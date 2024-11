Susanna Griso, a lágrima viva en 'Espejo Público' tras escuchar un testimonio de la DANA: "Les pido disculpas"

Espejo Público ha vivido un momento de lo más angustioso este miércoles, 6 de noviembre. Aunque las elecciones presidenciales de Estados Unidos han copado buena parte de la tertulia, dada la victoria del republicano Donald Trump, la catástrofe de la DANA ha sido la otra protagonista. Después de que el magacín escuchase el testimonio de Mari Carmen, una mujer que está buscando a su marido, Susanna Griso ha derrumbado.

El programa conectaba con Mari Carmen, una mujer residente en Cheste y cuyo marido, José Carlos Macario Gil, de 63 años, desapareció tras terminar su jornada laboral. “Salió de trabajar el martes hacia Torrente y, cuando acabó su turno, fue hacia Aldaia para dejar el coche de la empresa”, relataba la mujer.

“Sobre las seis de la tarde le llamó mi hijo pequeño de 11 años y le dijo 'no puedo hablar, está cayendo mucha agua, no veo casi la carretera, te quiero mucho' y se cortó la comunicación. Y hasta aquí no tenemos noticias desde hace ya 8 días”, ha explicado Mari Carmen. Desde plató, podía escucharse a Griso lanzar una exclamación.

“Estamos desesperados. Mis hijos lo están pasando muy mal”, proseguía Mari Carmen, con voz muy afectada. Griso le preguntó por sus hijos. Mari Carmen le ha comentado que tenía tres y que los mellizos cuentan con 11 años. “¿Cómo se les explica a unos niños de esas edades lo que está pasando, porque ni siquiera tú tienes respuestas?”, ha querido saber Gema López.

“Lo están pasando bastante mal, cogen la chaqueta de su padre, se abrazan a ella porque huele a él, duermen con ella y lo están pasando muy mal. Ayer vino al alcalde del pueblo para decirme que si los niños necesitan ayuda psicológica”, ha expresado Mari Carmen. La presentadora escuchaba muy afectada el testimonio de la mujer.

Susanna Griso llora en 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

“Tú también la vas a necesitar porque hay una posibilidad, que es que el cuerpo de tu marido no aparezca. Han encontrado tres cuerpos en la Albufera, pero alguno tal vez esté en el mar. No sé si estás preparada para esa opción”, reflexionaba la presentadora. “Me quiero hacer la fuerte, pero las fuerzas se me van, yo quiero tenerlo conmigo”, respondía la mujer.

Mari Carmen no paraba de llorar. “Y, si está muerto, por favor quiero darle descanso y tenerlo, que me digan algo”, ha exclamado la entrevistada. “Lo peor es la incertidumbre de saber qué ha pasado”, replicaba Griso.





La entrevistada se derrumbaba completamente en directo. “Esto que estamos viviendo es muy duro, no hay palabras, tanto nosotros como todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Por el presidente del Gobierno que tenemos en España estamos perdiendo a la gente que queremos. Es una vergüenza, ¿cómo votáis a esa persona que no da la alarma antes?”, clamaba Mari Carmen.

Susanna Griso ha mostrado su empatía con la mujer, sin evitar emocionarse. “Un beso enorme. Un abrazo desde aquí”, dijo a modo de despedida. Tras la llamada, la conductora se ha venido abajo, llorando y llevándose un pañuelo al rostro. Los tertulianos optaron por llevar el debate mientras la presentadora se recomponía. Ya serena, la periodista seguía con la información.

Eso sí, Griso ha querido pedir disculpas por venirse abajo en directo. “Perdónenme, porque odio romperme de esta manera, pero hay momentos en los que el cuerpo ya no puede más”, ha concluido.