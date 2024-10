Risto Mejide rompe a llorar en directo por sus familiares afectados por la DANA: "No funcionaba la comunicación"

La segunda entrega de Demos: El gran sondeo estuvo marcada por la terrible actualidad de este miércoles, 30 de octubre. Los muertos por la DANA que ha asolado Valencia y algunos puntos de Castilla-La Mancha ya se cuentan por centenares y el número de desaparecidos continúa siendo elevado.

Como no podía ser de otra manera, Risto Mejide arrancó el programa acordándose de las víctimas: "Buenas noches, por decir algo. Son las 22:49 horas, estamos en directo. Hoy va a ser una noche complicada, lleva siendo un día complicado para muchísima gente".

"Desde aquí, desde luego, tenemos que lanzar un mensaje de solidaridad y de pésame para todas esas familias que han perdido a sus seres queridos. Les enviamos un abrazo, un beso y nuestra empatía", comentó el presentador de Telecinco, solidarizándose también con las personas que aún no habían encontrado a sus allegados.

Risto hizo hincapié en la "esperanza" y en "la confianza en nuestros servicios de emergencia". Además, opinó que aún no era "momento de pedir responsabilidades que se tendrán que pedir": "Desde este plató, lo que vamos a hacer es escuchar muchos testimonios. La idea es darles voz, ofrecer ese servicio público".

Acto seguido, el conductor del formato de Vodevil TV, "sin que sirviera de precedente", quiso compartir con la audiencia una confesión personal. "Les voy a decir una cosa. Hoy...", atinó a decir Mejide, que, viendo en el monitor las desoladoras imágenes que llegaban del Levante, acabó por echarse a llorar.

"Tengo familia en Valencia"

Tras pedir perdón, se explicaba: "He vivido un trocito muy pequeño de esa angustia que debe estar viviendo mucha gente. Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia y...". En ese punto, el publicista volvía a derrumbarse y a pedir unos instantes para recomponerse.

"Durante varias horas, he intentado ponerme en contacto con ellos. Las comunicaciones no funcionaban, hasta que finalmente he podido saber que estaban todos bien. He experimentado en mis propias carnes lo que está experimentado mucha gente ahora", expuso Mejide.

Los presentadores Carlos Franganillo y Risto Mejide Mediaset España

Poco antes del arranque de Demos, Carlos Franganillo, desde el especial La DANA del siglo que programó Telecinco, conectó con Risto Mejide. El comunicador catalán desveló que "la incertidumbre" de la búsqueda de desaparecidos había llegado hasta el 'set' de los Estudios Picasso.

"En estos momentos, hay una persona de estas 300 a la que no logramos localizar. Se trata de Noelia Revenga. Por favor, si alguien que esté viendo esto y tiene alguna noticia de ella, tanto nosotros como sus allegados la están buscando", rogó Risto.