Yolanda Ramos debuta en 'Late Xou' bromeando sobre su 'no fichaje' por el programa de Carlos Latre: "Esta vez, sí"

Este martes, 15 de octubre, se producía el debut como colaboradora de Yolanda Ramos en Late Xou. La cómica se estrenó volviendo a hacer mofas de su supuesto fichaje por Babylon Show, el programa que presentaba Carlos Latre en Telecinco. También envió varios 'recaditos' a David Broncano.

Justo en La Revuelta, hace un par de semanas, fue donde Ramos desmintió su incorporación al extinto espacio de Mediaset España. Esta se mostró sorprendida, porque nunca llegó "a un acuerdo" con Latre. Eso sí, de alguna manera, admitió que hubo conversaciones con su colega de gremio.

"¡Bueno! ¿De qué hablamos?", preguntaba la humorista tras su entrada triunfal en el 'late night' de La 2. "Colaboradora, ¿no? ¿Es cierto?", ironizó Marc Giró. "Esta vez, sí. Aquí, sí. ¡Ey, Latre!", soltó la catalana, en tono jocoso y chocándole la mano al presentador.

Rápidamente, la conversación viró a su ahora compañero de cadena, Broncano. "Luego, oye, vamos a decir que es verdad que te hemos robado de La Revuelta, ¿no? Que tenías un contrato millonario con ellos, pero...", prosiguió Giró. "No. Si tuviera un contrato millonario, os iban a dar por saco a tus huevos, a los de mi amigo Andrés [Velencoso]...", respondió Ramos.

Después de esta alusión a lo ocurrido minutos antes, cuando Andrés y Marc recrearon un momento del mítico Un, dos, tres... en el que los participantes acababan 'perdidos' de huevo, Yolanda aclaró: "Que no, que no. Que aquí me pagan muy bien. Y, si no, vengo porque quiero".

"Se te está poniendo cara de presentador", señaló la invitada de Late Xou a Marc Giró, que continuaba queriendo charlar sobre Broncano. "Si a ti te llama David Broncano, seguro que le prefieres a él. Es que si a mí me llama también voy. Y os dejo aquí a todas compuestas y sin novio", aseguró el comunicador.

Giró quiso saber si, desde dentro, el 'show' de La 1 "era para tanto", sin olvidarse de remarcar que su compañera estuvo "genial" en la entrevista. "Bueno, salí un poco embalada", reconoció Ramos. "Sí, claro, porque tú siempre estás tan tranquila...", añadió Marc. "Mucha gente me ha criticado. Como diciendo: 'Broncano muy bien, pero ella es muy tonta", zanjó Yolanda para, ya sí, empezar su sección.