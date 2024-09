El reto de la olímpica Paula y de la "familia" del Hozono Global Jairis de Alcantarilla: ganar la Supercopa de España

Paula Ginzo comenzó a destacar en el baloncesto con solo 13 años, ya sabe lo que es ganar una liga y jugar unas Olimpiadas. La jugadora internacional es uno de los grandes refuerzos para la temporada más importante en la historia del Hozono Global Jairis: el club con sede en Alcantarilla que en mayo de 2022, logró el hito de situar el baloncesto femenino de la Región de Murcia, por primera vez, dentro de la élite profesional, y cuyo Pabellón Fausto Vicent acogerá este fin de semana la Supercopa de España LF Endesa.

"Para el equipo es un privilegio ser el anfitrión de la Supercopa porque quedó en una muy buena posición durante la pasada temporada y también es un privilegio poder jugar contra los mejores de la liga", tal y como subraya la gallega Paula Ginzo en una entrevista que concede a EL ESPAÑOL. "Además, nos hace mucha ilusión porque el pabellón está renovado y sabemos que tenemos muy buen equipo".

El Hozono Global Jairis es el club decano del baloncesto murciano desde que echó a andar allá por 1954, en un solar de tierra de Alcantarilla. En la actualidad, este equipo al que los integrantes de su staff definen como "una familia", compuesta por 300 jugadores y jugadoras desde benjamines hasta categoría absoluta, celebra este año su setenta aniversario y lo hace por todo lo alto porque debutará el 9 de octubre en la EuroCup Women ante el Panathinaikos. Pero antes, albergará la Supercopa de España.

Paula Ginzo (2i) en la presentación de la nueva temporada de la Liga de Baloncesto Endesa.

Este sábado, el Fausto Vicent de Alcantarilla acogerá las semifinales: el Perfumerías Avenida, subcampeón de Liga, se enfrentará al Casademont Zaragoza, subcampeón de la Copa de la Reina, y el Hozono Global Jairis jugará ante el Valencia Basket, actual campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa. Las jugadoras de Bernat Canut se enfrentarán ante el equipo favorito, animadas por una afición incombustible, fiel al himno interpretado por Germán Meoro: 'Grada, equipo, un solo corazón'.

- ¿Cómo la han recibido en la familia del Hozono Global Jairis?

- Paula Ginzo: Estoy agradecida porque desde el primer día que llegué, siempre hay gente preocupándose por nosotras y dando respuesta a todas nuestras inquietudes. Además, tenemos unos aficionados por detrás que nos están acompañando allá por donde estamos jugando cualquier partido amistoso. Y eso dice mucho de lo que es una familia.

Himno del Hozono Global Jairis por su 70 aniversario.

- ¿Algún consejo para esos niños y niñas que militan en las categorías inferiores del Hozono Global Jairis y que a veces sueñan con llegar a ser profesionales?

- Sobre todo que disfruten del baloncesto. A veces se nos olvida esa parte. Nosotras nos dedicamos a esto porque es nuestro trabajo y hemos conseguido que se nos de bien, pero al final, estamos aquí porque no nos hemos quemado y hemos disfrutado jugando a este deporte. Yo tengo mariposas en el estómago cuando llegan los grandes partidos y eso es lo importante. Si te dedicas a algo, te tiene que gustar: sí o sí. No vale como en cualquier puesto de trabajo: el baloncesto te tiene que gustar o no rindes en la cancha.

- ¿Cómo lleva una gallega el calor de la Región de Murcia?

- (Risas) Lo estaba hablando antes con mis padres porque han venido de visita. Yo no sé cuándo me voy a tener que poner el pijama largo para dormir porque en Galicia ya estaríamos con los calcetines por fuera del pijama. Ya me he acostumbrado, pero es verdad que hace calor.

Todo el mundo en el club espera que se adapte bien Pau, como la llaman con cariño algunas compañeras, ya que a sus 26 años y con 1.88 de altura, es una jugadora interior con mucho talento, inteligencia y versatilidad. Prueba de ello es que disputó las pasadas Olimpiadas de París con España, recibiendo un diploma olímpico por el quinto puesto en el que acabó la selección tras ser apeada por Bélgica de la lucha por los metales.

- La selección no pudo luchar por las medallas de los Juegos Olímpicos de París tras perder contra Bélgica y en nuestro país se espera mucho tanto del baloncesto femenino como el masculino. ¿Cómo se gestiona un revés así?

- Paula Ginzo: Con frustración porque nos desviamos un poco por la parte visceral y además, perdimos contra la selección que nos ganó el EuroBasket del año pasado. Pero cuando lo analizas con perspectiva y lo que conlleva jugar unos Juegos Olímpicos, te das cuenta de que nos hemos quedado quintas de entre las mejores selecciones del mundo. Nosotras estamos ahora en un cambio generacional al que tendremos que adaptarnos para jugar cada día un poco mejor.

- ¿Siente mucha presión por ser uno de los principales refuerzos para la nueva temporada?

