Trump suma apoyos en el deporte con Danica Patrick: "Puede hacer que EEUU sea más grande que nunca"

Danica Patrick, la exestrella de Nascar y la única mujer en la historia en ganar una carrera de la IndyCar, ha sorprendido a muchos al anunciar su intención de votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Esta será la primera vez que Patrick ejerza su derecho al voto, y ha dejado claro que su elección por Trump se basa en una visión que considera "racional y razonable" para el futuro de Estados Unidos.

Durante una entrevista en Fox News, Patrick explicó por qué ha decidido votar por Trump, a quien describe como la opción lógica para la presidencia. "Votar por Donald Trump es como el voto de la razón", dijo la exconductora.

"Es la elección racional y razonable". Para Patrick, el eslogan de Trump, "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), que ha sido utilizado como un insulto por algunos, representa una visión positiva del país.

"No entiendo por qué se usa 'MAGA' (Make America Great Again) como un insulto", añadió, dejando entrever que su apoyo hacia el expresidente no se basa en una política de división, sino en su creencia en las capacidades de Trump para guiar a la nación.

Patrick también abordó el tema de la diferencia de género en la intención de voto hacia Trump. Según sus observaciones, existe una clara división entre hombres y mujeres, donde las mujeres, en particular, parecen tener más dificultades para apoyar al expresidente, principalmente debido a su personalidad.

No tienes que cenar con él, solo tienes que gustar del país en el que vives

"Es la respuesta más común que escuchas: 'Simplemente no puedo votar por él'. No creo que sea una razón suficiente. No tienes que cenar con él, solo tienes que gustar del país en el que vives", señaló Danica Patrick con respecto a la frecuente objeción a Trump basada en su estilo personal.

A pesar de esta percepción, Patrick parece convencida de que el liderazgo de Trump es lo que Estados Unidos necesita en este momento. Durante la entrevista, también mencionó un evento reciente en el que Trump sorprendió a los comensales de un McDonald's en Pensilvania, lo que, para ella, destacó los aspectos más valiosos del expresidente.

"Creo que tiene un gran sentido del humor. Es un hombre entre la gente", comentó la expiloto. Según Patrick, Trump posee una combinación de confianza espontánea, humildad y capacidad para desenvolverse sin guiones en diversas situaciones, lo que lo convierte en una figura política única. "Es una de las cualidades más entrañables e importantes de él: simplemente es él mismo".

Cambio de perspectiva y compromiso con el voto

Danica Patrick también habló sobre cómo ha evolucionado su relación con la política. En el pasado, no votaba porque no se sentía lo suficientemente informada. "No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero es cierto", admitió. Para Patrick, su carrera en las pistas de carreras era su único enfoque, y no tenía tiempo ni energía para profundizar en cuestiones políticas.

Sin embargo, esto cambió a principios de 2024 cuando comenzó a ver noticias de forma regular. "Es lo único que veo", afirmó. Además, la expiloto asistió al evento America Fest, considerados uno de los eventos más importantes en el movimiento conservador en EEUU, en Phoenix en diciembre de 2023, lo que reforzó su sentido de patriotismo y amor por su país.

Danica Patrick, durante su época en la Nascar Reuters

Durante su participación en America Fest, Danica Patrick moderó una sesión de preguntas y respuestas con JD Vance, el candidato a la Vicepresidencia junto a Donald Trump, en Greensboro (Carolina del Norte), y quedó impresionada por el ambiente patriótico y las ideas que se compartieron en el evento.

"Hubo muchos oradores geniales, y después publiqué algunas fotos. Por supuesto, todo estaba decorado con rojo, blanco y azul. El rojo también es mi color favorito, y básicamente solo dije que amo este país", recordó Patrick. Su participación en ese evento atrajo la atención de los medios y subrayó su creciente compromiso con el proceso político de su nación.

Críticas y controversias

A pesar de su renombre en el mundo del deporte, la incursión de Danica Patrick en el ámbito político no ha estado exenta de críticas. Su aparición como analista en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, generó una tormenta en las redes sociales, con algunos aficionados sugiriendo que sus opiniones estaban en desacuerdo con la línea editorial del canal de televisión que la contrató como comentarista.

También se llegó a rumorear con que Danica Patrick hubiera sido excluida de Sky Sports debido a sus opiniones, aunque estas especulaciones fueron rápidamente desmentidas. El respaldo público de la expiloto a Donald Trump seguramente polarizará aún más a sus seguidores, pero ella no parece estar preocupada por las críticas.

En su entrevista, la exestrella de Nascar destacó algunas de las cualidades que más admira en Trump, como su capacidad para conectarse con el pueblo y su humor. "Tiene la capacidad de ser él mismo en cualquier escenario, y eso es algo que no ves en el otro lado", añadió.

Patrick no ha rehuido hablar sobre temas divisivos en el pasado, como el cambio climático o la presencia de mujeres en el automovilismo. En una ocasión, cuando se le preguntó sobre la importancia de tener una conductora femenina en la Fórmula 1, ofreció una respuesta que generó controversia.

"Lo que hace que el deporte sea popular son las buenas carreras, no la cantidad de mujeres en la parrilla", comentó en esa ocasión, sugiriendo que la calidad del espectáculo deportivo es lo que realmente atrae a los aficionados, sin importar el género de los pilotos.