Susanna Griso, sobre el relato de Isa Pantoja: "Tengo una hija adoptada y dos biológicos y para mí son todos iguales"

Uno de los grandes temas de la semana ha sido las reacciones a la entrevista que Isa Pantoja (28 años) dio el pasado viernes, 18 de octubre, en el plató de De Viernes. Una aparición pública en la que habló como nunca de cómo había sido su infancia en Cantora.

Unas palabras que no dejaron indiferentes a nadie. "Es como si me hubiese quedado huérfana otra vez", aseguró. Familiares y amigos cercanos que vivieron esta etapa junto a ella han salido a defenderla o, por el contrario, criticar sus palabras. Pero también ha habido otros rostros conocidos de la pequeña pantalla que han querido dar su opinión.

Susanna Griso (55) acudió este jueves, 24 de octubre, al estreno de la experiencia inmersiva Tomorroland. Muy cercana como siempre, la presentadora no ha esquivado la pregunta sobre la situación que está atravesando Isa Pantoja. Cabe recordar que ella es madre adoptiva.

Susanna Griso en la Madrid Fashion Week. Gtres

Fue en 2018 cuando llegó a su vida Dorcette (11), quien no tardó en convertirse en la reina absoluta de la casa. Precisamente por esta experiencia, Susanna Griso sabe de primera mano lo que es el proceso de adopción y la nueva vida que esto supone.

"A mí me da mucha pena, porque una niña adoptada que ya tiene, digamos, de partida una vulnerabilidad porque ha sufrido un abandono. Si a eso le sumas la historia que ella cuenta, que no tengo por qué discutírsela, pero quienes la han tratado me han dicho que es algo que ella lleva muy dentro y que le duele desde hace muchos años. Parece desgarrador".

Uno de los argumentos que ha utilizado la hija de Isabel Pantoja (69) es haberse sentido "abandonada como un perro". Algo que Susanna Griso considera "tremendo": "Es dolorosísimo, un segundo trauma". La conductora de Espejo Público también ha querido destacar la diferencia que siempre ha existido entre Kiko Rivera (40) y su hermana.

Isabel Pantoja junto a sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Gtres

"Es algo que yo no puedo concebir. Yo, que tengo dos hijos biológicos (Jan y Mireia) y una niña adoptada, para mí mis tres hijos son iguales. Jamás nadie ha hecho una diferencia. Las cosas que cuentan son tan tremendas que, de verdad, me cuesta encajarlas y pensar que alguien es capaz de hacerle eso a una niña", sentencia, implacable.

Los tres hijos de Susanna Griso son fruto de sus 23 años de matrimonio con Carles Torras. De manera inesperada, fue en diciembre 2020 cuando se conoció su separación definitiva. La presentadora recuperó la ilusión en el amor hace ya más de dos años, cuando conoció en una fiesta de cumpleaños al que ahora es su pareja, Íñigo Afán de Ribera. Han demostrado en numerosas ocasiones una gran solidez como pareja y el buen momento que están atravesando.