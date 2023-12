Un soltero de ‘First Dates’ fantasea con tirarle del pelo a su cita a lo ‘50 sombras de Grey’ nada más verla

El programa First Dates ha recibido este lunes a Jordi, un comercial de 47 años que busca el amor. Una relación en la que el sexo es algo prioritario, como dejó claro de forma insistente. “Soy muy golfete y no me arrepiento de ello”, decía en su presentación. Al conocerlo, Carlos Sobera le preguntó que por qué le han dicho que es un “Míster Grey”, en referencia a los libros y películas de 50 sombras de Grey. “¿Qué me estás contando?”, quería saber el presentador. “Eso dicen”, respondía vacilante el soltero, que añadía que esa voz la habría corrido “las mujeres”, en plural.

“Soy El Grey de Manzanares, se me pone a tiro y no perdono, balón botando en el área, gol”, afirmaba en la zona del confesionario. Sobera, en tono de broma, le decía que era “un máquina”, y Jordi afirmaba que, por eso mismo, se encontraba solo. Al presentador le contó también, mientras esperaba a su cita, que la pasión para él es muy importante, y que le gustan las “vendas, morbete”. “Una pareja es 50% compenetración y 50% penetración, así, si no no funciona”, sentenciaba el comercial.

Jordi se calificó como “un empotrador, lo que se llama, empotrador nato”. Hasta ahora ha tenido tres relaciones de larga duración, y la que tuvo con la madre de su hija finalizó por “ser Grey, golfete”. Acudía al restaurante de Cuatro buscando “una chica elegante, con humor, y que le guste el sexo, por descontado”.

Para él, el programa contactó con Ana Belén, una mujer separada de 44 años, y que también tiene un hijo. Ella asegura que le gustan las comedias románticas del pasado, como Pretty Woman y Dirty Dancing, donde no falte la música. Nada más verla, Jordi le hizo un cumplido sobre su pelo. “Me ha gustado su pelo, para agarrarla bien, y que no haya un mañana”, decía, de nuevo en la zona del confesionario.

A lo largo de la cena, Jordi habló de su profesión, y de cómo tiene un pequeño equipo de fútbol, aunque no le gusta el gimnasio, igual que a ella. Pronto salió el tema pasional, y Jordi deslizó que Ana Belén nunca había estado con un empotrador como él, y le ha dicho que él necesitaba que a su cita le gustara Noruega “porque allí las noches duran 6 meses”. A ella le parecía estupendo que su compañero fuese “fogoso”, y al final de la cita, ambos coincidieron en que querían volver a verse.

