Lolita destapa en 'Late Xou' la verdad del pendiente perdido de Lola Flores: "De esto me enteré hace cinco años"

Lolita Flores, junto a Javier Giner, Oriol Pla y David Bustamente, fueron los invitados de este martes de Late Xou. La hija de Lola Flores fue entrevistada por Marc Giró y aprovechó su visita al programa de La 2 para hablar de, probablemente, la anécdota televisiva más recordada de la Faraona.

Para poner en contexto a los espectadores más despistados, el 'late night' de TVE ofreció las imágenes. "¡El pendiente, [José María] Íñigo, que no lo quiero perder, que mi dinerito me ha costado!", exclamaba la cantante en plena actuación en Esta noche, fiesta, cuando notó que se le había caído la preciada joya.

"A ver, qué pasó con el pendiente, cuéntame", quiso saber Marc Giró, tras ver el fragmento. "Pues yo te lo cuento. De esto me he enteré yo hace cinco años", confesó la entrevistada. "O sea, hace relativamente poco. España no sabía nada de esto", aceptó el presentador de la cadena pública.

"El pendiente se le cae a mi madre en el Florida Park y cae en los pies de una señora. Esta señora, como mi madre estaba cantando, coge el pendiente y se lo pone en la mano a un camarero. Se lo da. Esta mujer era la mujer de Enrique Martín Garea, el primer mánager de Julio Iglesias, que estuvo muchísimo tiempo llevando una discográfica", explicó Flores.

"Pues este señor estaba casado con Mila, una mujer guapísima que resulta que es la bisabuela de mis nietos", desveló Lolita, dejando estupefacto a Marc, que de primeras no parecía entender esta curiosa relación: ·"¿Cómo?". El rostro de Tu cara me suena prosiguió.

"Esta señora, con su marido, Enrique Martín Garea, tiene varios hijos. Una de ellas, es mi consuegra Sonsoles, la madre de mi yerno Gonzalo. Es amigo de mi hijo, conoce a mi hija de entrar y salir de mi casa. Pues, de tanto entrar y salir, salió mi nieto", bromeó la hermana de Antonio y Rosario Flores.

"Resulta que mis nietos son bisnietos de Lola Flores y de Mila, la mujer de Enrique Martín Garea. Que Dios les tenga en su gloria a los dos", zanjó la invitada, ante un Marc Giró que seguía sin salir de su asombro: "¡Pero, bueno por favor!".