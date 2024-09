Qué fue de Dulce, la niñera que iba a morir junto a Isabel Pantoja y se vio las caras con Julián Muñoz en un Juzgado

Corría el año 2014 cuando Isabel Pantoja (68 años) tomaba una de las decisiones más drásticas de toda su vida. Tras más de 25 años de servicio, la tonadillera decidía prescindir del servicio de la que hasta el momento había sido su mano derecha y la niñera de sus hijos, Kiko Rivera (40) e Isa Pantoja (28).

Siempre había sido captada por los medios de comunicación y era más que conocida la estrecha relación que mantenía con los vástagos de la cantante, concretamente con la pequeña Isa, pues hacía el papel de madre cuando la agenda profesional de Isabel le obligaba a abandonar territorio español.

Tan solo un año le faltó a Dulce para comenzar a dar sus pequeños pasos en el mundo de la televisión, aunque lo hizo vinculada, una vez más, a Isa Pantoja. Fue a mediados de 2015 cuando una tímida pero contundente Dulce aparecía en el plató de Supervivientes para apoyar a Chabelita en el programa. De hecho, un año después, ella misma se convirtió en concursante del formato y acaparó todas las miradas. Muchos son los que conocen una parte de su historia, pero ¿quién es realmente Dulce?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dulce María💙 (@iam_dulcemmaria)

Dulce Delapiedra nació el 12 de septiembre de 1967 en Barcelona en el núcleo de una familia humilde y con pocos recursos. Su madre falleció cuando ésta era aún muy joven y, con un padre ausente, se vio obligada a sacar adelante a sus otros cuatro hermanos.

Con una infancia dura marcada por las tragedias y una personalidad introvertida y tímida, Dulce encontraba consuelo escribiéndole cartas a Agustín Pantoja, su ídolo de juventud. En ellas, le contaba lo mal que lo había pasado en la vida. Cuando tenía 18 años, la niñera tuvo la oportunidad de conocer a Agustín Pantoja en persona durante un concierto en Barcelona. Isabel Pantoja tuvo compasión y le ofreció a la joven marcharse con ellos y acogerla en su casa como niñera de su hijo Kiko de un año. Sin siquiera pensarlo, Dulce aceptó y se convirtió sin saberlo en la niñera más famosa de España.

Tras Kiko vino Chabelita, a la que llegó a bautizar como 'su niña' y defendió a capa y espada en Supervivientes 2015, tan solo un año después de haber abandonado Cantora por la puerta de atrás y ver nacer al hijo de una adolescente Isa con Alberto Isla. De hecho, mientras la pequeña de los Pantoja se encontraba en Honduras, Dulce daba un paso al frente y entraba en el espacio Sálvame Deluxe para pedir que dejasen a Isa tranquila. Semanas después, cogió un avión para visitarla en Honduras.

Isa, Isabel y Dulce en una imagen de archivo. Europa Press

Y parece que las cámaras y las islas del Caribe agradaron demasiado a Dulce, pues tan solo un año más tarde, en 2016, hacía las maletas y cruzaba el charco para poner rumbo a Honduras y vivir una de las experiencias más duras y reflexivas de su vida.

Allí, comenzó a soltar algunas intimidades relacionadas con el clan Pantoja. Tras su salida de la isla, la niñera llegó a conceder una entrevista muy polémica a varias revistas de la prensa rosa, donde afirmó haber sufrido acoso en casa de Isabel Pantoja. Como era de esperar, la polémica no tardó en llegar y Dulce recibió el apoyo de 'su niña', generando aún más conflicto.

A partir de ese momento, la exniñera de Cantora comenzó a cogerle gusto a las cámaras y fueron varias sus apariciones en reconocidos espacios de la crónica social de la cadena. De hecho, en el año 2018 llegó a confesar en qué punto se encontraba su relación con Isa Pantoja, después de que ésta afirmase no poder perdonar a Dulce tras las graves acusaciones a su madre: "A mí Isa no me ha dado una patada, ella ha hablado con su madre, está entre la espada y la pared, y ella no deja de ser su madre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dulce María💙 (@iam_dulcemmaria)

Con el transcurso de los años, las apariciones y entrevistas concedidas por Dulce Delapiedra comenzaron a decaer, a la vez que lo hacía su relación con la que ella misma había bautizado como 'su niña'. Sin embargo, en 2021 toda España volvía a hacerse eco de la historia de la que fuera una vez mujer de confianza de Isabel Pantoja.

A través de una entrevista concedida a la revista Lecturas, Dulce habló abiertamente sobre las supuestas vejaciones que vivió en Cantora, llegando a afirmar que Kiko Rivera es "machista" y "ha humillado a su hermana toda la vida". Unas declaraciones que le costaron- y mucho-, pues las demandas por parte del clan Pantoja no tardaron en llegar.

Esta entrevista marcó un antes y un después en la vida de Dulce Lapiedra, pues tras ella, apenas se conocía nada de su vida, salvo que la relación con Isa Pantoja y el pequeño Alberto estaba en su mejor momento, como mostraba a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dulce María💙 (@iam_dulcemmaria)

No obstante, lejos de seguir por el camino del hermetismo, a finales del mes de mayo de este año, Dulce volvía a un plató de televisión. De la mano de Santi Acosta y Bea Archidona, la exniñera ofrecía un testimonio escalofriante en el ¡De Viernes!, desvelando detalles sobre su relación con los Pantoja y su estancia en Cantora. "La quería mucho, ella me quería mucho a mí, quería envejecer conmigo. Me llegó a decir si me pasa algo, la niña es tuya. Por entregar mi vida en cuerpo y alma y acabar no recibiendo nada. Del amor al odio hay un paso", apostilló.

En esa misma semana, Dulce también ofrecía una entrevista en la revista Lecturas, en la que contaba la dura situación que vive. "He tomado pastillas para dejar de vivir, quería dormir y no despertarme, es la forma que quiero irme. Estoy muy mal, me da miedo el futuro, la vejez y no tener a quien me cuide", comenzaba diciendo. "Lo que tenía se lo ha llevado Hacienda, cobro un subsidio de 480 euros, no me da ni para pagar los 730 euros del alquiler. Tengo hernias de disco en las cervicales, dorsales y lumbares, costillas rotas y fibromialgia, muchísima ansiedad y quiero irme con mi madre", continuaba.

Dulce, en su última enrevista en '¡De Viernes!'. Telecinco

Aunque tras estas declaraciones ofrecidas hace unos meses, Dulce Delapiedra volvía a su hermética vida, dedicada al deporte y cuidado del pequeño Alberto Isla Pantoja, lo cierto es que la trágica muerte de Julián Muñoz hace unos días volvía a ponerla en el punto de mira. Y es que la relación entre ambos nunca llegó a ser del todo buena, pues varios fueron los rumores que apuntaban a una posible relación sentimental entre ellos. De hecho, ambos llegaron a verse las caras en los Juzgados en el año 2016 tras una demanda interpuesta por parte de Julián Muñoz.