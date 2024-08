Franco Colapinto, apadrinado por Alonso y piloto de F1 por sorpresa: "Me enteré bastante tarde"

En Monza arriba la Fórmula 1 y la sorpresa. Un piloto algutina toda la expectación y deja en un segundo plano, hasta que se apague el semáforo, la pelea por el Mundial. El equipo Williams anunciaba la destitución de Logan Sargeant y el fichaje de Franco Colapinto, un rookie talentoso, para ser el compañero de Albon hasta final de temporada.

El nuevo piloto de la escudería británica no había nacido la última vez que un piloto argentino se subió a un monoplaza de F1. Y lo hace de manera inesperado, tanto para los actores del gran circo como para él mismo.

"El lunes estaba en el simulador de F2 preparando la carrera con mi equipo así que os podéis imaginar lo tarde que me enteré. No sé cuándo empezaron a pensarlo, no lo esperaba, pero es una oportunidad para la que estoy preparado y que llevo esperando desde que era un niño", confiesa el joven.

Colapinto emigró a Europa muy joven, a los 14 años, para iniciar su carrera deportiva. "Vine a Italia sin mi familia y con 14 años, por eso hablo italiano. Fue un gran sacrificio, pero es algo que yo escogí hacer. Argentina está muy lejos y tienes que estar en Europa si quieres conseguirlo".

"No sabía ni cocinar ni lavarme la ropa y estaba completamente solo. Es duro, pero maduras en muy poco tiempo. La gente terminaba una carrera y se iba a casa en coche, dormían en su cama, pero eso no es posible a 12.000 kilómetros de tu casa", confiesa.

El ascenso de Colapinto tiene raíces españolas. Tras ganar la 'medalla de oro' en los JJOO de la Juventud en 2018. El argentino comenzó a destacar en la F4 Spain, que conquistó en 2019. Fue entonces cuando Fernando Alonso decidió apostar por él como piloto en su equipo FA by Drivex. El resultado: 14 poles, 11 victorias y 13 podios en 21 carreras.

"Fernando ya tenía un coche en la F4. Como iba a estar en la Fórmula Renault con Drivex, quería tener un coche en la F4 Española y, por suerte, me eligieron a mí para ser el piloto que llevase sus colores en la F4. Fue un placer y además conocer a Alonso y hablar con él fue muy lindo", explicó el argentino.

La pandemia, su llave a la Fórmula 1

Ganó la F4 española en 2019 y es piloto de la academia de Williams desde 2023, equipo con el que competirá lo que resta de campeonato. El accidente de Sargeant en Zandvoort fue la gota que colmó el vaso en la escudería británica. Fulminó al estadounidense y presentó al argentino como piloto hasta final de temporada. Colapinto es elegible gracias a la pandemia.

Para tener la superlicencia se necesita haber sumado 40 puntos en los tres años anteriores, pero debido a la pandemia se pueden elegir los puntos obtenidos en tres de los últimos cuatro años (2020,2021,2023 y 2023). Al sumar los puntos de los años 2020, 2021 y 2022 sí alcanza el mínimo exigido. De no existir dicha condición, no estaría disponible.

"Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. Es un sueño hecho realidad. El equipo tiene una historia increíble y una misión: volver a la cima, algo de lo que estoy deseando formar parte. Llegar a la F1 a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el reto", asegura Colapinto. Argentina vuelve a tener un representante en la Fórmula 1.