Esto es lo que dice la ciencia sobre desayunar un yogur todos los días en España

El desayuno puede ser simple como un batido o parfait, como un batido muy elaborado con su nata y sus extras, pero a menudo es la comida más omitida por los adultos. Saltarse el desayuno, debido a limitaciones de tiempo o falta de inspiración, puede perjudicar los objetivos de pérdida de peso y está asociado con comportamientos menos saludables. Sin embargo, una opción sencilla y nutritiva como el yogur puede ofrecer un equilibrio de proteínas, grasas saludables, fibra y frutas, proporcionando además energía, nutrientes esenciales y sensación de saciedad, disminuyendo también la probabilidad de comer en exceso durante el día.

El yogur es una fuente rica en proteínas, lo que contribuye a la sensación de saciedad y puede ayudar a controlar el peso. La proteína es fundamental para el mantenimiento de la masa muscular y juega un papel crucial en varios procesos metabólicos. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo de yogur, particularmente yogur griego, que es más alto en proteínas, puede aumentar la sensación de saciedad y reducir el consumo de calorías en las comidas siguientes. Este efecto puede ser particularmente beneficioso por la mañana, ayudando a evitar el picoteo no saludable a lo largo del día.

Este alimento también es conocido por su contenido de probióticos, bacterias beneficiosas que pueden mejorar la salud intestinal. Estos ayudan a equilibrar la flora intestinal, lo que es esencial para una digestión saludable y puede ayudar a prevenir problemas como el estreñimiento y la inflamación intestinal. Un estudio publicado en Nutrition Research demostró que el consumo regular de yogur puede mejorar la función intestinal y la microflora. Además, hacerlo en el desayuno puede iniciar el proceso digestivo del día de manera positiva, estableciendo un equilibrio saludable en el sistema digestivo desde temprano.

Beneficios para la salud

Desayunar yogur también puede tener un impacto positivo en el sistema inmunológico. Los probióticos presentes en el yogur no solo mejoran la salud intestinal, sino que también pueden fortalecer las defensas del cuerpo. Un estudio en el Journal of Science and Medicine in Sport encontró que los probióticos pueden mejorar la función inmune y reducir la incidencia de infecciones, especialmente en atletas. De ahí que comenzar el día con un desayuno que incluya yogur puede ser una forma efectiva de apoyar el sistema inmunológico diariamente.

El yogur también puede ser beneficioso en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente importante para las personas con resistencia a la insulina o diabetes. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Nutrition mostró que el yogur puede mejorar el control del azúcar en sangre y reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Por eso, su consumo durante el desayuno, una comida que a menudo contiene alimentos con alto índice glucémico, puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre desde el principio del día.

Este alimento también es una excelente fuente de varios nutrientes esenciales, incluyendo calcio, vitamina B12, zinc, potasio y magnesio. Estos nutrientes son importantes para la salud ósea, la función cerebral, y el mantenimiento de un sistema cardiovascular saludable. De ahí que un estudio en el British Journal of Nutrition sugiere que el consumo regular de yogur puede contribuir a una ingesta adecuada de estos nutrientes esenciales. Por eso los nutricionistas indican que tomar este alimento en el desayuno asegura una dosis temprana de estos nutrientes, contribuyendo a cubrir las necesidades diarias.

Hay una forma de combinar el yogur con otros alimentos tal y como recomiendan nutricionistas como Valentina Ponce, se denomina parfait de yogur, hecho con yogur griego natural, frutos secos y frutas. Esta combinación no solo es fácil de preparar con pocos ingredientes, sino que también cumple con una composición nutricional que puede ayudar en la pérdida de peso. Su versatilidad permite personalizarlo según preferencias, ofreciendo un bonus de sabor sin calorías adicionales.

Esta combinación proporciona una cantidad significativa de proteínas saciantes, es rico en fibra proveniente de frutas y frutos secos, y ofrece grasas esenciales para el corazón. Además, aporta micronutrientes que participan en la producción de energía y el metabolismo, además de ser una opción conveniente para aquellos con poco tiempo, facilitando el mantenimiento de hábitos alimenticios saludables.

