Muere Jesusa, la fan española que más quería a Can Yaman: así fue la sorpresa que le dio el actor en 'Volverte a ver'

Noticia triste en la comunidad de fans que tiene Can Yaman en España. Jesusa, la señora que el propio actor sorprendió en directo en Volverte a ver en 2019, ha muerto, tal y como ha informado la cuenta de X (Twitter) de Divinity. "Mucha fuerza a toda la familia", versa el mensaje.

Hace cuatro años, Jesusa acabó en el plató del programa que presentaba Carlos Sobera en Telecinco por culpa de María José y Cintia, su hija y si nieta. El objetivo no era otro que conociera a su ídolo, el responsable de que no cayera en un "pozo sin fondo" a raíz de la muerte de una de sus hijas. La mujer encontró en Pájaro soñador, la novela que emitía el canal temático de Mediaset.

Lo cierto es que lo que tenía Jesusa con Can Yaman era una obesión porque e pasaba horas y horas viendo los capítulos de su serie favorita, en la que salía "su hombre", como le llamaba. Incluso llegaba a cantarle canciones cuando el intérprete salía en pantalla.

El problema es que Jesusa puso en juego su salud porque no dormía las horas suficientes al pasarse las noches en vela visionando episodios de la novela en la tablet. Por eso, Can Yaman -estaba de visita por España- aprovechó la sorpresa para pedirla que siguiera las pautas de los médicos al emplear la máquina del sueño para combatir la apnea que sufría.

El actor turco se mostró especialmente cercano con esta seguidora de 75 años, a la que no dudó en sorprenderla por detrás y abrazarla. "Eres muy bueno, muy bueno. Y actúas muy bien. Me encantas como eres", se deshacía en elogios Jesusa ante las lágrimas de su hija y su nieta. Incluso, llegó a pedirle más novelas. "Estamos en pleno rodaje", respondió él.

"En estas situaciones me suelo poner nervioso, estaba nervioso antes de entrar y se me ha puesto la piel de gallina. Pensé que al verme te podía pasar algo y estaba algo preocupado", dijo algo cortado. "Me siento muy orgulloso de tener una admiradora como tú, pero tienes que hacer caso a tu hija y nieta para poder seguir viéndome en más novelas".

Aunque el fervor por Can Yaman es mucho menor que por entonces, el actor continúa enlanzando proyectos. En los últimos meses, ha grabado en Hungría El turco para Disney+ Turquía y Violeta come il mare 2 en Italia junto a Franchesca Chilemi. Y en 2024, empezará a rodar Sandokán.

Día muy triste para el fandom de las telenovelas de Divinity: ha fallecido Jesusa, la fiel seguidora de #CanYaman a la que el actor sorprendió en directo en @telecincoes 💔 Mucha fuerza a toda la familia pic.twitter.com/PLMxr5CNI6 — divinity (@divinity_es) December 19, 2023

