Verstappen: "Fernando Alonso y Carlos Sainz son un ejemplo para los jóvenes españoles que quieren llegar a la Fórmula 1"

La temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 ha bajado el telón después de que Max Verstappen recibiera en la gala de la FIA celebrada en Ruanda el trofeo como campeón del mundo. Un reconocimiento que ya le es familiar, puesto que los últimos cuatro mundiales tienen el sello del piloto neerlandés.

El hambre insaciable de Verstappen hace que el neerlandés ya tenga la mente puesta en la nueva temporada que comenzará en el mes de marzo sobre el asfalto de Melbourne. 2025 se antoja un año sin grandes cambios en la Fórmula 1, ya que la revolución llegará en 2026 con el cambio de reglamento de la FIA y la llegada de nuevos circuitos al calendario, como el GP de Madrid.

Tan solo veinticuatro horas después de recibir el galardón, Verstappen atendió a EL ESPAÑOL en el pabellón 4 de IFEMA, muy próximo a donde se celebrará el GP de Madrid en 2026, en un acto organizado por Heineken Player 0.0 que además, ha reunido a los mejores pilotos de simuladores del mundo.

Max Verstappen con el trofeo de campeón del mundo de Fórmula 1.

Max, lo primero de todo, ¿qué tal se encuentra después de una temporada tan exigente?

Estoy muy bien, muy feliz por cómo ha terminado la temporada, aunque ahora estoy algo ocupado y necesito un poco de descanso.

En 2026 la Fórmula 1 llegará a Madrid y usted va a correr muy cerca de donde nos encontramos ahora en un circuito nuevo, ¿prefiere los nuevos circuitos urbanos o el asfalto clásico?

Normalmente, siempre me declino más por una pista permanente. Pero tengo muchas ganas de ver lo que van a construir aquí en Madrid. La verdad es que nunca he estado en Madrid, así que será bueno conocerla un poco más.

Fernando Alonso felicita a Verstappen tras ganar el Mundial en el GP de Las Vegas. Reuters

Ya que está en España, cómo ve a los pilotos españoles (Fernando Alonso, Carlos Sainz y Pepe Martí) preparándose para 2025 y sobre todo, con la vista puesta en 2026.

España tiene una gran historia de éxitos con Fernando ganando campeonatos del mundo. Eso fue increíble, ya podía ver el gran apoyo que él recibe de los aficionados. Carlos llegó a la Fórmula 1 al mismo tiempo que yo y es genial tener pilotos españoles para el país porque motiva a muchos jóvenes.

Lo mismo ocurre con Pepe, por ejemplo, que forma parte de la academia Red Bull, espero que le vaya muy bien y que en el futuro pueda tener una oportunidad. La llegada de la Fórmula 1 a España, aquí en Madrid, sobre todo para Carlos, va a ser muy especial correr aquí.

Reuters Max Verstappen tendrá que pagar más de un millón a la FIA para poder competir en F1 la próxima temporada

Con cuatro campeonatos consecutivos, ¿cuánto le motiva la posibilidad de igualar los récords más excepcionales de la historia de la Fórmula 1?

No es la motivación, sino simplemente quiero hacerlo bien. Por supuesto que quiero volver a ganar el año que viene, pero no es mi objetivo batir ningún récord. Quiero pasármelo bien, divertirme conduciendo. Cuando me siento en el coche siempre quiero hacerlo lo mejor posible.

Max Verstappen celebra la victoria en el GP de Qatar. Reuters

Con tantos logros en su carrera, ¿hay algo que aún quiera conseguir o probar en la Fórmula 1?

En la Fórmula 1 diría que no tanto. Sólo quiero mantenerme en lo más alto y ganar más, pero estoy muy contento de lo que he conseguido. Sí es cierto que me gustaría probar otras disciplinas en el deporte, pero retos más pequeños.

Max Verstappen, en la Gamergy 2024

¿Cómo es su relación con Fernando Alonso y Carlos Sainz?

Es realmente buena, siempre que estamos juntos nos lo pasamos realmente bien, son geniales.

Usted es un gran piloto de simulación. ¿Qué es lo que más le gusta del evento que ha organizado Gamergy Player 0.0?

Lo que más me gusta de este evento es que apoya a los jóvenes talentos y demuestra que no importa de qué parte del mundo vengas. Todo es posible y todo el mundo tiene una oportunidad justa de llegar a la final. Es increíble ver a gente de muchos países.

Max Verstappen junto con los tres finalistas del torneo. Heineken Player 0.0

La última, a pesar de esta complicada temporada, ¿ganará el Mundial de Fórmula 1 la próxima temporada?

Eso es lo que vamos a intentar hacer, va a ser complicado pero haremos todo lo posible por volver a ganar de nuevo.