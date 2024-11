La contundente respuesta de Damián Molla (Barrancas) a Rigoberta Bandini por decir que está vetada en 'El Hormiguero'

El duelo entre El Hormiguero y La Revuelta, iniciado el pasado jueves tras un señalamiento de David Broncano, tiene un nuevo frente abierto. El pasado lunes, mientras que Pablo Motos dedicó los últimos minutos de su programa a hablar de la “agresión” que ha vivido su equipo y de “cortinas de humo”, Rigoberta Bandini se despachaba contra el magacín de Antena 3 junto a Broncano.

En concreto, la cantante, que quedó segunda en el Benidorm Fest de 2022, aseguró estar “vetada” en El Hormiguero. “Yo estoy vetada. No puedo ir, ni siquiera sé por qué”, contaba a los espectadores. Y añadía: “Una vez se sugirió y se dijo que no”.

Con estas palabras, muchos espectadores añadieron el nombre de la cantante de Perra al de otros artistas que, según ellos, estarían vetados en El Hormiguero, como Candela Peña y Najwa Nimri. Sin embargo, un miembro muy cercano a Pablo Motos ha querido responder a la artista catalana a través de las redes sociales.

Se trata de Damián Molla, guionista de El Hormiguero y actor que interpreta a la hormiga Barrancas en las intervenciones junto a Trancas, a la que da vida Juan Ibáñez. A través de su perfil en X, la red social antes conocida como Twitter, reposteó una noticia sobre el “veto”, y añadió un comentario, afirmando que no es cierto lo expresado por Rigoberta.

“Hay pocas frases que al nombrarlas pasen de ser mentira a verdad. No he verificado, pero creo que esta es una de ellas. No sé si hay un término para esto. Yo propongo ‘verdulo’. ¿Qué nombre le pondrías tú?”, preguntaba a los usuarios de la red social.

Antes de hablar del supuesto veto, Rigoberta Bandini bromeó con toda la polémica junto a David Broncano. Y es que días antes le escribió un mensaje que decía: “David, sé que voy el lunes, pero me acaban de llamar de El Hormiguero...”. “Pero ya sabías que era una broma”, le dijo al presentador, dando a entender que, como en el caso de Jorge Martín, no puede participar en La Revuelta hasta que no acuda primero a El Hormiguero por cuestiones de exclusividad y prioridad.

Tras esto, David Broncano aprovechó para tender un puente a El Hormiguero, dirigiéndose, en concreto, a los invitados: “Estamos abiertos a que hagáis lo que queráis. Que vengáis aquí, que vayáis allí, que no vayáis a ninguno de los dos, primero allí o aquí. Nos da exactamente igual”.