El 'recado' de Marc Giró a Silvia Intxaurrondo y Aitor Albizua: "¿Sabéis por qué vuestros programas no son redondos?"

Un martes más, después de Órbita Laika, La 2 emitió Late Xou. Este 26 de noviembre, tuvo como protagonistas al director de cine Álex de la Iglesia y al cantante Álex Ubago, sin obviar la sección de Candela Peña. Con la actriz, Marc Giró siempre muestra una significativa complicidad.

Tanto, que el presentador de Televisión Española quiso presumir de colaboradora ante dos compañeros de la casa. Después de despedir al intérprete de Sin miedo a nada, Giró miraba a cámara y se dirigía directamente a la audiencia. Pero, en concreto, a Silvia Intxaurrondo y a Aitor Albizua.

"Menudo programón que me he marcado hoy para todos ustedes, ¿eh? Le voy a mandar un mensaje a Silvia Intxaurrondo y a Aitor Albizua. ¿Sabéis por qué vuestros programas no acaban de ser redondos? ¿Sabéis por qué?", preguntó, en tono jocoso, el comunicador catalán.

"¡Pues porque vosotros nos tenéis a Candela Peña!", exclamó Marc, dando paso al rostro del programa nocturno. Candela fue recibida en plató con todos los honores, entre vítores y aplausos. El conductor de Late Xou no dudó en alabar su atuendo, algo distinto respecto al de la semana pasada.

"Soy una persona que quiero avanzar, pero tengo una cosa de ir hacia atrás", explicó la intérprete, dado que su vestuario tenía un toque 'vintage'. Acto seguido, se dedicó a admirar el 'set' y a insistir en que Álvaro, el regidor del espacio de entrevistas, se colocase frente a cámaras. Ya la semana pasada, salió a la palestra la fotógrafa.

#LateXou@SIntxaurrondo y @aitoralbizua, Marc Giró tiene razón, vuestros programas no terminan de ser redondos porque no tenéis... ¡¡a Candela Peña!! pic.twitter.com/YdHPlfRN6V — La 2 (@la2_tve) November 26, 2024

Después, Candela Peña habló de su próximo proyecto, que, al parecer, le requerirá bastante esfuerzo físico: "Tengo trabajo para el año que viene. Una cosa muy preciosa y me han puesto un entrenador muy precioso para entrenarme".

La respuesta de Aitor

Por el momento, la presentadora de La hora de La 1 no se ha pronunciado sobre este simpático guiño que le ha hecho su compañero de RTVE; el de Cifras y Letras, más activo en redes sociales, sí que lo ha hecho. "Confirmo, todos necesitamos una Candela Peña en nuestras vidas", señaló el vasco.

Desde luego, cada martes, Cifras y Letras, Órbita Laika y Late Xou forman un tridente ganador en las noches de La 2. El concurso viene de obtener su máximo histórico, un 5,4% de 'share', el lunes pasado. El programa de ciencia bordea cada día el 3% % y el de Giró ha llegado a rebasar el 4%. Los tres formatos superan la media mensual de la cadena sin problemas.