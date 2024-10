Desgranando Vodevil TV, la nueva productora de Risto: del "generoso" traspaso de 'Todo es mentira' al 'Chester' que viene

Si echamos la vista atrás un año, la productora en torno a la que gira esta entrevista ni siquiera existía. Dos puntales de Cuatro, Todo es mentira y Viajando con Chester, aún eran responsabilidad de la extinta Fábrica de la Tele. En marzo de 2024, después de que Adrián Madrid y Óscar Cornejo acabaran "su relación societaria" con Mediaset España, el grupo adquirió el 100% de la empresa.

La producción de los dos programas mencionados quedaba en el aire, hasta que en abril de 2024 Risto Mejide la asumió creando Vodevil TV. BLUPER ha entrevistado en exclusiva a Aníbal Ruiz-Villar, director general de la compañía. El profesional detalla cómo les fueron traspasados ambos formatos y desvela que los próximos proyectos podrían ir enfocados al género "documental".

El Chester, por cierto, se espera que vuelva en el primer trimestre de 2025, ahora con "toque Vodevil", pero respetando su marcada "personalidad". Además, habla de la apuesta que supone Demos: El gran sondeo, su primer producto original. Su estreno el pasado miércoles reportó buenos resultados a Telecinco: un 10,4% de cuota de pantalla y 658.000 espectadores de media.

Este periódico no se olvida de preguntarle por el éxito de Todo es mentira en las sobremesas del segundo canal de Mediaset. Ruiz-Villar descarta, por ahora, la ampliación del universo TEM, como sucedió con el nocturno Todo es verdad o con especiales como los de las monjas de Belorado.

"Risto Mejide ya estaba muy presente y tenía mucha implicación en 'TEM' desde la época de La Fábrica de la Tele"

"Si retorcemos mucho el formato, al final eso le perjudica", admite Aníbal. Destaca, por otro lado, ese toque "irreverente" que aportan los cómicos del espacio a la actualidad, como contrapunto a la formalidad del contenido puramente informativo.

Decía Risto Mejide que la idea de Demos: El gran sodeo fue fácil de vender a Mediaset, pero difícil de plasmar en plató. ¿Cómo se ha vivido ese proceso en la productora?

El germen de Demos es previo a la creación de Vodevil, aunque luego hubiera un acuerdo entre Frementle y Mediaset para hacer el programa. Coincidió con el inicio de la productora, a principios de abril, con esa subrogación del personal de Todo es mentira de La Fábrica de la Tele a Vodevil.

Risto Mejide, presentador de 'Demos. El gran sondeo' Mediaset España

Empezamos a trabajar con Blanca Ricoy [subdirectora de Escenografía y Ambientación de la cadena]. Tuvimos una reunión donde le contamos el formato que queríamos, esa idea de circo romano, de parlamento, algo redondo. Con Risto en el medio, solo y de pie. Era algo distinto porque en TEM está siempre sentado.

Blanca cogió rápido la idea. Se hizo una propuesta muy, muy similar a lo que luego se ha desarrollado. Es verdad que queríamos traer a más gente, pero tuvimos que adaptarnos al plató y cerrar el cupo en 300. Nos gustaban elementos de la lucha MMA, con unas pantallas arriba, que diese la sensación de batalla pacífica y con respeto, pero jugar con el concepto de la lucha.

Lo cierto es que está de moda poner el micro a la gente de la calle, en formatos como 59 segundos o laSexta Xplica. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre Demos y estos?

En 59 segundos, que es un formato que a mí me gusta mucho, el público da su opinión en un 5 o 10% de la duración del programa. Aquí, es al revés, aquí hablamos todo el rato con gente de la calle. Igual traemos a políticos o expertos en alguno de los temas, pero intentando siempre que entren desde la pantalla.

