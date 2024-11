La reacción de una congresista republicana en 'Al Rojo Vivo' ante la victoria de Trump: "Miami no es socialista"

Al Rojo Vivo ha sido uno de los formatos que ha estado pegado a la máxima actualidad sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya con la victoria prácticamente clara de Donald Trump frente a Kamala Harris, a falta de hacerse oficial los resultados de varios colegios electorales, el programa que presenta Antonio García Ferreras captó la reacción de una de las congresistas republicanas que estaba viviendo en directo el recuento en Miami.

Con Florida convertido desde hace varias elecciones en estado republicano, la ciudad de Miami llevaba tiempo convertida en un enclave demócrata. Sin embargo, esto se ha roto en las elecciones de 2024. En la ciudad de Miami, Trump ha ganado con un 55% de los votos, un total de 605.236, frente al 44% de los votantes que se decantaron por Harris, que fueron 479.732.

En Miami, no ganaba un candidato republicano desde 1988, cuando ganó George Bush padre frente a Michael Dukakis. 36 años después, Trump logra ganar en una plaza que se le resistió en 2016 y también en 2020. Un sorpasso que se fue sintiendo durante la emisión de Al Rojo Vivo y que reprodujo el programa al entrevistar en directo a la congresista republicana María Elvira Salazar.

En pleno recuento, Salazar parecía segura del vuelco electoral, así se lo expresaba al reportero de laSexta en directo. “Esto no pasa todos los días”, expresaba con alegría la congresista, quien entró en la Cámara de Representantes en 2021 tras derrotar a la demócrata Donna Shalala.

Salazar fue rotunda en sus afirmaciones: “Miami no es socialista, punto”. “Nosotros hemos vivido lo que eso significa en la piel. Es como cuando te cae el ácido, sale corriendo hacia la otra parte”, afirmaba la congresista. El redactor señalaba que Salazar, antes de política, fue periodista.

“Estuve cinco años en el periodismo. Lo extraño, pero me encanta representar a la gente donde yo nací. La gente que tiene los mismos valores que yo, me encanta poder representar y mandar un mensaje a Washington que la teoría del socialismo es una belleza, pero que la práctica es nefasta”, señalaba. “Que no se equivoquen. Miren a los cubanos y a los venezolanos. Es sencillo”, añadía.

El reportero le recordaba las épocas de las aplastantes victorias de Obama o cómo, en 2016, el voto de Miami hacia el Partido Demócrata llegó al 63,22% de votos para Hillary Clinton frente al 33,83% que obtuvo Trump.

🔴 ÚLTIMA HORA | Una mujer hispana pone a llorar al plató de La Sexta y DESTROZA al socialismo tras la victoria de Donald Trump en Miami: "El que sufre el socialismo en sus carnes sale corriendo".

No ganaban los republicanos aquí desde hacía 40 años.



— Unai Cano (@unaicano10) November 6, 2024

“El Partido Demócrata se ha convertido en socialista y la penetración de lo que supuestamente se llama socialismo democrático. No importa la palabra que le pongas detrás o delante al socialismo. Da igual que sea democrático, pragmático o simpático. Es oír socialismo y la gente sale corriendo. Yo soy la beneficiada de ese pensamiento”, argumentaba.

Salazar aseguraba que Trump debía ganar “por la economía”. “La sociedad norteamericana está acostumbrada al bienestar, a la economía de mercado, la libertad y los valores estadounidenses”, señalaba rotunda. Finalmente, el estado de Florida le daba sus escaños a Trump. El republicano ganaba con un 56,2% y 6.089.480 votos frente al 42,9% y 4.649.861 votos de la demócrata Kamala Harris. Una victoria más holgada de la que tuvo Trump en 2020, cuando ganó el estado con un 51,22% y 5.668.731 votos frente al 47,86% y 5.297.045 votos que obtuvo Biden.