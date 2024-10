Ilia Topuria: "A ver si en vez de noquear a Holloway tengo que noquear a Tebas por poner El Clásico a la misma hora"

Ilia Topuria compareció en rueda de prensa a primera hora de la tarde de este miércoles de cara al evento UFC 308 —celebrado en Abu Dabi— que estelarizará. El peleador hispano-georgiano pondrá en juego su título de campeón mundial del peso pluma ante el hawaiano Max Holloway en una velada que se celebrará este sábado 26 de octubre. El combate, apróximadamente, arrancará sobre las 22:50 hora española.

Los aficionados se hacen muchas cuestiones sobre el horario de la pelea de Topuria por una razón: el mismo sábado se disputa también El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. El partido del fútbol español más importante de todos se jugará a partir de las 21:00 horas y coincidirá, cerca de su final, con el principio de la pelea de UFC.

Sobre esto, la coincidencia de dos de los eventos más esperados en el deporte español, fue preguntado Ilia Topuria en su comparecencia ante la prensa previa a su pelea contra Holloway. La respuesta del 'Matador' fue fiel a su estilo, sin morderse la lengua y lanzando una amenaza irónica al mismísimo Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"A ver si en vez de noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable (@Tebasjavier) de poner el clásico el mismo día a la misma hora cuando mi combate se sabía desde hace 2 meses"



"A ver si me he equivocado y, en vez de noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable que puso ese partido a la misma hora, el mismo día, que mi combate cuando eso se sabía hace un par de meses", dijo visiblemente enfadado Topuria en el micrófono.

"Javier Tebas se llama", le aclararon sobre la figura que más peso tenía sobre el horario de El Clásico. Topuria fue claro: "Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo", 'disparó' ya con una sonrisa en su rostro. "A los amantes del deporte que no les han dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos, que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo", terminó de declarar el campeón de la UFC. También dio su pronóstico para el partido de fútbol, decantándose por un 3-1 a favor del Real Madrid.

LaLiga programó el gran partido del fútbol español para este sábado 26, a las 21:00 horas. La cartelera principal del UFC 308 arrancará una hora antes, a las 20:00, y habrá cuatro peleas —tres a tres asaltos y una a cinco, el coestelar entre Robert Whittaker y Khamzat Chimaev— antes del Topuria vs. Holloway.

La organización cree que se puede esperar el inicio del combate por el título en torno a las 22:50-23:00 hora española. Es decir, parece probable que El Clásico y la pelea coincidan por algunos minutos.

Varios mensajes para Holloway

Y Topuria, además, 'amenaza' con acabar rápido la pelea contra Holloway: "Es un mequetrefe", dijo en respuesta a las declaraciones del estadounidense llamándole "copión de McGregor". "¿Por qué no habla de la pelea? Porque no ve ningún fallo en mí y no sabe a qué cogerse. Soy mucho mejor que él y tiene que ir a algo como el mismo Conor, que decía que no soy español. Que se presente el sábado por la noche y le cierro la boca", declaró Ilia.

También se refirió a las palabras de Holloway rechazando la 'invitación' a tener un intercambio de golpes en el centro del octógono en el inicio de la pelea: "Ya se está rajando. Si se planta, está noqueado. ¿No lo sienten? Si yo fuera otro tipo de peleador, Yair Rodríguez o Brian Ortega, él diría que se planta en el centro en los primeros diez segundos. Ahora dice que correría un gran riesgo. Lo único relevante que tiene es el —título— BMF, que ni siquiera lo pone en juego. Yo soy el que está poniendo en riesgo las cosas y este cinturón en el medio, y aún así no lo quiere hacer. Preguntaos por qué", zanjó.