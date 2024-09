Este es el pan que arrasa en Mercadona: más sano y recomendado por la nutricionista Sorinas

El pan es uno de los alimentos más consumidos por los españoles. Un alimento rico en hidratos de carbono, de bajo contenido proteico, casi sin grasas y cuyo valor energético está alrededor de 250 kcal por cada 100 gramos, según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC). Un alimento cuyo consumo diario además, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en unos 250 gramos diarios y al que desde hace mucho tiempo también se le ha asociado el falso mito de que engorda.

Y es que, este alimento no deja de ser rico en hidratos de carbono, además de una buena fuente de vitaminas (en su mayoría del grupo B), minerales, fósforo, calcio, selenio, cinc, hierro, magnesio y potasio. Todo ello unido a los beneficios de panes como el integral, que además aportan una gran cantidad de fibra.

Sin embargo, la utilización de harinas refinadas, aditivos o incluso la disminución en el tiempo de fermentación o su industrialización durante el proceso de elaborarlo, son factores cada vez más comunes y los culpables de que este alimento haya ido perdiendo cada vez más valor nutricional. Sin embargo, este no es el caso de las panaderías artesanas ni tampoco de algunas de las opciones de pan que pueden encontrarse en Mercadona. En concreto hay una 100% integral de trigo y sin azúcares ni aditivos que ha desvelado la nutricionista Andrea Sorinas.

Entre las cuatro opciones que no ha dudado en destacar como opciones de pan saludables en Mercadona, Sorinas comienza asegurando que una de sus primeras opciones medio saludables son unos panecillos 100% integrales de Mercadona: "Llevan un pelín de azúcar en forma de malta de cebada pero si miramos en la tabla nutricional su contenido es inapreciable".

Sin embargo la opción de pan rústico más saludable de todas las que pueden encontrarse en el Mercadona es la de harina 100% integral de trigo sin azúcares y sin aditivos. Un pan en formato de hogaza que podrás encontrar suelto en la sección de panadería del Mercadona: "Sin duda, el mejor es este", asegura la experta.

Pan de molde

Si dudas entre si elegir pan de barra o pan de molde, las opciones de barra siempre serán mucho más saludables. Sin embargo, si finalmente optas por el pan de molde, es importante que al elegir un pan optes por variedades 100% integrales. Estos tipos de pan son mucho más beneficiosos porque contienen una alta cantidad de fibra, un detalle que además ayuda a sentirte lleno por más tiempo. Además, las opciones integrales son una excelente fuente de vitaminas y minerales y contribuyen a mantener un tránsito intestinal regular.

Aunque la experta en nutrición comienza adelantando que las opciones de pan de molde sano no existen, puntualiza que si tiene que quedarse con alguna hay dos opciones ligeramente más saludables que el resto en Mercadona.

"El pan de molde sano no existe, pero si me tengo que quedar con dos me quedo con el 100% integral sin corteza que lleva 0% azúcares y con este otro con 35% de avena, con harina 100% integral y 0% de azúcares añadidos", asegura. Aún así, señala que en ambos casos existe una única pega: "La pega de ambos es que llevan aceites refinados de girasol", añade.