Can Yaman, Premio de Honor en el South Series 2024, causa sensación en Cádiz: "Quiero trabajar en España"

Can Yaman en la rueda de prensa del Premio de Honor del II South International Series Festival. Germán Mesa

Can Yaman ha conquistado Cádiz. El galán turco, quien se ha convertido en una estrella de la ficción italiana también, se ha llevado el Premio de Honor de la segunda edición del South International Series Festival. El intérprete acaba de estrenar la segunda temporada de Violeta como el mar en el país transalpino y tiene dos grandes proyectos que próximamente llegarán a la pequeña pantalla: El turco y Sandokán.

Al ser uno de los actores turcos más populares a nivel internacional y también uno de los que trabaja más fuera de su país natal, surge la pregunta de cómo ve de diferente la industria otomana respecto a la de otros países. “Quizás es una pregunta que respondan mejor otro tipo de profesionales, dado que yo soy sólo un actor. Pero, desde mi experiencia, diría que hay una fuerte competencia de canales en Turquía”, ha declarado en la rueda de prensa en el Palacio de Congresos de Cádiz, en la que estuvo presente BLUPER.

“[El sector audiovisual] es una verdadera jungla y la competencia es feroz. Si tras dos episodios, una serie no funciona, se cancela fulminantemente. Eso ha generado un instituto de supervivencia que hace que el espíritu de rivalidad esté más presente que en otras industrias. Se hace todo lo posible para que una producción no fracase”, explicaba.

“Por otro lado, en Turquía no está esa limitación de derechos [laborales] que hay en Europa y otros países. De modo, que se trabaja muchísimo y se echan muchas horas de trabajo”, añadía.

Yaman está deseando que se estrenen tanto El turco como Sandokán. Ambas son coproducciones internacionales (aunque con una importante inversión italiana) y suponen un salto más en la carrera del galán. El actor se muestra orgulloso de que ambas ficciones ya estén rodadas y sólo pendientes de estreno. En el caso de Sandokán, adaptación de la saga de aventuras creada por Emilio Salgari y que está dirigida por Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo, será distribuida en España por Mediaset.

“He terminado ya de rodar ambas. Han sido proyectos que ha costado levantar varios años y también son muy distintos. En mi país natal, me hice popular con las comedias románticas. En Italia, he protagonizado una serie policíaca. El problema que surgió con Sandokán fue que llegó la pandemia del COVID-19. Eso puso las condiciones muy difíciles. Al ser una gran producción, hubo muchos obstáculos”, relataba.

“Pero bueno, eso sirvió también para ampliar mi experiencia en otros proyectos. Irónicamente, en Italia fue donde me propusieron El turco. Es la historia de un hombre que es expulsado del Imperio Otomano y debe exiliarse y llega a una ciudad italiana, donde se enamora y se convierte en un líder. En ciertos aspectos, me recuerda a mí mismo este papel. Me emocioné mucho cuando leí el guion”, ha expresado, sintiéndose muy “orgulloso de haber rodado en inglés”.

Can Yaman con el Premio de Honor del II South International Series Festival.

Yaman, además de hablar turco, italiano, alemán e inglés, ha comentado que está aprendiendo también español. El actor busca ampliar horizontes trabajando también para la industria española, con visos también de mirar hacia Hispanoamérica. “Estoy en una productora que busca proyectos en español. Además, en Roma me preparo con una profesora para aprender bien el idioma y rodar muy pronto en España”, revelaba.

El galán ha señalado que la manera en la que se trabaja en la industria audiovisual española le recuerda a cómo se produce en su país natal. “Tenemos algo en común, turcos y españoles, que es trabajar bien. No hago referencia a las horas ilegales que se hacen en Turquía de más, sino al empeño por sacar los proyectos adelante. Sois muy agresivos en eso de pelear por la industria. Creo que haremos un fantástico match”, argumentaba.