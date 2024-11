El irónico discurso de Marc Giró: 'sale del armario' como "hetero" y dice querer "recuperar su identidad de macho"

Como cada martes, Marc Giró abrió Late Xou con su habitual monólogo. El presentador de La 2 acostumbra a poner sobre la mesa temas sociales desde grandes dosis de humor e ironía. Este 19 de noviembre, siguió con la misma tónica y apeló a los que se quejan de "subvenciones" a determinadas causas.

"Con la victoria de Trump, se confirma que gana el autoritarismo. Ha ganado el matón de la clase, el que nos hacía 'bullying' a 'todes'. Les tengo que confesar que estoy asustado, que tengo miedo", comenzó diciendo Giró, mientras la banda del programa de pública tocaba la conocida canción Tengo miedo.

Tras pedir silencio a los músicos, Marc proseguía: "Tengo miedo, pero voy a dejar de tenerlo. Se acabó, voy a confesarles la verdad. Sí, les he mentido. Donald Trump no es el único que sabe mentir. Tengo que confesarles que yo... ¡No soy maricón! ¡Soy heterosexual! Sí, no soy mariquita, soy un tío normal, un cuñado y un señor de tomo y lomo".

"Ha sido todo una farsa, les pido perdón, pero se lo han tragado. Son una panda de incautos", aseguró el conductor del ente, refiriéndose a los espectadores. Y es que, en tono jocoso, el cómico afirmó que dijo ser "homosexual por moda": "Lo 'queer', lo 'woke'. Decías que eras mariquita y te caía una subvención. Decías que eras feminista y te ponían un chiringuito en la playa".

"¡Si es que hasta me han dado un programa por ser sarasa, mariquita, maricón...! Menudo chollo", reconocía el catalán. Además, 'opinó' que "nos hemos pasado un pelín" con temas como el feminismo, el antirracismo o los derechos de las personas trans. "¿Qué nos importan a nosotros las personas trans? Y nos hemos pasado con el lenguaje no binario. Eso ya ha sido la gota que colma el vaso", añadió.

Sin embargo, "ahora vuelve el orden" y Marc por fin puede ser él "mismo": "Quiero recuperar mi auténtica identidad de macho. Quiero volver a tocarme los huevos en público [llevándose la mano a la entrepierna]. Dios, qué gusto ser uno mismo". Posteriormente, presentaba a su "maravillosa familia".

Así, aparecían en plató una mujer y dos niños simulando a una familia tradicional. "Han estado sacrificándose todo este tiempo, viviendo en la oscuridad y en el ostracismo, por mi carrera", aceptó Marc, pidiendo a sus supuestos hijos que saludasen "a los españoles": "Son mi parejita, tengo un semen de fuerza que ni un torero. Javier y Beatriz. Niños, saludad a los españoles".