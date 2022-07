¿En qué programa dijo Lola Flores aquello de “darse un pipazo con una buena amiga”?

La noche del pasado 24 de junio, Viernes Deluxe dedicó gran parte de su contenido a hablar de María del Monte y del pregón que dio en el Orgullo LGTIBQ+ de su Sevilla natal, en el que habló, por primera vez y de forma pública, de su orientación sexual. La intérprete de ‘Cántame’ incluso entraba en directo en el programa para dar sus primeras impresiones sobre todo el revuelo que sus palabras han causado, pues aseguraba que ella nunca ha escondido su amor. Tal como explicó en su pregón, llevaba 22 años formando una familia con otra mujer, que resultó ser la periodista Inmaculada Casal.

En un bloque del Deluxe, el colaborador Antonio Lleida se dedicó a rescatar todo tipo de declaraciones de folclóricas hablando de temas LGTBIQ+. Por ejemplo, Marujita Díaz aseguró que la que más o la que menos ha tenido “una bollerita” detrás de sí, y la difunta Concha Márquez Piquer decía que jamás ha conocido ninguna tonadillera lesbiana. De María Jiménez rescataron un vídeo en el que contaba cómo muchas veces fue señalada como una mujer transexual, y que a ella le daba lo mismo, mientras que de Isabel Pantoja se vieron imágenes en las que se negaba a hablar sobre María del Monte. Todo esto con imágenes de archivos, recortes concretos de entrevistas o intervenciones televisivas.

En un momento dado, Lleida hizo referencia a otra artista flamenca, que falleció en 1995. “Lola Flores, que fue una adelantada en su tiempo a casi todo, era de la opinión de Marujita Díaz, y comentaba sin tapujos que los roces cariñosos entre amigas eran de lo más normal. De ahí nace su famosa frase del pipazo”, decía. Entonces, aparecía sobreimpresionado en la pantalla la frase “Quién no se ha dado un pipazo con una buena amiga”, junto a una foto de Lola. Sin embargo, no aportaron ninguna prueba, solo trascribieron la frase.

En su libro Libérate, Valeria Vegas (quien curiosamente estaba presente en el Deluxe) habla al respecto en el capítulo dedicado a Lola como icono LGTBIQ+. “Las ocurrencias de Lola acabaron creando incluso una leyenda popular en torno a la frase “quién no se ha dado alguna vez un pipazo con una buena amiga”, la cual nunca existió, o al menos, no se encuentra recogida de panera pública o con una prueba fehaciente.

Durante años, esa frase se ha atribuido a Lola Flores, y que la habría dicho, en concreto, en su serie documental El coraje de vivir, emitida por Antena 3. Puede que una de las promotoras de que se crea esto sea la cantante Alaska, quien en el año 2003 publicó un libro llamado Transgresoras, dedicado a analizar la figura de numerosas mujeres que rompieron reglas de alguna manera. En un capítulo dedicado al lesbianismo, tras mencionar a Greta Garbo, Chavela Vargas o Marlene Dietrich, Alaska escribía. “Y es que, como dijo la genial Lola Flores en aquella impagable serie autobiográfica que grabó para televisión, “¿quién no se ha dado un pipazo con una buena amiga””.

El coraje de vivir fue una biografía de dos capítulos en la que Lola contaba su vida mirando a cámara, en forma de relato, desde sus primeros años de vida hasta el momento en el que se grabó, a veces intercalando actuaciones. Se emitió en 1994 y estaba dirigida por Luis Sanz, quien dirigió poco antes a Isabel Pantoja en el largometraje Yo soy esa.

El coraje de vivir está disponible en el catálogo de ATRESplayer PREMIUM, y cualquiera que lo vea podrá comprobar que en ningún momento Lola hace referencia a tener un momento de intimidad con otra mujer. Sí cuenta, sin embargo, otros momentos de su intimidad, como la vez que accedió a acostarse con un hombre que le pagó 50.000 pesetas que necesitaba su familia, sin ninguna clase de pudor.

Desde la propia familia de la artista jerezana dudan de la veracidad del ‘pipazo’. “Mi madre no tenía pelos en la lengua. Yo no hubiera contado cosas que ella contó”, dijo Lolita Flores durante la presentación de la serie documental Lola, de Movistar +, en septiembre de 2021. Pero, del mismo modo, Lolita presentó sus dudas sobre la frase en cuestión. “Eso hay que buscarlo. A mí desde luego que no me lo dijo. Si creéis que lo ha dicho, tiene que estar ahí. Y si no está, es que no lo ha dicho”, afirmaba la artista, quien trabajó con Lola Flores en programas como Sabor a Lolas y Ay, Lola, Lolita, Lola.

Tirando de hemeroteca, podemos encontrar otro enfoque de la misma frase, y anterior al libro de Alaska. En un artículo fechado el 15 de mayo de 1993, la periodista Paloma Aznar, Vampirela, publicó en ABC una columna en la que hablaba de cómo Madrid era un lugar que cada vez visitaban más homosexuales de todo el mundo, y describía varios tipos de locales de ambiente.

Escribió entonces: “Preguntaron a Lola Flores (no recuerdo si fue Mari Tere Campos o su hija Terelu, ‘la reina del Farandol’) si ella había tenido alguna experiencia homosexual y respondió: “¿Quién no se ha dado un pipazo con una amiga?” Genial”. Así, por fecha, es probable que Vampirela situase la declaración en el programa Pasa la vida, que fue en el que María Teresa Campos y Terelu estuvieron trabajando juntas desde 1991 en la cadena entonces conocida como La Primera, ahora La 1. ¿Descansará en el amplio archivo de TVE un corte que demuestre que esta, hasta ahora leyenda, es cierta?

