Kimi Antonelli ficha por Mercedes y estos son los asientos que quedan libres en la Fórmula 1 para 2025

Mercedes ha anunciado el fichaje del novato Kimi Antonelli como compañero de equipo de George Russell para 2025. El piloto italiano, con 18 años recién cumplidos, llega procedente de la Fórmula 2 para reemplazar a Lewis Hamilton, que se irá a Ferrari al acabar la temporada.

La noticia ha llegado en vísperas del Gran Premio de Italia, un día después de que Antonelli hiciera su debut en la categoría en los Libres 1 en Monza. Su carrera fugaz, con varios títulos en categorías inferiores, le llevó a saltarse la F3 y pasar esta temporada a F2, con PREMA, habiendo ganado dos carreras y ocupando actualmente el sexto lugar en el campeonato.

"Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño; quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la confianza que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad. Estaré concentrado en mejorar y brindar los mejores resultados posibles para el equipo", comentó Antonelli tras anunciarse la noticia.

Antonelli sigue los pasos de su nuevo compañero, Russell, quien también se graduó en el programa júnior de Mercedes para después convertirse en piloto oficial de la escudería. El británico, que entró en el equipo júnior en 2017 y con contrato hasta finales de 2025, afrontará su cuarta temporada con las Flechas Plateadas.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó: "Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad pura. Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo, tanto como pilotos individuales como en conjunto". Y añadió: "Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fortaleza de nuestro programa juvenil y de nuestra fe en el talento local".

También Russell dejó unas palabras como bienvenida a su nuevo compañero: "Espero poder utilizar la experiencia que he adquirido en mi propio camino para orientar a Kimi en su paso a la F1. Sé lo mucho que me apoyó Lewis durante mi etapa como piloto junior y desde que soy su compañero de equipo. He aprendido mucho de él y espero desempeñar un papel similar para Kimi".

Antonelli se estrelló contra el muro en sus primeros Libres en Monza después de solo cinco vueltas, pero se recuperó para clasificarse sexto en la F2 solo un par de horas más tarde. Se espera que el italiano tenga otra oportunidad con Mercedes en otros Libres este año, ya que el equipo está considerando hacerlo en México.

Así está la parrilla de la Fórmula 1 para 2025

Se va despejando el panorama de la parrilla de pilotos para la Fórmula 1 en 2025. Habrá muchos cambios para el año que viene, con movimientos importantes como el ya mencionado de Hamilton a Ferrari o el del español Carlos Sainz a Williams.

Mientras el Mundial de 2024 se acercando a su tramo final, apenas quedan dudas ya de los pilotos que correrán el año que viene. Únicamente hay dos asientos libres, que corresponden a Stake F1 y a la escudería RB.