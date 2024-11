Juan del Val, alto y claro sobre los ataques a los Reyes, a Sánchez y a Mazón: "Tienen una distancia sideral con la gente"

Las protestas y la violencia que ha habido durante la visita de los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a Paiporta (Valencia), una de las zonas más afectadas por la catástrofe de la DANA, se ha convertido ya en objeto de análisis por parte de los programas de actualidad. Con todas las cadenas enfocadas en la acción de los voluntarios y las de rescate de los cuerpos de seguridad, La Roca ha hablado sobre este momento de tensión.

Como ha sucedido en Fiesta, La Roca ha tenido que amoldar sus contenidos para enfocarse plenamente en la actualidad relacionada con la DANA. El programa vespertino dominical ha comenzado analizando la visita. Sara Ramos señalaba que la visita de los Reyes a Chiva sólo se ha aplazado, que Carlos Mazón no había abandonado la visita, sino que se había “parapetado” detrás de Felipe VI y que la reina Letizia “también se ha quedado”.

Ramos señalaba que la Casa Real había puesto las imágenes más conciliadoras de la visita. “Habría que ver si era conveniente la visita de los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a la zona cero. Es muy difícil de comprender que, después de sentirse abandonados tantos días, de repente, aparece una comitiva enorme para pisar el terreno”, expresaba después Juan del Val con tono crítico.

“A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que transmitir es cierta calma, pero es muy difícil no ser preso de la indignación”, agregaba. “Quizás se entienda la indignación, pero no la reacción”, terciaba Nuria Roca. “Hay que explicarle a la gente. Había mucha confusión con esta visita, las imágenes que nos llegaban no eran en directo. Están en una zona con poca cobertura y las secuencias las hemos ido viendo de forma salpicada. Esto ha sucedido apenas hace dos o tres horas”, detallaba Berni Barrachina.

“Hemos visto a la Reina por un lado, al presidente del Gobierno salir en un coche por otro. Lo que es cierto es que ellos eran los representantes del Estado. Si algo ha fallado, ha sido precisamente el Estado. Entonces, no se me ocurre qué asesor ha recomendado que se haga esta visita”, argumentaba Barrachina, quien, además de periodista, fue asesor político en otra época.

Berni Barrachina y Juan del Val en 'La Roca'.

“Fíjate si me parece interesante esa cuestión. Porque yo creo que lo que marca es hay una distancia sideral que tienen con la gente. No son conscientes de lo que está pasando y, por eso, creen que pueden ir a esta zona y que no vaya a suceder lo que ha pasado. Es la primera vez que el Rey sufre una agresión, aunque haya sido de manera indirecta, por parte de la ciudadanía”, proseguía.

“Me quedo con dos imágenes muy simbólicas: una de Pedro Sánchez saliendo de un coche a toda velocidad con la gente agrediéndole y la otra es la de Carlos Mazón detrás de la espalda del Rey. En lugar de ponerse en primera fila, se quedó parapetado detrás del monarca”, concluía.