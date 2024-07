El único yogur del 'súper' en España que recomienda el dietista Fran Susin: "Es el mejor sin aditivos"

En España el yogur es uno de los alimentos más consumidos entre las familias españolas. Un producto lácteo especialmente versátil y que puede ser desde el broche final de una comida o cena a un simple aperitivo entre horas o incluso el complemento a infinidad de recetas.

Sin embargo, no todos los yogures son igual de beneficiosos para la salud. Y es que, aunque este tipo de lácteos contribuyen a la absorción de calcio, a estimular la movilidad intestinal y a restablecer el equilibrio de la flora, algunos de ellos pueden venir cargados de azúcares, exceso de grasas o aditivos nada aconsejables para la salud.

No obstante, esto no es así en todos los casos y hay un yogur de Aldi que sí recomiendan los expertos en nutrición españoles. Un yogur de estilo griego que no contiene azúcares, tampoco aditivos, es bajo en grasas y además ayuda a aumentar la cantidad de proteínas en la dieta.

El dietista y experto en nutrición, Fran Susin, ha sido el encargado de señalar a través de su cuenta de Instagram, todas las ventajas de este tipo de yogur griego y natural que puede encontrarse en cualquier supermercado de Aldi en España.

Una opción de yogur lácteo saludable y que se posiciona como un alimento libre de grasas e ideal para quienes estén buscando cuidar su dieta y a la vez, disfrutar del mejor sabor natural de este tipo de alimento.

El mejor yogur con proteínas del súper

"El mejor yogur que he probado hasta el día de hoy, estilo griego, sin aditivos raros, solo con leche y cultivo lácteo. Esto sí es yogur", asegura el dietista Fran Susin a sus seguidores de Instagram. Una opción de yogur griego saludable que el experto en nutrición destaca por contener "pocas kcal (54 kcal x 100gr) y proteínas de alto valor biológico (PAB)". En concreto "10,3 gr por cada 100 gr", algo que destaca como "un lujo para aumentar la ingesta de proteínas".

En cuanto a la mejor forma de incluirlo en la dieta, Fran Susin recomienda mezclarlo "con frutos rojos, nueces y canela". Aunque también puede ser un buen aliado para utilizarlo como base de smoothies, salsas o aderezos.

En el caso de que se prefiera optar por un aderezo saludable para ensaladas, una buena opción puede ser también mezclarlo con aguacate y hierbas frescas. Por supuesto, consumirlo solo o incluso congelado para conseguir un yogur helado refrescante y saludable este verano, también es una buena opción.

Todas ellas, opciones ideales para conseguir un desayuno, merienda o final de comida o cena equilibrado, rico en proteínas, fibra y antioxidantes.

Beneficios de este yogur en la dieta

Además de su contenido proteico y bajo en calorías, este yogur griego tiene otro beneficio importante a destacar: su capacidad para promover la salud digestiva. Gracias a los probióticos que contiene, ayuda a mejorar la flora intestinal, mejorando la absorción de nutrientes y ayudando a una reducción de los problemas digestivos como la hinchazón o el estreñimiento.

Un microbioma saludable también está vinculado a un sistema inmunológico más fuerte, lo que significa que, al consumir este tipo de yogur regularmente, también contribuiremos a una mayor resistencia frente a enfermedades.

Por otro lado, los yogures sin azúcares añadidos y libres de aditivos como el de Aldi, son opciones que pueden ayudar a regular el peso corporal. Al ser saciantes y bajos en calorías, pueden reemplazar a snacks menos saludables, previniendo la tentación de alimentos ultraprocesados que suelen ser altos en azúcares y grasas no saludables.

Todo ello añadido a su alto contenido en calcio, un mineral esencial para una buena salud ósea y dental y que también desempeña un papel crucial en la formación y el mantenimiento de unos huesos fuertes.

En cuanto al precio de este yogur de Aldi, este es de 5,45 euros por un kg de yogur griego natural. Una opción barata y recomendada para todas las edades gracias a todos estos beneficios señalados.