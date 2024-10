Ni kiwi ni naranja: descubre la fruta olvidada en España que debes incluir en el desayuno para cuidar el corazón

El desayuno es la comida más importante del día según la mayoría de expertos. Sin embargo, no hay una línea clara de actuación para acertar al 100%. Por ello, cada persona apuesta por una receta para intentar alcanzar su éxito, aunque no siempre con suerte. Desde tostadas hasta café pasando por los amantes de los frutos secos.

Sin embargo, una de las propuestas más repetidas es la de apostar por la fruta. Pero no todas son igual de beneficiosas ni nos aportan las mismas ventajas sin penalizar a nuestro organismo en mayor o menor medida. Por ello, hay que saber bien cuál elegir y en qué momento del día hacerlo.

Gracias a estos alimentos le damos a nuestro cuerpo el primer aporte de vitaminas, fibras y minerales del día. Por ello, suelen ser un buen acompañamiento para esos otros alimentos que a veces sustituimos incluso para hacer nuestros desayunos aún más nutritivos.

A veces, estos alimentos que recomiendan los expertos no son originarios de España y por eso no son tan conocidos o tan consumidos. Y por consiguiente, desconocemos totalmente los aportes tan beneficiosos que tienen para nuestro organismo. Uno de estos casos más llamativos es la papaya, una fruta no muy consumida en nuestro país, pero que es perfecta, por ejemplo, para cuidar nuestro corazón.

Así lo indica un farmacéutico y especialista en nutrición deportiva en el portal especializado We Life. Este fruto tiene inmensas propiedades y se destaca por sus antioxidantes. Además, tiene ventajas como ser un producto saciante que nos permite afrontar el día en una mejor posición desde el punto de vista de nuestra alimentación. Y ser fundamental en la lucha contra el colesterol.

¿Por qué debemos comer papaya?

La papaya es una fruta tropical originaria de la región de México. Aunque es de sobra conocida en España a nivel general, no cuenta con elevados niveles de consumo. Por ello, sí se podría decir que es una total desconocida desde el punto de vista de los beneficios que aporta a nuestra salud.

Hasta hace unos años, no era nada fácil encontrar este tipo de fruta en muchos países. Sin embargo, su distribución y comercialización ya se ha extendido. Y ahora, es una de las mejores opciones para incluir en nuestro desayuno si queremos, por ejemplo, proteger nuestro corazón, ya que permite reducir los niveles de colesterol en sangra. Así lo indica el estudio 'Efectos hipolipidémicos del jugo de papaya', publicado en la Universidad de Cambridge.

Así lo recomienda Alfredo Carpintero Angulo, farmacéutico y especialista en nutrición deportiva, el cual destaca el gran aporte de antioxidantes que supone unas porciones de papaya. Además, su efecto saciante lo convierten en el alimento perfecto para nuestros desayunos.

Según el Medical News Today, sus potentes nutrientes suponen un gran beneficio para nuestro organismo, ya que son uno de los alimentos más completos y que menos nos penalizan. De hecho, estos son alguno de sus beneficios más importantes.

Prevención del asma : por su alto contenido en betacaroteno, un antioxidante muy valorado y que permite combatir esta enfermedad.





: por su alto contenido en betacaroteno, un antioxidante muy valorado y que permite combatir esta enfermedad. Reducción la posibilidad de ciertos tipos de cáncer : un estudio de la revista Cancer Epidemiology and Prevention Biomarker indica que ese alto contenido en betacaroteno permite desarrollar una función protectora contra esta enfermedad, especialmente entre los hombres más jóvenes.





: un estudio de Fortalecimiento de los huesos : gracias a su aporte de vitamina K mejora la absorción de calcio, lo que favorece la salud de nuestra estructura ósea.





: gracias a su aporte de vitamina K mejora la absorción de calcio, lo que favorece la salud de nuestra estructura ósea. Ayuda a regular el azúcar en sangre : un alto consumo está estrechamente relacionado con niveles más bajos de glucosa en sangre.





: un alto consumo está estrechamente relacionado con niveles más bajos de glucosa en sangre. Mejora la digestión : la papaína, uno de sus componentes principales, mejora dicho proceso, haciéndolo más cómodo y llevadero. Además, es buena para regular nuestro tránsito intestinal.





: la papaína, uno de sus componentes principales, mejora dicho proceso, haciéndolo más cómodo y llevadero. Además, es buena para regular nuestro tránsito intestinal. Beneficios antiinflamatorios: otro de sus principales componentes es la colina, la cual favorece la absorción de grasas y la inflamación crónica.

Estos son sólo algunos de los beneficios que tiene esta fruta que se podría considerar un gran 'súper alimento'. Ya que, por ejemplo, también ayudan a conservar nuestra memoria y a mejorar nuestra capacidad cognitiva. Y por si esto fuera poco, al tener un bajo valor calórico, es ideal para adelgazar.

Esta rica fruta se come, en la mayoría de las ocasiones, fresca y sin preparados. No obstante, también se puede hacer a través de batidos, zumos, helados o yogures. Y es que en todas estas formas conserva sus beneficios y sus propiedades.