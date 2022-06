‘Casa Flora’, la película para mayores de 18 que no fue un problema para ‘Cine de Barrio’

Este sábado, Cine de barrio emitirá la película Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Una comedia de 1997 dirigida por Félix Sabroso y la difunta Dunia Ayaso, que cuenta cómo tres amigos homosexuales se enamoran de un nuevo compañero de piso heterosexual, el guapísimo Lucas, quien un día aparece cosido a puñaladas. Para su presentación, Alaska contará en el plató con la visita de Pepón Nieto, uno de sus protagonistas, y juntos celebrarán el Orgullo entre banderas de arcoíris. Se trata del primer pase de la película en este contenedor cinematográfico, y la cuarta vez que se ve en Televisión Española.

La entrevista a Pepón se grabó hace un par de semanas, y como sabemos gracias a las redes sociales del actor, la charla (y toda la película) casi se quedan en un cajón. Y es que TVE dio órdenes para que esta cinta no se emitiese, en teoría, por la calificación para edad del largometraje.

Tal como apuntó Pepón, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí es una cinta no recomendada para menores de 13 años. Técnicamente, puede emitirse sin ningún problema en la franja de Cine de Barrio, entre las 19:00 y las 21:00 horas, pues la ley permite programar cinta no recomendadas hasta menores de 16 años.

Fotograma de 'Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí'

Sin embargo, el código de autorregulación de RTVE aboga por la emisión de contenidos que puedan ver los menores de doce años. Además, Cine de Barrio, como proyecto, está destinado a todos los públicos, tal como se puede consultar en su página web. Como solución, y tal como pudo saber BLUPER, se había pedido esta mañana de urgencia al ICAA que cambiase la calificación como no recomendada para menores de 12 años, aunque, en la última consulta de la ficha del largometraje realizada antes de la publicación de este artículo, seguía figurando 13.

Por su parte, el medio 20 minutos, apunta que fuentes de la cadena indicaban que "el problema se ha debido a un desajuste por la calificación por edades, pues aunque la película era para mayores de 13 en 1997, cuando se estrenó, los valores de este tipo recomendaciones han cambiado en la actualidad".

Y esta es, en resumidas cuentas, la historia de por qué si Pepón Nieto no alza la voz, la película emitida habría sido Me debes un muerto, con Concha Velasco y Manolo Escobar. Largometraje, por cierto, que ya se vio en ese mismo contenedor cinematográfico en 2017, 2018 y a inicios del presente curso televisivo, en octubre de 2021.

En un principio, Pepón Nieto pareció realizar una velada acusación de homofobia en el veto de TVE a Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Porque, antes de que se supiera que era por la cuestión de la calificación por edad, tan solo le dijeron que la película no encajaba en el programa, sin más. Y esa explicación sucinta generaba muchas dudas. ¿Por qué no encaja? ¿Qué tiene de malo la película? ¿Que hay un muerto? En la de Concha Velasco también. ¿Que es una comedia con aires de vodevil? Como tantas otras. ¿O que sus protagonistas son homosexuales, algo que no se suele ver en Cine de Barrio?

No obstante, la explicación de la calificación por edades deja algunos flecos en el aire. Porque, sin ir demasiado lejos, hace unas semanas se pudo disfrutar, por primera vez en Cine de Barrio, de la película Casa Flora, protagonizada por Lola Flores, y que en su estreno fue calificada como para mayores de 18 años, tal como se puede comprobar en un recorte de la cartelera de la época.

Dirigida por Ramón Fernández, Casa Flora es una película emblemática de nuestro séptimo arte más cañí. En ella, La Faraona canta ‘Cómo me las maravillaría yo’, y Camarón de la Isla tiene un número cantando ‘Sere Serenito’ mientras conduce una motocicleta. Pero no por ello deja de tener una trama que quizá, solo quizá, tampoco debería ser apta para un programa para todos los públicos, pues la mencionada Casa Flora no deja de ser el burdel de un pueblo, que tiene que ser reconvertido en una casa de huéspedes tradicional ante la llegada de un gran número de visitantes.

¿Qué calificación de edad tiene Casa Flora en la actualidad? Esto es algo bastante curioso. En una ficha del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Casa Flora es una película apta para todos los públicos para su edición de vídeo desde el año 2000. En otra ficha de la misma institución, es una película con Calificación no disponible.

En algunas ediciones domésticas de Casa Flora se puede comprobar con facilidad que no estaba recomendada para menores de 18, pero, curiosamente, en la edición que comercializó Cine de Barrio en VHS hace ya unos cuantos años, la película sí que figuraba como apta para todos los públicos.

A la derecha, una edición de 'Casa Flora' en VHS para mayores de 18. Al lado, la edición de 'Cine de Barrio' de la misma película, apta para todos los públicos

Casa Flora ha tenido pases en televisión, generalmente, en horario nocturno, que es en el que se pueden emitir las películas para mayores de 18. Por ejemplo, se vio en La 2 en Historia de nuestro cine, en 2016. Y en Canal Sur en 2018, en un homenaje que se le hizo a Lola Flores. La cadena autonómica andaluza, en su web, la calificaba entonces para mayores de edad.

En cualquier caso, resulta llamativo que por la emisión de Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí saltasen todas las alarmas porque se pudiera estar vulnerando la autorregulación de la televisión, y que en otros casos, como el de Casa Flora, no se levantase ninguna ampolla. Ni aunque se tratara de una película ambientada en un burdel y en su estreno fuese calificada para mayores de 18 años. Ahí no preocupaban en absoluto los valores y las recomendaciones que hayan podido cambiar en los últimos 20 años. Ha sido sencillamente curioso, cuanto menos.

