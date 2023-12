El increíble plantón de un soltero a su cita a ciegas en 'First Dates': "No lo voy a mirar. Me ha fallado"

La noche del lunes ha contado con una nueva entrega del programa First Dates. El dating show ha emitido una de las citas más peculiares de su historia. Manolo y Maribel han acudido al restaurante del programa para conocerse. El programa de Carlos Sobera tenía preparada una velada entre los solteros. Sin embargo, como ocurre en cada entrega, siempre hay citas que terminan con ganas de un segundo encuentro y, otras, que no salen tan bien como se esperaban.

La de Maribel y Manolo ha sido una de esas citas que han empezado mal. No es la primera vez que la soltera acude al programa de Cuatro. Después de 3 años, Maribel vuelve al formato televisivo para darle una nueva oportunidad al amor después de no haber encontrado una pareja.

Sin embargo, la mujer tampoco ha tenido suerte en esta nueva ocasión. Su cita era Manolo, un jubilado de 85 años. "Tengo la lengua un poco suelta, digo las cosas tremendamente claras", advirtió Maribel a los periodistas del programa en su presentación.

Maribel, desconcertada ante el retraso de su cita a ciegas en 'First Dates'. Cuatro

Han pasado tres años desde su último intento, y la de Gandía sigue estudiando en el teatro, aunque fue secretaria hasta que se jubiló. A pesar de que reconoció que no tenía éxito en el amor, confesó que buscaba "una persona rápida de mente con una mirada" que le atraiga.

De esta forma, llegó el momento en que Maribel esperaba conocer a su cita. Pero el soltero que le había propuesto el programa no aparecía. "Me ha fallado. No ha venido este señor. Si tarda tanto en entrar es que no ha venido", vaticinó.

Y, mientras la espera se le hacía eterna a Maribel, ella pensaba que "su chico" se estaba "haciendo de rogar" por conocerla. "Ya solo me faltaba que la segunda vez no hubiera venido este señor", dijo enfadada.

"No lo voy a mirar porque encima de que viene tarde", subrayó Maribel mientras que Manolo hacía acto de presencia en la cita después de unos minutos ausente. En este momento, Carlos Sobera protagonizaba una de las anécdotas de la noche al equivocarse con el nombre de Maribel, pues la presentó ante Manuel como "Amparo".

Manolo y Maribel durante su cena en 'First Dates'. Cuatro

"Manolo, ¿dónde estabas, corazón?", le preguntó ella enfadada nada más verle entrar. Otro gesto que no gustó a la de Gandía fue la respuesta que le dio su cita. "¿Qué dónde estaba yo? Yo soy de Valencia", le dijo. "Sí, de Valencia, pero has llegado un poco tarde", le recriminó Maribel enseguida.

Sin duda, la cita no empezaba con buen pie, a pesar de que Manolo intentó arreglar la situación regalándole una flor a Maribel. A ella no terminaba de gustarle su comensal. "No me gusta cómo va vestido. Ese 'chalequito' con esa camisa amarilla, como que no. No sé si se lo ha puesto él o se lo han tirado desde la ventana", contó a los redactores de First Dates.

Maribel rechazó que Manuel le besase en la cara. "La mano, la mano. Que soy una señorita un poco estrecha", le dijo. "Ni beso ni nada. Es una señora un poco seria", reveló el soltero. Los solteros fueron al interior del restaurante para intentar conocerse mejor en la cena.

"Como si no quieres...", le dijo Maribel mientras él hacía oídos sordos y acudía a la mesa para comenzar la cena.

