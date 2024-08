Dani Olmo sigue sin ser inscrito en el Barça: ¿puede cancelarse su fichaje y volver al Leipzig?

El desastre del FC Barcelona puede ir a más. A cuatro días del cierre del mercado de fichajes, Dani Olmo sigue sin ser inscrito como futbolista azulgrana y se complica que juegue este martes contra el Rayo Vallecano. El club catalán no está siendo capaz de conseguir el hueco salarial necesario para contar con el jugador en la tercera jornada de La Liga y surgen muchas dudas sobre su futuro.

El Barça anunció el pasado 9 de agosto el fichaje del internacional español acordando con el RB Leipzig un traspaso cifrado en 60 millones de euros. Desde entonces, el jugador se ha mantenido a la espera de que el club azulgrana pudiera inscribirle y así poder debutar. La paciencia empieza a quebrarse y el nerviosismo crece con el mercado cerca de cerrarse.

¿Puede 'romperse' el fichaje de Dani Olmo? De no ser inscrito antes del cierre del mercado, el Barça podría quedarse sin el jugador. COPE desveló este domingo que el futbolista seguía inscrito en el Leipzig, puesto que el Barça todavía no ha pedido el certificado de la transferencia internacional. Es decir, si el club que preside Laporta no logra inscribirlo antes de las 00:00 horas del viernes al sábado, Olmo no iría al Barça. La polémica está servida.

El Barça trabaja a destajo para poder inscribir a tiempo a Dani Olmo y se ha centrado en los últimos días de aligerar su plantilla. La gran operación se cerró el pasado viernes, con el traspaso del centrocampista Ilkay Gündogan al Manchester City. El alemán, fichado un año atrás, no dejó dinero con su adiós, pero sí alivió las cuentas azulgrana por el ahorro de los 18 millones de euros brutos de su ficha.

Además, el Barça también anunció este domingo la venta del canterano Mikayil Faye al Rennes por 10,3 millones de euros. En un breve comunicado publicado en la página web del club, concretó que se reservará un derecho de recompra de 25 millones de euros y el 30% de una futura venta.

Este lunes también se esperan dos anuncios más relacionados con la 'operación salida'. Por un lado, el brasileño Vitor Roque -que no estaba inscrito en el Barça- se marcha cedido al Betis. Mientras que el central Clement Lenglet, uno de los mejores pagados de la plantilla, se irá también a préstamo al Atlético de Madrid para aliviar la masa salarial culé.

La duda es si todos estos movimientos serán suficientes para inscribir a Dani Olmo. El club lleva tiempo explorando otros caminos. Uno era el nuevo acuerdo con Nike, que lo solucionaría todo pero sigue enquistado. También está sobre la mesa un nuevo aval desde la directiva, ruta que se siguió para inscribir en el pasado a Koundé o a Iñigo Martínez, o la venta de más activos del club.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.