- La verdad es que no. Yo siempre me meto mucha presión en general y no siento más presión de la que me exijo normalmente, sobre todo, porque estoy muy tranquila porque tenemos un gran equipo. Tenemos un gran juego interior, las jugadoras que hay en mi posición son incluso mejores que yo, pero si trabajo bien, voy a poder conseguir los minutos que quiero y que mereceré. Siento poca presión porque si no meto alguna canasta, lo harán mis compañeras, y eso me genera tranquilidad.

El presidente del Hozono Global Jairis, Salva Costa, la jugadora Paula Ginzo, y el director general de Deportes, Fran Sánchez, durante la presentación de la internacional tras su fichaje.

Esta jugadora que lució el dorsal número 10 durante su presentación con el Hozono Global Jairis, viene de conquistar la pasada Liga Femenina Endesa con el Valencia Basket: equipo por el que fichó procedente del Barça CBS, donde fue una de las más destacadas del campeonato, promediando 11.7 puntos, 4.5 rebotes y 11.7 de valoración.

- ¿Qué promedio de puntos y rebotes le gustaría firmar durante esta temporada?

- Paula Ginzo: Eso ni lo he pensado ni lo voy a pensar. Vamos a ver qué tal se da la Supercopa, el rol que consigo tener en el equipo y cómo nos adaptamos las unas a las otras. Pero sí que me gustaría conseguir más rebotes porque desde la operación del hombro he perdido un poco de timing. Así que me implicaré más con los rebotes y seguiré metiendo los tiritos de siempre. Nuestro entrenador, Bernat Canut, dice que tenemos un buen equipo, la jugadora más mayor tiene 29 años, pero ninguna ha llegado a su límite de capacidades. Intentaré ser mejor que la Paula Ginzo de antes.

- Este sábado, usted debutará en competición oficial con su nuevo club y encima lo hará con su anterior equipo: el Valencia Basket. ¿Qué emociones hay por su cabeza ahora mismo?

- El fin de semana pasado, jugamos contra ellas un partido amistoso y las emociones que recibí fueron muy positivas. Sobre todo, por parte de los integrantes del club y de los aficionados: recibí mucho cariño y calor de su parte. Me dijeron que me echaban de menos y eso significa que dejé un paso positivo por Valencia. Aunque es verdad que me conocen absolutamente, saben todo lo que hago con mi forma de jugar, y me van a defender superbién y eso no es tan bueno (risas).

- Esta es la tercera temporada del Hozono Global Jairis en la élite del baloncesto. ¿Está preparado un club de una localidad como Alcantarilla, con apenas 43.000 habitantes, para alternar los partidos de la Liga Femenina Endesa con la Copa Europea Femenina de la FIBA o le puede pasar factura?

- Creo que sí. Tenemos un muy buen respaldo por detrás, no solo del club, también de nuestro principal patrocinador que nos ayudará en la calidad de los viajes y en el momento en el que falte alguna jugadora, aunque eso esperamos que no ocurra. Al jugar doble competición, a nivel emocional tenemos que ser conscientes de que hay mucha exigencia mental y física: así que debemos estar preparadas para eso. En el club son inteligentes, saben de la importancia de la regulación de las cargas y lo que eso conlleva.

Iris, la mascota del Hozono Global Jairis, junto con el resto de la plantilla.

- ¿El Hozono Global Jairis es 'La Cenicienta' de la Supercopa de España que dará la campanada?

- Paula Ginzo: Somos el equipo que la gente menos espera que gane, eso por supuesto, pero eso nos da una motivación más. Vamos a ir con humildad y con los pies de plomo. Como siempre decimos los gallegos, iremos como los señores de las aldeas con la boina puesta, porque tenemos un muy buen equipo para hacerlo bien. Tenemos que tener respeto al rival que tendremos delante, pero miedo ninguno.

Los vecinos de Alcantarilla cuentan las horas que faltan para los dos partidos de las semifinales antes de la finalísima del domingo. Tanto es así que la venta de entradas marcha viento en popa, para colgar el sold out en taquilla. "Esto no tiene sentido sin la gente que está detrás, empujando, y por eso les digo: gracias afición", tal y como subraya la jugadora gallega. "Le pido a los aficionados que sigan con nosotras porque son indispensables, notamos su calor y hay que llenar el Pabellón Fausto Vicent".

- ¿Qué significa el baloncesto para usted?

- Es una pregunta muy amplia, pero así, a bote pronto, el baloncesto es lo que recuerdo de toda mi vida en general. Hay cosas que van y vienen, pero el baloncesto siempre ha estado ahí desde que tengo 9 años cuando empecé a jugar. Y ahora, es mi día a día: mañana, tarde y noche.

- La pasada campaña, el Hozono Global Jairis luchó por la Liga Endesa hasta que cayó en cuartos de final con el Girona. ¿Se atreve a hacer un pronóstico para esta campaña?

- ¡Jo! No quiero dar mala suerte (Risas). Creo que con la ambición que tiene este equipo, auguro Copa de la Reina y volver a jugar los play-off de Liga.