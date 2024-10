Ilia Topuria vs Max Holloway, UFC 308: a que hora es la pelea en España y dónde ver por TV el combate

Ya está aquí. La gran velada en la que Ilia Topuria defenderá por primera vez su campeonato mundial de la UFC del peso pluma ha llegado. El UFC 308 se celebra este fin de semana, en Abu Dabi. El Etihad Center, ubicado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, acoge este sábado 26 de octubre el evento que contará con la pelea del luchador hispano-georgiano frente a Max Holloway.

Tras su impresionante victoria por KO ante Alexander Volkanovski, arrebatándole el cinturón de campeón el pasado mes de febrero en Anaheim —en el UFC 298—, Topuria vuelve a entrar en el octógono consagrado como una de las grandes figuras a nivel mundial. Ilia sigue invicto, con un récord de 15 victorias y 0 derrotas.

El reto que se le plantea por delante a Topuria, aún así, no parece sencillo, Holloway es excampeón de la división y actualmente posee el cinturón BMF, que ganó en la pelea contra Justin Gaethje que también le catapultó a la pelea titular frente a Ilia. Este peleador hawaiano, además, tiene el increíble registro de no haber sido nunca noqueado en sus 33 peleas profesionales (26 victorias y 7 derrotas).

Queda poco para que se produzca el esperado combate. En España, en pleno auge del fenómeno Topuria, el UFC 308 será un evento muy seguido por todos los aficionados. Sin embargo, muchos tienen una gran pregunta: ¿coincidirá la pelea contra Holloway con El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona?

LaLiga programó el gran partido del fútbol español para este sábado 26, a las 21:00 horas. La cartelera principal del UFC 308 arrancará una hora antes, a las 20:00, y habrá cuatro peleas —tres a tres asaltos y una a cinco, el coestelar entre Robert Whittaker y Khamzat Chimaev— antes del Topuria vs. Holloway. La organización cree que se puede esperar el inicio del combate por el título en torno a las 22:50-23:00 hora española. Es decir, cabe la posibilidad de que El Clásico y la pelea coincidan por algunos minutos.

En estos eventos de la UFC hay que tener apuntadas varias horas. La acción en el Etihad Arena de Abu Dabi comenzará pronto. A las 16:00 hora española se dará el pistoletazo de salida con la primera ronda de preliminares, en la que peleará el luchador Chris Barnett nacido en la base militar de Zaragoza. La segunda ronda de preliminares empezará dos horas más tarde, a las 18:00 de España.

La cartelera principal del UFC tiene fijado a partir de las 20:00 hora española su inicio. Para que no coincidan El Clásico y la pelea de Topuria será necesario, por tanto, que los combates previos se alarguen lo máximo posible. Aún así, nada asegura que no vayan a coincidir. Estos son los horarios en diferentes países:

Ningún aficionado a la UFC querrá perderse el evento de este fin de semana, con el Topuria vs. Holloway como main event, y hay que saber que en España —así como en el resto de países— se podrá seguir en directo. Hay que tener en cuenta que habrá diferentes maneras de verlo según la parte de la cartelera.

Primeros preliminares

UFC Fight Pass (En todo el mundo)

Preliminares

Max (España)

PPV (Estados Unidos a través de ESPN+).

Fox Sports y Disney+ (México y Argentina).

UFC Fight Pass (Latinoamérica).

Cartelera estelar

Eurosport (España) *A través de Max, que requiere suscripción. No se puede ver a través de los canales de Eurosport, en Movistar ni DAZN.

PPV (Estados Unidos a través de ESPN+)

ESPN+ y Disney+ (México y Argentina).

ESPN (Latinoamérica, salvo México y Argentina).

Cartelera estelar del UFC 308

Ilia Topuria vs Max Holloway: por el título del peso pluma de la UFC.

Robert Whittaker vs Khamzat Chimaev: peso medio.

Lerone Murphy vs Dan Ige: peso pluma.

Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic: peso medio.

Shara Magomedov vs Armen Petrosyan: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 308

Geoff Neal vs Rafael Dos Anjos: peso welter.

Mateusz Rebecki vs Myktybek Orolbai: peso ligero.

Said Nurmagomedov vs Daniel Santos: peso gallo.

Abus Magomedov vs Bruno Ferreira: peso medio.

Cartelera primeros preliminares del UFC 308

Kennedy Nzechukwu vs Chris Barnett: peso pesado.

Farid Basharat vs Victor Hugo: peso gallo.

Rinat Fakhretdinov vs Nursulton Ruziboev: peso wélter.

Ibo Aslan vs Rafael Cerqueira: peso semipesado.