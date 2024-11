Pedro Piqueras reaparece en Telecinco con motivo de la catástrofe de la DANA: "Estoy sobrecogido por la tragedia"

La tragedia de la DANA sucedida en el Levante español, con la Comunidad Valenciana como principal epicentro de la catástrofe, sigue consternando a la sociedad. Con todos los formatos de actualidad informando sobre lo sucedido, Fiesta ha sido ajeno a ello. El magacín vespertino presentado por Emma García ha dado testimonios a rostros conocidos provenientes de las zonas afectadas.

Entre las voces destacadas, han estado Cristina Tárrega y Pedro Piqueras. La presentadora de La vida sin filtros procede de Valencia, mientras que el veterano periodista es de Albacete. Ambos han reaccionado sobre cómo han vivido la tragedia. La primera fue Tárrega, residente en Madrid pero con familiares en la zona. “Quiero darte las gracias, Emma, por acordarte de mí. […] Ahora, tenemos que mantener la calma. Actuar, pero con prudencia”, expresaba la conductora.

“Tengo familiares en primera línea ayudando. Afortunadamente, mi familia más directa, mis padres y mis hermanas, están a salvo, pero otros de mis familiares están afectados. Están viviendo un infierno. Mi primo Ximo me decía que necesitaban organización, que no todo el mundo se tire a las calles. Hace falta coordinación, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. […] Pensé en irme allí, pero después vi que podía ayudar desde Madrid. Tengo puesta mi casa a disposición para reunir alimentos, medicamentos y demás para llevarlos a las zonas afectadas”, expresaba Tárrega.

Después, la presentadora de Ordizia entraba en conexión con Pedro Piqueras. El veterano periodista, ya retirado, reaparecía en Telecinco para mostrar su apoyo y solidaridad con los afectados. Albaceteño de nacimiento, le ha afectado personalmente, dado que su provincia ha sido una de las afectadas, donde también ha habido una víctima mortal.

Piqueras entraba en conexión desde México, donde se encontraba en el momento de la tragedia. El periodista ha mostrado su estupefacción por la magnitud de la DANA. “Me enteré de la noticia al poco de suceder. La verdad, estoy sobrecogido, sobre todo, por la dimensión que está tomando todo esto. Al principio, se habló de unos cinco desaparecidos en Albacete, en Letur”, expresaba el expresentador de Informativos Telecinco.

Cristina Tárrega en 'Fiesta'.

“Aquí no se sabía nada. De repente, nos encontramos con que lo de Valencia es una tragedia de unas proporciones increíbles. No imaginé que se podría llegar a eso, hay muchísimos desaparecidos. Vosotros tenéis mucha mejor información allí”, proseguía Piqueras. “La información que manejamos no es nada alentadora. Hay decenas de desaparecidos. A pesar de ello, mantenemos la esperanza”, respondía García.

La presentadora recordaba que Piqueras, a lo largo de su carrera, ya había cubierto varias catástrofes naturales, pero ninguna del calibre de la sucedida por la DANA. “Siempre he estado cuando ha sucedido alguna tragedia cuando estaba en activo. Cuando ocurrió el terremoto de Marruecos o el de Haití o el volcán de La Palma. Pero nunca imaginé que podía ocurrir algo así en España”, expresaba el periodista.

Emma García y Pedro Piqueras en 'Fiesta'.

Piqueras asocia este aumento de la agresividad de las DANAS al cambio climático. “Lo estoy comentando con compañeros de profesión en México. Esto lo está produciendo el cambio climático. Estamos viviendo un calentamiento sin precedentes en el Mediterráneo. Recuerdo, en Altea, una temperatura de 31 grados en el mar. En México, aquí por ejemplo, el cambio climático ha hecho que esté habiendo huracanes donde no había antes, como en Acapulco”, argumentaba.

“Creo que habrá que calcular los daños, que son increíbles. Habrá que ver por qué ha sucedido en esta manera y tomar medidas. Es una pena que esto esté provocando un enfrentamiento político. Ahora es el momento de la solidaridad, como están demostrando esos miles de personas en Valencia, que son ejemplares”, continuaba. García le daba la razón, señalando la “impotencia” que está habiendo entre la ciudadanía.

Emma García y Pedro Piqueras en 'Fiesta'.

“La comunicación llegó tarde. ¿Qué ha podido suceder para que todo esto llegue a ser así? Habrá que hacer investigaciones, de cálculo y de ingeniería, para que esto no vuelva a suceder nunca más. Aquí en México, leí que, en España, más de tres millones de personas viven en zonas inundables. Son cosas que habrá que trabajar, dado que el tiempo está cambiando”, argumentaba.