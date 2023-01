100 años del nacimiento de Lola Flores: 10 genialidades que la Faraona dijo (o hizo) en televisión

Este sábado 21 de enero se cumple un siglo desde que naciese Lola Flores, una de las artistas más importantes que tuvo España en el siglo XX. Una fecha que en televisión se va a recordar, por ejemplo, a través de Cine de barrio, que emitirá la película El balcón de la Luna, en la que comparte protagonismo con Carmen Sevilla y Paquita Rico.

Lola Flores, La Faraona, era cantante y actriz, pero no una folclórica al uso. Su poderío le llevó a pintar cuadros naïf, a coquetear con géneros musicales como el rap, o hacer sus pinitos en el cine de terror, por ejemplo. Y además, dejó una importante huella en la televisión.

Ya fuese presentando un programa como Sabor a Lolas o Ay Lola, Lolita, Lola, ya fuese como entrevistada, o incluso como actriz (participó en Los ladrones van a la oficina y en Juncal), la Faraona era un portento, una persona con un enorme sentido del espectáculo que lograba que todos los focos fuesen a su persona.

De esta forma, vamos a recordar 10 genialidades que Lola dijo o hizo delante de nuestras pantallas.

La bata de cola

En los ya lejanos años 80, Lola Flores estuvo de invitada del programa La Clave, y divagó sobre lo que sería su muerte, y de cómo le gustaría dejar este mundo hecha una auténtica artista, con su bata de cola. “A lo mejor pido que en la caja me la metan… la bata de cola”, matizó, para no dejar abierta la interpretación de qué quería que le metiesen.

El día que pidió que la embalsamasen

Esta participación en La Clave no fue la primera en la que Lola hablaba de su muerte. El día que Lauren Postigo le dedicó una entrega de Cantares, ella fantaseó con lo que sería su muerte.

['Lola', la guía millennial que demuestra que ser moderno no es patrimonio de la juventud actual]

“Cuando me muera, me gustaría que me embalsamaran, con las manos así graciosas, mi carita…y que me pusieran en el teatro de mis éxitos, el Teatro Calderón para que me vieran los mariquitas que me quieren mucho”.

Su anuncio de Titanlux

A diferencia de otras artistas, Lola no se prodigó mucho haciendo anuncios publicitarios. A pesar de ello, nos regaló varios spots para la marca Titanlux, en la que ella en persona se acercaba a la tienda a combrar “esmalte”, que no botes de pintura.

Sus mensajes ecologistas

Hace unos meses, Gretha Thunberg puso en relieve los problemas medioambientales a los que se enfrenta el hombre. Pero eso ya lo hizo 25 años antes Lola Flores en su programa de Antena 3, cuando nos contó que “el hombre está acabando con la naturaleza, y lo que hay que hacer es plantar árboles en vez de cortarlos, y arreglar el planeta este, Tierra, redondito”.

Inventó en crowdfunding por sus problemas con Hacienda

En los últimos años, muchos artistas han aireado sus problemas con el fisco en televisión. Ahí Lola también fue una pionera. Mítico es su testimonio en Televisión Española, narrando cómo ella “no sabía que no hacer la declaración estaba tan castigado”. Para salvar su situación, hizo un llamamiento al pueblo, invitando a que cada español le diese una peseta para salir de la deuda.

[¿Tendrá la figura de Lola Flores al fin la serie que se merece?]

En cierto modo, inventó el crowdfunding, pues ella prometía una recompensa a cualquiera que le ayudase. “Y después, yo no sé, me iría al estadio, con todos los que han dado esa peseta, o esas cien pesetas, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría”.

Cantar un rap

Lola Flores actuó infinidad de veces en televisión, interpretando algunos de sus éxitos como ‘Pena, penita, pena’, ‘Torbellino de colores’ o ‘María de la O’. Pero no solo eso: también se acercó a los jóvenes, y así, actuó en La quinta marcha para presentar un rap, ‘Alvariño’, que cuenta la historia de un hombre que “toma coca, bebe anís y se trasladó a Berlín”. Su estribillo, una vez que lo escuchas, no puedes quitártelo de la cabeza: “Ay, Alvariño. Ponme la mano aquí, que la diño”. A veces no se sabía la letra, y ella intentaba disimular el fallo de su 'lipsync' poniendo las manos delante del micrófono, con mucho salero.

Y es que, por mucho que llevase peineta y bata de cola, Lola se abría a música de otros lugares. Una vez, en una entrevista con Julia Otero, se declaró fan de Michael Jackson. “No lo puedo aguantar, no lo resisto, ese es de chapeau porque el arte no tiene fronteras”, sentenció. Además, apuntó que muchos la comparan con Tina Turner “por el temperamento”.

¿Quieres un buen #CachitosÉxitosTardíos? ¿El 'Ay, Alvariño' de Lola Flores te parece bien? Pues aquí lo escuchas completo -- > https://t.co/g7dSDGE9FB pic.twitter.com/wypIOySpe7 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) January 28, 2020

Íñigo, el pendiente

Hablábamos antes del sentido del espectáculo que tenía Lola Flores. Una de las mayores muestras es, sin duda, la vez que actuó en el programa Esta noche…fiesta, presentado por José María Íñigo. En mitad de una actuación, en la que se movía de lo lindo, se percató de que uno de sus pendientes había salido volando.

Sin interrumpir la actuación, Lola quiso pedir ayuda al público. “Perdón pero se me ha caído un pendiente en oro. Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó ”, pedía Lola, a la vez que le pedía a José María Íñigo que “no lo quiero perder”. Justo después, continuó bailando como si tal cosa.

La piedra dura de Chipiona

Lola Flores tuvo la suerte de contar con numerosos homenajes en vida. Uno de ellos se grabó en Antena 3, y entre otros, acudió Rocío Jurado, a la que le dedicó un piropo que ya es historia de España: “Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar, que te lo digo yo”.

El coraje de vivir

En la actual televisión (y en las plataformas de pago) es muy habitual que una persona famosa narre su vida a través de docurrealities. Aquí, una vez más, Lola Flores fue una avanzada, pues en los años 90 estuvo al frente de El coraje de vivir, emitido en Antena 3 (y ahora disponible en ATRESplayer Premium).

[¿En qué programa dijo Lola Flores aquello de “darse un pipazo con una buena amiga”?]

Fueron dos episodios en los que ella narraba, mirando a cámara, algunos de los entresijos de su pasado, mezclado con números musicales.

Uno puede drogarse "con método"

Cerramos este repaso a los grandes momentos de Lola Flores recordando la vez que ofreció una entrevista al ya desaparecido Jesús Quintero en El perro verde. Allí reconoció haber fumado porros "por risas" o haber consumido cocaína, "que está muy amargo". Y es que, según ella, "te das una rayita un día, y no pasa nada, te fumas un porro un día y no pasa nada... Y luego tres días bebiendo agua mineral y comiéndote un puchero con una buena pringá", pues se puede "gozar de todo lo bueno que hay en la vida" siempre que se haga "con método".

