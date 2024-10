Dulce rompe a llorar al recordar cómo Isa Pantoja supo era adoptada: "Eso no se le hace ni a un perro"

El pasado 18 de octubre, Isa Pantoja se sentaba en De viernes para hablar como nunca de su nula relación con su madre adoptiva, Isabel Pantoja, así como del resto de su familia. La hija de la tonadillera contó duros episodios que vivió en Cantora. Entre ellos, habló sobre cómo le dijeron que era adoptada, narrando entre lágrimas ese momento. Una semana después, Dulce, su antigua cuidadora, ha reaccionado a sus palabras.

“Había un montón de niños y ella quería una niña. Cuando iba pasando por las cunas dijo 'esa se viene conmigo'. Yo sé que ella me quiso desde el primer momento, yo me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado incluso se le intenta dar más cariño que a uno biológico”, confesaba llorando la colaboradora de Vamos a ver.

Su antigua niñera se ha sentado en el plató de De viernes para dar más detalles sobre lo sucedido años más tarde de producirse la adopción. La antigua cuidadora confesó que la cantante de Marinero de luces no quería decirle a Isa P que no era su hija biológica. “Le estuve diciendo durante muchísimo tiempo: 'por favor, háblale, cuéntaselo, si es necesario ponle un psicólogo’. Pero, para ella, era como si oyera llover. No estaba dispuesta a contarle nada", compartía

Los colaboradores del magacín nocturno quisieron saber cómo supo Isa Pantoja que era adoptada. La estudiante de Derecho lo supo en el colegio. “Fue la madre de una niña que era su mejor amiguita. También era adoptada, pero sabiéndolo, natural, contenta, muy feliz. Como se deben hacer las cosas”, explicaba Dulce, quien estaba muy afectada por las palabras de la joven.

“Una vez que se lo cuenta, llega y me lo dice”, compartía Dulce a Santi Acosta y Bea Archidona. “Yo le dije: 'Mi vida, ya tienes que hablar con mamá’”, expresaba la antigua niñera con voz entrecortada, dado que iba a compartir lo que le dijo la folclórica a su hija. Rompiéndose, Dulce revelaba que Isabel Pantoja le había dicho a su Isa que sus progenitores biológicos habían fallecido.

Dulce en 'De viernes'.

“Fue a hablar con su madre. Su madre encima le cuenta un cuento chino. Tiene el valor de decirle que han fallecido. Eso no se le hace ni a un perro”, expresó la antigua cuidadora. Dulce siguió narrando los momentos más duros que sufrió Isa Pantoja en Cantora, hablando sobre las faltas de respeto que los familiares de la cantante cuando ésta estaba ausente. “Le cortaron el pelo para que no saliera de casa”, confesaba.

“Ella lo ha permitido”, revelaba rotundamente, contando cómo Isa P llegó a pedirle a la tonadillera que no la dejase sola con el resto de la familia. “Ella le dijo: ‘mamá, no te vayas, que cuando te vas, me critican’”, relataba. Dulce quiso dejar bien claro que ha acudido al magacín producido por Mandarina sólo para apoyar a la joven a la que cuidó.

'De viernes'.

“Que conste que yo no estoy aquí con el beneplácito de mi niña, porque ya bastante dolor le ha causado todo. Incluso no podía verbalizar las cosas porque son muy dolorosas”, expresó.