La alineación del Barça para jugar El Clásico de La Liga ante el Real Madrid

El sábado 26 de octubre comienza el partido más importante de la temporada, El Clásico. Real Madrid y Barça se enfrentan uno de los partidos más igualados que se recuerdan. El papel de Ancelotti y Flick con las alineaciones, clave en el devenir del partido.

El Barça está de vuelta. El gran inicio de temporada que ha realizado el conjunto azulgrana se confirmó el pasado miércoles en el partido de Champions ante el Bayern Múnich. Los de Flick pasaron por encima a su 'bestia negra', ahora será el club bávaro quienes tengan pesadillas con el FC Barcelona.

Hansi Flick va perfeccionando su once titular. Los once jugadores que a base de sacrificio y calidad se han ganado la confianza del técnico, aunque el Barça todavía tiene muchos jugadores en la enfermería. Ante el Real Madrid se espera que el alemán confeccione el mismo once que ganó al Bayern 4-1.

El debate que se originó en la portería ante la llegada de Szczesny, tras la lesión de Ter Stegen, se disipó rápido. Flick confirmó a Iñaki Peña para el partido ante el Sevilla y ante el Bayern el alicantino volvió a ser de la partida. La situación no parece que vaya a cambiar, por lo que el portero polaco deberá esperar para que llegue su oportunidad.

La línea de cuatro es quizás la más inamovible. Jules Koundé y Alejandro Balde conforman los laterales del conjunto culé, vital para Flick. Mientras que la zaga de la defensa formada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez no se discute.

La alineación del Barça ante el Real Madrid en El Clásico.

Después de haberse retirado por molestias en el entrenamiento previo ante el Sevilla, Eric García parece que aún no está disponible para volver con el equipo. Sin embargo, Marc Casadó ha sido la gran novedad y la solución para un Flick que, junto con Pedri, conforma el doble pivote del Barça.

El gran partido que hizo Fermín López ante el conjunto alemán le ha hecho ganar muchas papeletas para ser de la partida en el Bernabéu, un escenario en el que ya marcó gol la temporada pasada. En principio, a Dani Olmo le tocará esperar desde el banquillo.

Arriba no hay ninguna duda. Todos se lo conocen de memoria: Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal. El estado de forma en el que se encuentran los tres hace que sean uno de los ataques más peligrosos de Europa.

El brasileño, el polaco y el español son las grandes amenazas de una defensa madridista que deberá emplearse a fondo para parar al Barça, el equipo más goleador del presente campeonato.

Alineaciones del Real Madrid - Barcelona

Alineación probable del Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Alineación probable del FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.