Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, sobre las críticas hacia su boda: "Filtré lo del vestido de Shein para pillar"

La boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia fue uno de los momentos de la crónica social de este mes de octubre que se acerca a su final. El exconcursante de Supervivientes se daba el ‘sí quiero’ con la modelo venezolana el pasado jueves 17 de octubre. Con De viernes narrando con detalle cómo fue el convite un día después, ahora la pareja se ha sentado en el plató del magacín para hacer frente a las críticas.

El enlace tuvo varios comentarios negativos, relacionados con la, presuntamente, poca comida que había en el convite o que ésta dejaba un aroma a pescado frito que terminaba impregnándose en la ropa, dejando un olor desagradable. Hubo varios invitados que se quedaron con hambre, así como hubo opiniones de que todo se trató de un “circo”.

El hijo de Bárbara Rey y la empresaria se sentaron en el plató de De viernes. Ambos se mostraron muy orgullosos de cómo fue la organización del que consideran el “día más importante de sus vidas”. Ambos señalaron que realizaron la celebración tal y como ellos querían, no la boda que esperaban el resto de convidados.

A pesar de ello, los colaboradores de De viernes recordaron las críticas que han surgido alrededor de la fiesta. “Una boda, te guste más o menos, es algo bonito y quien critique ese tipo de cosas pues, normalmente, es porque le falte eso en su vida”, expresó Ángel Cristo, señalando que los invitados que hicieron dichos comentarios cometieron el error de decírselos a gente cercana a ellos.

“Es obvio, han sido torpes. Los comentarios se hacen delante de mis mejores amigas, pero no van a empañar lo que vivimos, lo que sentimos”, expresaba la pareja. “"Hay 124 personas que me han enviado mensajes de qué bonito lo que se vivió, la energía y el amor... así que por una sola persona…”, expresaba Ana Illas sobre las quejas.

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en 'De viernes'.

A pesar de que el matrimonio conocía el nombre de la persona que soltó el comentario, no quería revelar la identidad del convidado y sólo buscaba remarcar lo feliz que ha sido. “Es que nos da un poco igual. No nos ha dolido, nos ha hecho gracia”, compartió la pareja.

Ana Herminia habló sobre las diferencias entre las bodas en España y Venezuela. “Queríamos que hubiera movimiento, que la gente compartiese, que la gente se moviera, que se levantara, que hablase […] Lo cutre era el mismo precio, era o cogerte y sentarte, estático y cenar como se hace normalmente en España o hacerlo como lo hicimos. En Venezuela se hacen las estaciones, cada persona se levanta, casi dos horas y media sirviendo comida”, expresaba la empresaria.

'De viernes'.

Por supuesto, surgió la pregunta sobre si el vestido de novia de la modelo era realmente de Shein, tal y como se había comentado estas semanas. “Me da risa muchas de las personas que salen [refiriéndose a las colaboradoras] que son topos pero malas porque hay muchas cosas que yo misma he filtrado, como lo del vestido de Shein”, comentaba.

“Lo hice a propósito porque tenía dos trajes de una firma nacional y lo filtré con toda la intención y al día siguiente ya tenía una cámara a las 12:30 preguntándome. Se retrata. A mí me da igual, me visto del Shein y me da igual, no voy de presumida”, añadía.