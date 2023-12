Ana Terradillos 'ficha' a Oriol Junqueras como tertuliano de 'La mirada crítica': "Estamos improvisando"

Oriol Junqueras ha acudido a La mirada crítica para ser entrevistado por Ana Terradillos, pero ha acabado ofreciéndose como tertuliano. El líder de Esquerra Republicana ha visitado el plató del matinal de Telecinco para charlas sobre la actualidad política. Entre otros asuntos, la presentadora ha incidido en la Ley de Amnistía o la negociación con el PSOE de Pedro Sánchez.

Sin embargo, al finalizar la sección de la entrevista íntima, Junqueras ha pedido permiso para quedarse en el plató y así escuchar las reacciones de los contertulios del programa de Unicorn Content. "Si quiere, le dejo que se quede ahí, en el silloncito y hablamos todos", decía Terradillos.

Pero el político iba más allá pidiendo permiso para sentarse en la mesa dejando un tanto descolocada a Terradillos, que ha resuelto la situación con total naturalidad. "¡Que venga, claro que sí! Este es el directo", decía muy animada la periodista explicando a los espectadores que esto no estaba previsto. "¿Dónde sentamos al señor Junqueras?", preguntaba a su regidor.

"A mi lado. Entre Esther [Esteban] y yo. Venga aquí, señor", se respondía a sí misma, mientras que el político se ofrecía a buscar una silla. "Estamos improvisando, ¿eh?", espetaba Junqueras mientras se colocaba en su sitio para pasar a escuchar las opiniones de los contertulios que hoy estaban presentes en los estudios de Fuencarral: José Luis Pérez, Esther Palomera y la citada líneas más atrás, Esther Esteban.

"Yo sonreiré e intentaré poner cara de póker", decía el presidente de ERC. Terradillos ha sido muy rápida a la hora de lanzarle la caña. "¿Y si le ficho como contertulio?", ha preguntado, algo que Junqueras no ha visto con malos ojos: "Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto. Yo me dediqué unos años al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización", ha respondido. "Mucho no pagamos", ha advertido la presentadora.

El programa, por cierto, continúa en un buen momento después de que este lunes, 18 de diciembre, anotara su cuarto mejor dato desde su estreno en septiembre en Telecinco, con un 14,6% y 316.000 espectadores, según los datos de Kantar Media, recogidos por la consultoras independientes Dos30', Barlovento Comunicación y GECA.

