El Hozono Global Jairis no logra la hazaña: el Valencia Basket gana y jugará la final de la Supercopa de España

El Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla ha latido al ritmo del himno interpretado por Germán Meoro con motivo del setenta aniversario del Hozono Global Jairis: 'Grada, equipo, un solo corazón'. Las jugadoras de Bernat Canut lo han bordado durante los dos primeros cuartos, pero no ha sido suficiente ante el Valencia Basket: el equipo del triplete tendrá la oportunidad de defender su título de la Supercopa de España LF Endesa.

El primer cuarto terminaba con sorpresa. El todopoderoso Valencia Basket, el actual campeón de Liga, Supercopa y Copa de la Reina, caía ante el Hozono Global Hairis por tres puntos: 9 a 12. Todo ello, debido a que la jugadora internacional Paula Ginzo (10) tiraba del carro con rebotes y puntos en momentos clave, sobre todo al inicio, después de que su compañera Morgan Bertsch (22) fallase bajo el aro, atenazada por la presión de su estreno en la Supercopa de España y encima como anfitrión.

La primera canasta de la gallega Ginzo obtenía la réplica de la capitana del cojunto de la Ciudad del Turia: Queralt Casas (9). Pero Pau -como le dicen sus compañeras- seguía a lo suyo con otra de dos. El respeto era máximo, al igual que los nervios, como lo demuestra el pírrico número de puntos en el primer cuarto hasta que Aina Ayuso (6) demostró que no le temblaba el pulso con un triple, justo antes de que el Hozono Global Hairis terminara con una leve renta de tres puntos tras la canasta de J. Niemojew (43).

El segundo cuarto se desarrolló con el mismo guion. El equipo anfitrión que a priori, llegaba como la cenicienta de la Supercopa, se mantenía firme en defensa y con mucho acierto de cara a la canasta. De hecho, la ventaja del Hozono Global Jairis se llegaba a elevar a 11 a 16, con dos tiros libres acertados por Holešínská (13). A partir de ese momento, el equipo decano del baloncesto murciano comenzaba a moverse con un colchón de cinco puntos, respecto a un Valencia Basket que tenía a sus mejores anotadoras en Leticia Romero con 6 puntos y Nadia Fingall con 8.

La jugadora Alina Iagupova del Valencia Basket con el dorsal 23, este sábado, defendiendo a una jugadora del Hozono Global Jairis.

La afición local se venía arriba y soñaba con disputar la finalísima de este domingo, cuando Holešínská clavaba un triple y Aina Ayuso encestaba dos tiros de libres, colocando al conjunto local con una renta de diez puntos a falta de 4 minutos y 51 segundos. Pero tras el descanso, en el tercer cuarto, las vigentes campeonas entraron con una marcha más a la cancha: empataban el partido a 37 puntos, con un triple de Leticia Romero y en la siguiente jugada se ponían con ventaja en el marcador por primera vez.

Todo ello, de la mano de otro triple de Nadia Fingall: la máxima anotadora del conjunto che. La jugadora interior estadounidense Nadia Fingall (1998) hacia valer su 1.92 de altura y machacaba desde el exterior al Hozono Global Jairis con otro triple. El tiempo corría y el partido se ponía cuesta arriaba para las anfitrionas de la Supercopa de España LF Endesa.

La estadounidense Nadia Fingall ha sido una de las protagonistas de la remontada del Valencia Basket.

El luminoso se situaba 46 a 37 mientras el Jairis encadenada su peor racha de cara a canasta. También en defensa protagonizaba algún despiste que le costaba puntos que luego se echan en falta, sobre todo, cuando el rival que tenía enfrente ostenta la triple corona de la pasada temporada: Liga, Supercopa y Copa. Cuando faltaban 3 minutos y 18 segundos, el Valencia Basket se ponía 54–37: su mayor renta hasta ese momento. Pero lo peor de todo era que el Hozono Global Jairis seguía sin encestar, hasta que Chelsea Nelson y Paula Ginzo, con un par de puntos cada una, maquillaban el cierre del tercer cuarto: 56 a 42. Tocaba remar cuando el último cuarto levantase el telón, pero las actuales campeonas no levantaron el pie del acelerador.

Las jugadoras de Bernat Canut lo intentaron hasta el final, pero el conjunto che con una nutrida representación de sus aficionados en las gradas del Fausto Vicent, no paraba de ganar enteros en el luminoso. A 4 minutos y 54 segundos del final, el Valencia Basket se colocaba a veinte puntos: 70 a 50. Un triple de Stephanie Visscher (4) hacía soñar con la remontada a la afición del Hozono Global Jairis que no dejó de alentar a las suyas hasta el final -en un pabellón donde no cabía un alfiler-.

Prueba de ello es que a 1 minuto y 52 segundos del final, Canut pedía tiempo muerto para tirar de épica: 74 puntos a 59. Sin embargo, el milagro no ha llegado: 75-61. El Valencia Basket ha cumplido con su papel de favorito y este domingo disputará la final para tratar de revalidar su título de campeonas de la Supercopa de España ante el Casademont Zaragoza.