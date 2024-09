Adiós a las dietas: el experto Pablo Ojeda revela las 5 cosas que no debes hacer para adelgazar

Las dietas y los objetivos de adelgazamiento en España vuelven cada año con la llegada de los meses de septiembre y octubre, tras el parón de las vacaciones de verano y la vuelta a la rutina. Sin embargo, aunque este es el objetivo de muchas personas en España, no siempre se hace todo lo bien que se debería, sobre todo cuando se acaba recurriendo a dietas demasiado restrictivas o que proponen adelgazar en tiempo récord.

Para lograr una pérdida de peso efectiva y saludable, es fundamental dejar atrás estos mitos y enfoques poco sostenibles. El éxito radica en adoptar una alimentación consciente, caracterizada por la variedad y la inclusión de alimentos nutritivos, todo ello acompañado de un estilo de vida activo y ejercicio físico regular.

En este sentido, el nutricionista Pablo Ojeda, en su intervención en el programa de radio "Las Mañanas Kiss" de Kiss FM, subrayó los errores más comunes al afrontar una dieta para adelgazar. Según Ojeda, uno de los principales fallos es recurrir a dietas demasiado estrictas y no incorporar una rutina con horarios fijos, lo cual es clave para un cambio real y duradero.

Un paso clave para la regulación del metabolismo, ya que ayudamos a que nuestro cuerpo mantenga un ritmo constante de procesamiento de los alimentos. Al mismo tiempo que ayudamos a controlar el apetito, evitar el picoteo entre horas y mejora la digestión de los alimentos. En cuanto a la hora ideal para comer, el experto ha asegurado que aunque siempre es recomendable comer con luz solar, si esto no puede ser, "cuanto antes se coma mejor".

Una importante forma de ayudar a que el cuerpo funcione mejor, manteniendo el control y creando poco a poco hábitos cada vez más saludables que finalmente sí hagan posible esa bajada de peso saludable y efectiva.

Otros errores comunes que impiden adelgazar

Además de destacar la importancia de una alimentación equilibrada y con horarios definidos, Ojeda mencionó otros aspectos cruciales que se deben considerar para adelgazar de manera saludable.

El especialista advirtió sobre cinco errores que suelen cometerse al intentar perder peso: "Si no tenías rutina antes no pretendas tener ahora una rutina como la de antes porque no existía, así que no te pongas a hacer por ejemplo dietas súper restrictivas que es lo que la gente normalmente suele hacer", comienza explicando Ojeda.

Ojeda también señaló el fenómeno conocido como "modo ahorro", que ocurre cuando el cuerpo, ante una ingesta calórica insuficiente, reduce su consumo energético: "Cuando una persona no come nada el cuerpo reacciona y se pone como en modo ahorro ante esas dietas restrictivas. Un modo ahorro con el que hasta el vasito de agua que te tomes te lo vas a quedar.

Otro de los errores destacados por el experto es que para adelgazar de manera óptima y saludable, es necesario marcarse un objetivo realista y a largo plazo: "Un plazo razonable sería un año. Lo que dice la ciencia que es una buena bajada de peso óptima, en la que no vas a tener consecuencias ni efecto rebote, es entre un 10% y un 20% de tu peso inicial", asegura.

Aún así, recuerda la importancia de no obsesionarse con la báscula: "Cuando nos obsesionamos, cuando tenemos ese estrés y cuando tenemos esa ansiedad, suben los niveles de cortisol y cuando esta hormona del estrés sube, tu cuerpo se pone siempre en modo ahorro".

En último lugar, el experto avisa de que no se puede bajar de peso de manera sostenible si no se hace ejercicio: "Si tu quieres bajar diez kilos tienes que pensar como una persona con diez kilos menos".