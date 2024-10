Carlo Ancelotti se carga de moral antes de El Clásico: "¿El Barça? De momento nadie me quita el sueño"

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa a El Clásico que jugará este sábado el Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona. El técnico del Real Madrid se negó a dar un favorito para el partido y confesó que estos duelos entre equipos de tanta calidad son imprevisibles.

El italiano negó que el buen momento de los culés le quitara el sueño, y aseveró que tiene algún plan preparado para hacer frente mañana al Barcelona, pero no lo desveló de manera pública.

¿Cómo está el equipo?

El equipo está bien, motivado. Como siempre los Clásicos son muy competidos y muy luchados. Queremos hacerlo bien delante de nuestra afición.

Ancelotti, en el entrenamiento previo a El Clásico. EFE

El sistema del Barcelona

El Barcelona tiene una idea muy clara de juego y están jugando muy bien. Tenemos que preparar el partido bien e intentar hacerlo mejor.

Sobre Bellingham

Está muy bien, progresando. Ha tenido problemas en el tobillo y en el hombro, pero su condición es muy buena. Está aportando mucho, no con los goles pero sí con el trabajo. Sabe muy bien la importancia que tiene en nuestro equipo.

La clave y el favoritismo

El Barcelona lo está haciendo muy bien, y creo que en un Clásico es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente de momento nadie me quita el sueño.

Mbappé a su 100%

Estamos satisfechos porque él ya ha marcado goles. Es muy importante para el equipo, con el Dortmund estuvo muy presente en los dos primeros goles. No tenemos prisa, ni yo, ni la plantilla, ni él. Estamos satisfechos con cómo lo está haciendo, pero obviamente lo va a hacer mejor todavía.

El favorito

No lo sé, es difícil decirlo porque depende de la dinámica que vaya a tener el partido. En un Clásico, como en un derbi, es difícil elegir un favorito. Puede pasar de todo en un partido como este.

La nueva versión de Bellingham

El año pasado era determinante que él marcara goles porque habíamos perdido un delantero importante como Karim. Lo reemplazamos con los goles de Bellingham, Joselu y Brahim, pero este año no tenemos este problema porque ha llegado un delantero que puede marcar 30 o 40 goles.

Cómo jugará el Madrid

Algo tengo pensado, pero no me parece correcto explicarlo hoy. Hay que verlo mañana y después me diréis si me he equivocado o no.

La charla con el equipo

La idea es hacer una estrategia clara y muy sencilla. En este tipo de partidos no hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado y tiene ilusión y ganas. Yo cuando jugaba me preocupaba mucho. Un gran jugador como Van Basten me decía: "Tranquilo, la estrategia es clara, dame el balón a mí y corre a celebrar". Por suerte pasó muchas veces.

Sobre Lamine Yamal

Ha empezado su carrera de manera espectacular. Me gusta mucho su manera de jugar, su actitud. Es un jugador muy peligroso, obviamente, pero no hay que focalizarse demasiado en él. El Barça es un equipo que respetamos mucho porque lo está haciendo muy bien, ha empezado muy bien la temporada.

La presión y las críticas

No me molesta la crítica, porque la entiendo muy bien. No pasa nada en este sentido. No le doy muchas vueltas. Quiero aclarar mis ideas y después intentar explicarla a los jugadores de la mejor forma posible. Me gusta también saber qué es lo que piensan los jugadores de la estrategia idónea para jugar.

Un consejo a Mbappé

Nada especial, él sabe perfectamente porque tiene mucha experiencia y ha jugado muchas veces contra el Barcelona.

Entrenar a Vinicius

Significa entrenar a uno de los mejores del mundo. Es un chico que sigue siendo muy humilde, que ha progresado mucho como profesional llegando a ser uno de los mejores del mundo. El futuro Balón de Oro manteniendo la misma humildad que tenía cuando lo conocí por primera vez.

Vinicius, el líder

Ahora no hay un solo líder. Creo que Vinicius lo puede ser, lo puede ser Valverde, lo sigue siendo Modric... Los jóvenes tienen la oportunidad de demostrar con sus palabras, actitud y compromiso que pueden ser líderes.