"Marcamos las distancias con los tertulianos políticos de 'TEM'. Hay un trato cordial, pero hay que hacer las preguntas incómodas"

Todel rato es Risto hablando con la gente, no yéndonos a colaboradores, como en laSexta Xplica. No lo digo como crítica, porque nosotros en TEM también lo tenemos, pero este formato lo queríamos hacer sin colaboradores, con gente no tan conocida. Con temas que importan a la calle, porque en otros programas nos metemos demasiado en política. Cuando hablamos de salarios o vivienda, es lo que realmente importa a la gente. Si hablas de Bárbara Rey y las fotos del emérito, es un tema más de barra de bar.

En Todo es mentira, el otro día tuvisteis la baja de José Luis Ábalos. ¿Es difícil, como productora, gestionar la figura del político-colaborador?

Es complicado. Hay un equipazo de redacción y de coordinación de invitados en TEM que tiene ese trato con los colaboradores, pero hay una cosa que Risto hace muy bien, está con ellos en los intermedios. Siempre marcamos un poco las distancias, tenemos un trato cordial, pero cuando te sientas hay que hacer preguntas incómodas.

Cuando tienes trato, te cuesta un poco más, pero hay que marcar esa distancia, para que Risto, Marta [Flich] o Pablo [González Batista] tengan esa relación y puedan hacer preguntas incómodas.

Marta Flich en 'Todo es mentira'.

Comentaba Risto también que La Fábrica de la Tele fue generosa en esa transición de Todo es mentira a Vodevil. ¿Es complicado mantener el tono de los programas con el cambio de productora?

Esa parte me ha tocado vivirla mucho, pero ha sido un proceso sencillo. La gente de La Fábrica de la Tele nos puso toda la facilidad, les honra haber querido darle prioridad a la gente que estaba trabajando. Había que hacer una subrogación de todo el equipo que ya trabajaba en La Fábrica. Estaban haciendo un programa muy chulo y ahora nosotros intentamos darle el toque Vodevil. Vamos cambiando pequeñas cosas.

También de cara a Mediaset, había que hacer ese trasvase sin que se notase en el producto, que al final es lo que vendemos. Sí que es verdad que Risto estaba muy presente desde la época de La Fábrica. No es ir, presentar e irse. Está muy implicado en el contenido, en los temas que se tratan. Así no se nota tanto ese paso.

¿En qué consiste ese toque Vodevil del que habláis?

Estamos marcando la línea del tipo de programa que queremos hacer. Demos es un buen ejemplo. En TEM tienen más espacio esos 'opinadores', nos gusta esa parte de actualidad. Nos gusta ese toque irreverente, que se ve en la figura de los cómicos, que desengrasan. Demos es un poco más gamberro, ese propósito de hacer preguntas que no se suelen hacer en tele. Ahí nos queremos posicionar, pero poquito a poco.

Las novedades de Vodevil para el 'Chester': "Desde la realización a los grafismos, hasta cómo plantear algunas entrevistas"

¿Qué géneros queréis explorar en un futuro?

De inicio, vamos a establecer bien lo que tenemos. TEM es un programa al que hay que darle su peso, queremos empezar bien con Demos y, poco a poco, iremos explorando. El tema de la actualidad lo podemos llevar al hacer documentales. De hecho, ya hemos ido por ahí haciendo especiales de Todo es mentira.

¿Y planteáis expandir el universo Todo es mentira? Ya existió Todo es verdad, el especial de las monjas de Belorado...

Ampliar mucho el formato puede perjudicarlo. Ahora estamos en una buena duración. Si lo retorcemos demasiado, al final perjudica. Sí que puede ser una buena base para hacer otro tipo de formatos que refuercen lo que se ve en el día a día de TEM.

Bárbara Rey en 'Viajando con Chester'

¿Qué puedes contar de la nueva temporada de Viajando con Chester?

Estamos trabajando para darle esa diferencia, ese puntito. Desde la realización a los grafismos, hasta cómo plantear algunas entrevistas. Estamos trabajando en ello y espero que lo tengamos para el primer trimestre de 2025. Estamos trabajando también con la cadena para darle ese toque Vodevil, pero, claro, pensando que el formato ya está muy establecido, que tiene mucha personalidad.