker y Khamzat Chimaev.

Un dato a tener en cuenta es que el coestelar entre Whittaker y Chimaev, un combate también muy esperado entre los aficionados a la UFC, será a cinco asaltos, como la pelea entre Topuria y Holloway. Una vez termine su pelea llegará el turno del momento tan esperado para todos.

Cuando arranque la pelea de Topuria y Holloway, lo esperado es que El Clásico haya terminado. Solo que la velada cogiera una velocidad de crucero —es decir, que viéramos varios KOs rápidos— haría coincidir ambos eventos. La UFC predice que el inicio de su main event, en el que se pondrá en juego el cinturón del peso pluma, será a partir de las 23:00 hora española. Si los combates se van alargando, incluso, llegaría a partir de las 23:30. Esto es a las 01-01:30 hora local.

Cartelera UFC 308

Principal

Ilia Topuria (c) vs. Max Holloway, por el título pluma de UFC

Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev, peso mediano

Lerone Murphy vs. Dan Ige, peso pluma

Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic, peso semipesado

Armen Petrosyan vs. Sharabutdin Magomedov, peso mediano

Preliminares

Rafael Dos Anjos vs. Geoff Neal, peso wélter

Mateusz Rebecki vs. Myktybek Orolbai, peso ligero

Said Nurmagomedov vs. Daniel Santos, peso gallo

Abusupiyan Magomedov vs. Brunno Ferreira, peso mediano

Farid Basharat vs. Victor Hugo, peso gallo

Ismail Naurdiev vs. Bruno Silva, peso mediano

Rinat Fakhretdinov vs. Nursolton Ruziboev, peso wélter

Ibo Aslan vs. Raffael Cerqueira, peso semipesado

Kennedy Nzechukwu vs. Justin Tafa, peso pesado