Adiós a las dietas: el experto Pablo Ojeda revela cómo bajar de peso para siempre de forma fácil

En España, como cada mes de septiembre, aumenta el interés por adelgazar rápidamente y perder los kilos de más acumulados durante el verano. Es en este momento cuando resurgen las populares dietas milagro que prometen resultados rápidos, pero que muchas personas intentan sin éxito. Este tipo de dietas, extremadamente restrictivas, están desaconsejadas por especialistas debido a los riesgos que implican para la salud.

Las dietas extremas están estrechamente vinculadas al conocido efecto rebote o yoyó, en el que el cuerpo recupera los kilos perdidos rápidamente e incluso gana más peso a largo plazo. Además, este tipo de planes suelen eliminar grupos de alimentos sin una guía adecuada, lo que provoca una mayor sensación de hambre y dificulta mantener el peso perdido. Optar por una pérdida de peso saludable y sostenible es fundamental para evitar estos inconvenientes y lograr resultados duraderos.

A pesar de que la recomendación tradicional para perder peso se basa en reducir la ingesta de calorías y alcanzar un déficit calórico, el nutricionista Pablo Ojeda revela que esto no siempre es necesario. Según el experto, la clave para una pérdida de peso efectiva y permanente está en adoptar hábitos alimenticios saludables que fomenten la saciedad sin necesidad de prohibir alimentos o postres, permitiendo bajar de peso sin pasar hambre.

"No elimines alimentos, no te prohibas postres, no limites cantidades, no te castigues pasando hambre. Haz todo lo contrario. Aumenta el abanico de alimentos, introduce ingredientes estratégicos, come alimentos densos en nutrientes, haz ejercicio diario", advierte Ojeda.

Un gesto simple con el que el nutricionista asegura que puede conseguirse bajar de volumen y peso para toda la vida: "Vas a ver que sin prohibiciones vas a conseguir bajar volumen y peso para toda la vida. Los alimentos densos en nutrientes de los que te hablo te aportarán tanta saciedad que no necesitarás comer tanto e inconscientemente vas a dejar de comer aquello que querías eliminar", apunta.

Alimentos densos nutricionalmente

Pablo Ojeda se refiere a alimentos densos nutricionalmente, como a todos aquellos que cuentan con un contenido elevado de agua, fibra, vitaminas y que además son bajos en calorías. Entre esta lista de alimentos, podemos encontrar opciones tan saludables y que también aportan saciedad, como las verduras frescas, los granos enteros, legumbres, frutos secos, frutas, vegetales de hoja verde como la espinaca y la col rizada, así como proteínas magras como el pollo, el pavo y el pescado.

También destacan las semillas de chía y lino, ricas en fibra y ácidos grasos omega-3 y los lácteos bajos en grasa, como el yogur griego, que aportan una buena fuente de proteínas sin añadir muchas calorías.

Este tipo de alimentos son claves para introducir en la dieta diaria y facilitar el proceso de adelgazamiento, ya que proporcionan nutrientes esenciales sin sumar demasiadas calorías. Su alto contenido en fibra y agua ayuda a mantenernos saciados por más tiempo, lo que reduce el riesgo de recurrir a alimentos altos en azúcares o grasas menos saludables.

Además, incorporar estos alimentos garantiza un equilibrio en la dieta, promoviendo la saciedad de forma natural y ayudando a evitar la tentación de consumir productos procesados o ricos en calorías vacías.