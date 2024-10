Antonio Orozco deja sin palabras a todos en 'La Voz' tras una inesperada decisión: "La más difícil de mi carrera"

La Voz ha entrado en una nueva etapa: La gran batalla. Tras finalizar las audiciones a ciegas, la gala de este pasado viernes 25 de octubre era la primera en la que los concursantes elegidos eran eliminados. Una decisión nada sencilla y en la que contaron con la ayuda de los asesores. Luis Fonsi tuvo a Rosario, Mika para Pablo López, Prince Royce para Malú y Dani Fernández para Antonio Orozco.

Los equipos quedarían reducidos a la mitad, en una gala en la que ha habido varias grandes batallas. En cada desafío de la noche, los coaches podía elegir al número de concursantes que considerasen. La única condición impuesta es que no podían superar el número de siete. Fue Orozco el primero que tuvo que enfrentarse a la dura decisión de sólo mantener 7 voces de las 14 que tenía.

Con la asesoría de Dani Fernández, Orozco eligió a cuatro de la primera ronda, a Paquito Carmona, Ginés González, Manuel Ayra y Carlos Gómez, dejando fuera a Santiago Juárez. Todos tuvieron que interpretar el tema Vida loca de Francisco Céspedes. Fue en la segunda ronda donde se produjo la polémica decisión del de L’Hospitalet de Llobregat.

La segunda batalla tuvo como contendientes a Geneviève Pepin, Iva Shtuchka, Leila Claud, Patricia San Martín y Alba Mata. Las cinco debían cantar Against All Odds (Take a Look at Me Now), de Phil Collins. A pesar de dejarlo todo sobre el escenario, la sensación que producían las cinco al coach y al asesor no era del todo satisfactoria. Fue Dani Fernández el que destacó el error que hubo entre las cinco.

“Vuestros compañeros de antes sí han tenido delicadeza a la hora de empastarse entre ellos. Habéis estado un poco separadas entre vosotras”, expresaba el asesor. Fue, en ese momento cuando Orozco tomó una decisión radical y sin precedentes en su recorrido como coach en el talent show.

Antonio Orozco y Dani Fernández en 'La Voz'.

“Es que estaría siendo súper desleal a mí mismo, la verdad [...] La canción es la única que ha quedado desamparada… Nunca había hecho esto, creo que ninguna de vosotras. Lo siento muchísimo”, expresaba, eliminando fulminante a todas las participantes, dejando los tres puestos vacantes para el siguiente desafío vocal.

“Sólo una cosa puede mandar y es el grupo. En este caso ha sido todo lo contrario y solamente porque creo que los que vienen a continuación también se merecen la oportunidad, pues yo me convierto en la peor persona ahora mismo”, argumentaba, dejando a las cinco fuera del concurso.

Aspirantes de 'La Voz'.

“La verdad que ellas lo han intentado, pero no han conseguido que el número fuese bonito”, compartía el catalán. “He tenido que tomar la decisión más difícil de mi carrera desde que estoy aquí y es decirle a cinco artistazas como la copa de un pino que su trabajo en grupo no ha valido”, afirmaba con gesto triste.

El siguiente y último grupo de Orozco, compuesto por Claudia Reche, Los Tirantitos, José Jiménez y Carril Bici interpretaron Tu calorro, de Estopa. En esta ocasión, el catalán sí que seleccionó a tres de ellos, Los Tirantitos, Jiménez y Reche, dejando a Carril Bici fuera del talent show.

No fue el único coach que fulminó a un grupo entera en esta séptima gala de la undécima edición de La Voz. Ocurrió lo mismo con el equipo de Luis Fonsi. En su segunda batalla, no seleccionó a ningún componente, dejando fuera a Rafa Díaz, Irina Avramenko, Karla Ferri y Federico Furia, quienes interpretaron The Show Must Go On, de Queen.